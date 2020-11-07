«Из этого учебного года мы выйдем слепыми и больными». Преподаватель обратилась к коллегам из-за дистанта

В Новосибирской области школьные каникулы продлили до 15 ноября. С 16 ноября в школы возвращаются только 1–5-е классы и 11-е классы, а 6–10-е классы переходят на дистант. По-прежнему предполагается закрывать классы на карантин, если в них есть заболевшие ковидом. Правда, тесты практически никому не делают.

На одних и тех же учителей предполагается одновременно повесить и дистант, и очное обучение в школе. Учителя годами были перегружены, с сентября загружены еще и заменами, поскольку множество коллег болеет. Болеют долго и тяжело. В области есть школы, где на больничном сейчас 40% педагогического состава. Такой режим протянется всю четверть, до конца декабря. И если весной мы еще надеялись, что эта сверхнагрузка всего лишь на месяц, то теперь дальше перенапрягаться уже невозможно.

Школы уже потеряли часть опытных учителей, которые были вынуждены уйти на пенсию. Сейчас стоит еще более масштабная проблема: если школы не начнут соблюдать нормы охраны труда, то многие учителя уволятся, потому что не могут себе позволить такие риски, и потому, что уровень их здоровья упадет.