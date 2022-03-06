«Просят пояснить за русскую речь». Грозят ли отчисления российским студентам из чешских вузов

— Во время учебы я не сталкивалась с агрессией, но ребята рассказывали, что в метро или просто на улице их просили пояснить за русскую речь. Также подруге отказались продавать здесь недвижимость, потому что, цитата: «Не могу продать российской гражданке». Правительство понимает, что обычные люди ни в чем не виноваты, призывают не высказывать агрессии в нашу сторону, но идиотов в любой стране найти очень легко, а сейчас даже искать нет необходимости. Люди в панике, и, в принципе, понятно, откуда такое отношение. Они не могут подойти к Путину и высказать ему свою обеспокоенность ситуацией, но зато могут подойти к русскому и сделать то же самое, не видя в этом разницы.

