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У вас есть вопросы про поборы в школах и дистант? Задайте нам! Ответим на них в прямом эфире

В прямом эфире Instagram с нами поговорит новосибирская правозащитница Анна Тажеева

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Анна Тажеева несколько лет профессионально борется с поборами в школах и готова рассказать, что делать, если с вас требуют деньги — например, на рециркуляторы

Анна Тажеева несколько лет профессионально борется с поборами в школах и готова рассказать, что делать, если с вас требуют деньги — например, на рециркуляторы

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Правозащитница Анна Тажеева выступит в эфире НГС в Instagram

В Новосибирске у родителей сейчас возникает множество вопросов насчет дальнейшего обучения детей. Что делать со всеобщим дистантом? Куда обращаться, если с ребенком грубо обращаются? Как бороться с поборами в школе?

На эти и другие вопросы в прямом эфире нашего Instagram ответит известная новосибирская правозащитница Анна Тажеева.

Анна Тажеева — основательница общероссийского общественного движения «Поборам СТОП!», новосибирская правозащитница, общественный деятель.

Эфир пройдет 11 ноября в 15:00. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, чтобы ничего не пропустить.

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Вы также можете задать ваши вопросы нашему эксперту через специальную форму, которая размещена ниже. Можно анонимно.

На прошлой неделе стало известно, что в школах Новосибирска продлили каникулы до 15 ноября. При этом после них не все дети выйдут на очное обучение.

Старший преподаватель кафедры английского языка факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ» Олеся Вальгер уверена, что принятая форма обучения серьезно ударит по педагогам. В своей авторской колонке она призвала коллег отстаивать право на отдых и нормальные условия труда, а также предложила несколько решений, как можно избежать коллапса образовательной системы. Почитать её можно здесь.

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дистанционное обучениеканикулыправозащитница
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