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Новосибирский Минобр рассказал, каких школьников ждет дистанционка после каникул

Каникулы решили продлить до 15 ноября

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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объяснил, что решение о дистанте далось нелегко

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объяснил, что решение о дистанте далось нелегко

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Новосибирским школьникам продлили каникулы и часть перевели на дистант

В школах Новосибирска продлили каникулы до 15 ноября, сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

— Единого мнения у сообщества нет. Но большинство высказалось за ту модель, которую я сейчас озвучу. Все школьники выходят с каникул 16 ноября. Удлиняем каникулы, чтобы дать возможность учителям на больничном долечиться спокойно и выйти на работу. Ребята из малокомплектных школ будут заниматься дальше очно, как и коррекционные школы, — объяснил министр.

После каникул ученики 1–5-х и 11-х классов в регионе тоже будут обучаться очно. Дети с 6-го по 10-й класс будут заниматься дистанционно.

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— Опирались на два аспекта в принятии решения. Первый — в образовательных организациях достаточно много педагогов, которые находятся на больничном. В основном это ОРВИ. Но в некоторых школах доходит до 30% заболевших. Средний процент — 10–20%. Второй очень важный момент: по нашей статистике, основная масса заболевших среди детей — это ребята с 6-го по 10-й класс. Они составляют больше половины всех заболевших детей, — рассказал Сергей Федорчук.

По среднему специальному образованию — первый курс будет заниматься дистанционно, остальные курсы будут на смешанном обучении.

В конце октября стало известно, что скончался сотрудник искитимской школы № 11 Александр Полуцыганов — у мужчины, по словам родственников, был положительный результат теста на коронавирус.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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