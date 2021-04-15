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Сергей Чернышов

Кандидат исторических наук, директор Новосибирского городского открытого колледжа
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Сергей Чернышов

Кандидат исторических наук, директор Новосибирского городского открытого колледжа

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«Дорогой мэр, я нашел вам полмиллиарда рублей»: директор колледжа придумал, где взять деньги на дороги

Сергей Чернышов предложил мэру Новосибирска решение для высвобождения денег из бюджета

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Что будет, если уволить по одному завучу из каждого учебного заведения? Пишите свои предположения в комментариях

Что будет, если уволить по одному завучу из каждого учебного заведения? Пишите свои предположения в комментариях

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В ежегодных отчетах об исполнении городского бюджета мы видим огромные суммы, которые идут на разные цели. Не все траты мэрии Новосибирска кажутся одинаково полезными горожанам. А что будет, если попытаться хоть немного сократить расходы на ненужные цели? Эту теоретическую ситуацию проработал директор частного колледжа Сергей Чернышов в своей авторской колонке — он нашел способ решить часть проблем Новосибирска.

Когда говорят, что все окружающие проблемы Новосибирска — из-за недостаточного финансирования, то это, конечно, очень смешно. Потому что у Новосибирска есть огромная такая черная дыра, куда уходит порядка 55% всего муниципального бюджета (это в 2020 году), и это дыра называется «муниципальная система образования».

Довольно странно, но эту дыру никогда не обсуждают. Обсуждают затраты на рекламу, на машины какого-то там вице-мэра, который довез ребенка до садика, обсуждают дорожки и скверы. Кажется, что это всё очень серьезно, но это всё на самом деле мелочи. Потому что единственный вопрос эффективности городского управления, который пока нужно обсуждать, — это вопрос эффективности управления муниципальной системой образования.

Каждый год муниципальный бюджет тратит там примерно 20 миллиардов рублей. Для сравнения, следующая строка по объемам — «Национальная экономика» — уже в три раза меньше. Черная дыра под названием «Образование» — это 500 подведомственных учреждений, почти 40 тысяч человек (из них почти 2 тысячи — руководители), это 9 всяких «обеспечивающих» подведомственных организаций — типа информатизации, методической работы и всякое такое.

Если вы думаете, что эти 20 миллиардов идут на развитие, то нет. Эти 20 миллиардов система стабильно каждый год проедает. Потому что, например, в 2020 году на капитальные ремонты было потрачено только 1,5 миллиарда рублей, из которых город потратил только 850 миллионов. Примерно всё остальное — это зарплаты.

Если вы думаете, что система при этом показывает крутые результаты, то нет. Крутые результаты показывают 10–15 крутых школ, а система, даже если сравнивать ее с остальной Новосибирской областью, показывает средние результаты. Натурально — 15–20-е места в Новосибирской области. А если сравнивать в целом по стране — то уже 30–50-е места (смотря как считать).

А теперь давайте покажу вам только одну магию цифр. Например, мы возьмем и в каждой школе сократим всего лишь по одной ставке завуча — это 220 человек. Большие цифры работают так: только одно такое сокращение даст экономию бюджета в 150 миллионов в год. Или сократим треть всех муниципальных центров дополнительного образования в части директоров и бухгалтерии — всё равно они накручивают себе показатели. Вуаля — и вот вам еще две–три сотни миллионов рублей в год.

Дорогой мэр Новосибирска, я еще даже не вставал с кресла, а уже нашел вам полмиллиарда рублей каждый год — на них можно, например, убрать улицы или починить дороги. Не благодарите. Знаю, что вы просто очень загружены, поэтому иногда очевидные решения так сложно увидеть.

Ранее автор уже рассказывал, что показала пандемия в системе образования и почему отчеты будут всегда. А в колонке-мнении о скандале с учеными Сергей заявил, что «ситуация с жалобой президенту на низкую зарплату очень смешная».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

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бюджет Новосибирскаобразование в Новосибирске
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