«Просят пояснить за русскую речь». Грозят ли отчисления российским студентам из чешских вузов

Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, написала у себя в инстаграме в начале недели, что русских студентов начали отчислять из университетов европейских стран — Чехии, Франции, Бельгии. Такие заявления небезосновательны. Например, профессор эконометрики Пражского экономического университета (VŠE) Мартин Длоуги написал у себя в Facebook пост (сейчас удален) о том, что каждый может создать свои санкции против России. Суть этих санкций в отказе работать с гражданами России.
— По соображениям совести и моральных принципов я не буду учить русских студентов, я не выдам им ни диплом бакалавра, ни магистра. <…> Я не буду проводить исследования с русскими учеными, а также не буду рецензентом их научных статей, — написал в социальной сети профессор.
Его слова вызвали ажиотаж в российской части интернета. Многие восприняли его пост как начало волны исключений студентов из России. Как сообщают чешские СМИ, Мартин вскоре удалил пост и извинился за свои слова. Также он пообещал, что «студентам не нужно беспокоиться о том, что их выгонят из университета».
Корреспондент MSK1.RU поговорил со студенткой из России Юлией Шестопаловой, которая сейчас учится в Праге. Она рассказала, как сейчас живется в Чехии, какие отношения сложились у чехов и русских на фоне военной операции, и о том, грозит ли нашим студентам отчисление из зарубежных вузов.
— Скажите, где вы учитесь? Какое отношение у чехов — преподавателей, однокурсников — к студентам из России?
— Я учусь в ЧВУТ (Чешский технический университет, Czech Technical University. — Прим. ред.) на факультете ядерной физики и инженерии. В нашем университете подобных случаев не было ни со стороны преподавателей, ни со стороны чехов-однокурсников. Хотя в первые пару дней произошла пара инцидентов в VŠE, к этому относится и пост этого препода, и то, что русских выгнали с лекции. Преподавателя сразу вызвали на комиссию, и больше такого не повторялось. Был довольно большой скандал, и в университетах после этого вообще перестали обсуждать ситуацию на Украине, никто никого не выгонял.
— Грозят отчислением?
— В России распространяется информация о том, что нас отчисляют из университетов, — это совершенно не так. Мы сами перепугались, когда увидели эту новость, и пошли разбираться. Вчера пришло письмо, в котором четко и понятно объяснили, что никого просто так отчислять не будут (письмо есть в распоряжении редакции MSK1.RU). Вот его фрагмент:
— Дорогие студенты, если вы разделяете ценности свободы, демократии и открытого сотрудничества среди людей, которые так дороги нам, я могу обещать вам нашу поддержку и те же права и возможности, которыми пользуются все наши студенты. Но выбор за вами. Ваш объективный взгляд на события также может помочь вашей стране, — написал ректор Чешского техуниверситета.
— А как чехи в целом относятся к нашим?
— Во время учебы я не сталкивалась с агрессией, но ребята рассказывали, что в метро или просто на улице их просили пояснить за русскую речь. Также подруге отказались продавать здесь недвижимость, потому что, цитата: «Не могу продать российской гражданке». Правительство понимает, что обычные люди ни в чем не виноваты, призывают не высказывать агрессии в нашу сторону, но идиотов в любой стране найти очень легко, а сейчас даже искать нет необходимости. Люди в панике, и, в принципе, понятно, откуда такое отношение. Они не могут подойти к Путину и высказать ему свою обеспокоенность ситуацией, но зато могут подойти к русскому и сделать то же самое, не видя в этом разницы.