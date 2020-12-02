2 декабря среда
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 3/10
usd 76.32
eur 91.31
Тема дня23 вопроса мэру Анатолию Локтю

Все новости

Все новости

Новосибирские девятиклассники снова будут ходить в школу — скоро их переведут на очное обучение

Такое решение принял штаб при минобразования НСО

413
3Обсудить

Поделиться

Уже с понедельника девятиклассники снова будут учиться в школах

Уже с понедельника девятиклассники снова будут учиться в школах

Поделиться

Девятиклассников Новосибирска переведут на очное обучение

Учеников девятых классов школ Новосибирска переведут на очное образование со ледующей недели. Это решение было принято в среду, 2 декабря, на оперативном штабе Новосибирской области.

— По результатам данных отрасли образования, роспотребнадзора, министерства здравоохранения принято решение о возвращении в очное обучение учеников 9-х классов с 7 декабря 2020 года, — сообщает штаб при министерстве образования Новосибирской области.

Соответствующий документ подготовят и опубликуют на текущей неделе, добавили в штабе.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

О возможном переходе девятиклассников с дистанта на очку говорил вчера министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Он также рассказал, продлят ли школьникам зимние каникулы и какие прогнозы уже есть на третью четверть.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дистанционное образованиешколашкольникиочное обучение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...