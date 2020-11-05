Новосибирский Минобр рассказал, каких школьников ждет дистанционка после каникул

Новосибирским школьникам продлили каникулы и часть перевели на дистант
В школах Новосибирска продлили каникулы до 15 ноября, сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
— Единого мнения у сообщества нет. Но большинство высказалось за ту модель, которую я сейчас озвучу. Все школьники выходят с каникул 16 ноября. Удлиняем каникулы, чтобы дать возможность учителям на больничном долечиться спокойно и выйти на работу. Ребята из малокомплектных школ будут заниматься дальше очно, как и коррекционные школы, — объяснил министр.
После каникул ученики 1–5-х и 11-х классов в регионе тоже будут обучаться очно. Дети с 6-го по 10-й класс будут заниматься дистанционно.
— Опирались на два аспекта в принятии решения. Первый — в образовательных организациях достаточно много педагогов, которые находятся на больничном. В основном это ОРВИ. Но в некоторых школах доходит до 30% заболевших. Средний процент — 10–20%. Второй очень важный момент: по нашей статистике, основная масса заболевших среди детей — это ребята с 6-го по 10-й класс. Они составляют больше половины всех заболевших детей, — рассказал Сергей Федорчук.
По среднему специальному образованию — первый курс будет заниматься дистанционно, остальные курсы будут на смешанном обучении.
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