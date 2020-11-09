У вас есть вопросы про поборы в школах и дистант? Задайте нам! Ответим на них в прямом эфире

В Новосибирске у родителей сейчас возникает множество вопросов насчет дальнейшего обучения детей. Что делать со всеобщим дистантом? Куда обращаться, если с ребенком грубо обращаются? Как бороться с поборами в школе?



На эти и другие вопросы в прямом эфире нашего Instagram ответит известная новосибирская правозащитница Анна Тажеева.

Анна Тажеева — основательница общероссийского общественного движения «Поборам СТОП!», новосибирская правозащитница, общественный деятель.



Эфир пройдет 11 ноября в 15:00. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, чтобы ничего не пропустить.