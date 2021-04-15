«Дорогой мэр, я нашел вам полмиллиарда рублей»: директор колледжа придумал, где взять деньги на дороги

Довольно странно, но эту дыру никогда не обсуждают. Обсуждают затраты на рекламу, на машины какого-то там вице-мэра, который довез ребенка до садика, обсуждают дорожки и скверы. Кажется, что это всё очень серьезно, но это всё на самом деле мелочи. Потому что единственный вопрос эффективности городского управления, который пока нужно обсуждать, — это вопрос эффективности управления муниципальной системой образования.

Каждый год муниципальный бюджет тратит там примерно 20 миллиардов рублей. Для сравнения, следующая строка по объемам — «Национальная экономика» — уже в три раза меньше. Черная дыра под названием «Образование» — это 500 подведомственных учреждений, почти 40 тысяч человек (из них почти 2 тысячи — руководители), это 9 всяких «обеспечивающих» подведомственных организаций — типа информатизации, методической работы и всякое такое.