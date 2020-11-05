Новосибирский Минобр рассказал, каких школьников ждет дистанционка после каникул

В школах Новосибирска продлили каникулы до 15 ноября, сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

— Единого мнения у сообщества нет. Но большинство высказалось за ту модель, которую я сейчас озвучу. Все школьники выходят с каникул 16 ноября. Удлиняем каникулы, чтобы дать возможность учителям на больничном долечиться спокойно и выйти на работу. Ребята из малокомплектных школ будут заниматься дальше очно, как и коррекционные школы, — объяснил министр.

После каникул ученики 1–5-х и 11-х классов в регионе тоже будут обучаться очно. Дети с 6-го по 10-й класс будут заниматься дистанционно.

