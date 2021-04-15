«Дорогой мэр, я нашел вам полмиллиарда рублей»: директор колледжа придумал, где взять деньги на дороги

В ежегодных отчетах об исполнении городского бюджета мы видим огромные суммы, которые идут на разные цели. Не все траты мэрии Новосибирска кажутся одинаково полезными горожанам. А что будет, если попытаться хоть немного сократить расходы на ненужные цели? Эту теоретическую ситуацию проработал директор частного колледжа Сергей Чернышов в своей авторской колонке — он нашел способ решить часть проблем Новосибирска.
Когда говорят, что все окружающие проблемы Новосибирска — из-за недостаточного финансирования, то это, конечно, очень смешно. Потому что у Новосибирска есть огромная такая черная дыра, куда уходит порядка 55% всего муниципального бюджета (это
Довольно странно, но эту дыру никогда не обсуждают. Обсуждают затраты на рекламу, на машины какого-то там вице-мэра, который довез ребенка до садика, обсуждают дорожки и скверы. Кажется, что это всё очень серьезно, но это всё на самом деле мелочи. Потому что единственный вопрос эффективности городского управления, который пока нужно обсуждать, — это вопрос эффективности управления муниципальной системой образования.
Каждый год муниципальный бюджет тратит там примерно
Если вы думаете, что эти 20 миллиардов идут на развитие, то нет. Эти
Если вы думаете, что система при этом показывает крутые результаты, то нет. Крутые результаты показывают
А теперь давайте покажу вам только одну магию цифр. Например, мы возьмем и в каждой школе сократим всего лишь по одной ставке завуча — это
Дорогой мэр Новосибирска, я еще даже не вставал с кресла, а уже нашел вам полмиллиарда рублей каждый год — на них можно, например, убрать улицы или починить дороги. Не благодарите. Знаю, что вы просто очень загружены, поэтому иногда очевидные решения так сложно увидеть.
Ранее автор уже рассказывал, что показала пандемия в системе образования и почему отчеты будут всегда. А в колонке-мнении о скандале с учеными Сергей заявил, что «ситуация с жалобой президенту на низкую зарплату очень смешная».
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