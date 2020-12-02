Новосибирские девятиклассники снова будут ходить в школу — скоро их переведут на очное обучение

Девятиклассников Новосибирска переведут на очное обучение
Учеников девятых классов школ Новосибирска переведут на очное образование со ледующей недели. Это решение было принято в среду, 2 декабря, на оперативном штабе Новосибирской области.
— По результатам данных отрасли образования, роспотребнадзора, министерства здравоохранения принято решение о возвращении в очное обучение учеников 9-х классов с 7 декабря 2020 года, — сообщает штаб при министерстве образования Новосибирской области.
Соответствующий документ подготовят и опубликуют на текущей неделе, добавили в штабе.
О возможном переходе девятиклассников с дистанта на очку говорил вчера министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Он также рассказал, продлят ли школьникам зимние каникулы и какие прогнозы уже есть на третью четверть.