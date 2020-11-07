«Из этого учебного года мы выйдем слепыми и больными». Преподаватель обратилась к коллегам из-за дистанта

Педагог из Новосибирска опубликовала эмоциональное обращение к коллегам
Министерство образования Новосибирской области приняло окончательное решение по второй учебной четверти. Школьников ждет еще неделя каникул, после которой лишь часть детей вернется на очные занятия. Решение вызвало массу споров, причем не только среди родителей, но и среди учителей. Старший преподаватель кафедры английского языка факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ» Олеся Вальгер уверена, что принятая форма обучения серьезно ударит по педагогам. В своей авторской колонке она призвала коллег отстаивать право на отдых и нормальные условия труда, а также предложила несколько решений — как можно избежать коллапса образовательной системы. Далее от первого лица.
В Новосибирской области школьные каникулы продлили до 15 ноября. С 16 ноября в школы возвращаются только 1–5-е классы и 11-е классы, а 6–10-е классы переходят на дистант. По-прежнему предполагается закрывать классы на карантин, если в них есть заболевшие ковидом. Правда, тесты практически никому не делают.
На одних и тех же учителей предполагается одновременно повесить и дистант, и очное обучение в школе. Учителя годами были перегружены, с сентября загружены еще и заменами, поскольку множество коллег болеет. Болеют долго и тяжело. В области есть школы, где на больничном сейчас 40% педагогического состава. Такой режим протянется всю четверть, до конца декабря. И если весной мы еще надеялись, что эта сверхнагрузка всего лишь на месяц, то теперь дальше перенапрягаться уже невозможно.
Школы уже потеряли часть опытных учителей, которые были вынуждены уйти на пенсию. Сейчас стоит еще более масштабная проблема: если школы не начнут соблюдать нормы охраны труда, то многие учителя уволятся, потому что не могут себе позволить такие риски, и потому, что уровень их здоровья упадет.
А школа вообще-то и в «мирное время» требует от человека крепкого здоровья и напряжения всех сил. Так вот, коллеги, надо бороться за свои права, иначе из этого учебного года мы выйдем слепыми и больными, а к следующему учебному году дефицит учителей в школах станет катастрофическим.
Работа с компьютером на рабочем месте регулируется несколькими документами.
Во-первых, это ТК РФ, где есть раздел X «Охрана труда». Там русским по белому написано, что каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, и также на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда (статья 219).
Во-вторых, это СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», которые устанавливают, что при работе с компьютером при 8-часовой рабочей смене суммарное время перерывов должно быть от 50 до 90 минут в зависимости от того, сколько часов из смены связаны с работой с компьютером. Эти перерывы добавляются к прочим перерывам и перерывам на обед, и находиться на рабочем месте в это время необязательно. То есть: уроки в дистанте должны быть короче, а перемены — дольше.
В-третьих, это ТОИ Р-45–084–01, «Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере», утвержденная Приказом Минсвязи РФ от 02.07.2001 № 162. Она разделяет несколько групп трудовой деятельности при работе с компьютером. Преподавание на дистанте попадает под группу В — творческая работа в режиме диалога с компьютером. Продолжительность такой работы — не более 6 часов за смену.
В-четвертых, большинство учителей еще и попадает под регулирование СанПиН 2.2.0.555–96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», которые рекомендуют не организовывать рабочие места, где нужно всё время сидеть. Само собой, детям тоже сидеть столько за компьютером вредно, но это тема для большого отдельного текста.
Какие есть варианты не спалить в костре исполнительности последних учителей и при этом не оставить детей совсем без образования?
1. Нужно пересмотреть расписание и количество уроков в день в каждом классе. Нельзя требовать полного перевода всех классов в синхронный режим работы с одновременным выходом в онлайн, часть занятий должна стать асинхронной, выполняемой без присутствия учителя.
2. Нужно увеличить перемены и сократить длину каждого занятия, чтобы добавить в день 50–90 минут дополнительных перерывов.
3. Нужно ограничить допустимое время выполнения и, соответственно, проверки домашних заданий. Возможно, отменить по части предметов домашние задания совсем. Любая проверка, связанная с нахождением у экрана, должна учитываться как работа с компьютером.
4. Нужно назначить учителям, выходящим в офлайн, дополнительные льготы для компенсации рисков — прохождение платных тестов ПЦР, на антитела и КТ при необходимости, дополнительная медицинская страховка, компенсация в случае заболевания. Нужно поддержать учителей, которым страшно входить в плотный контакт с 120–180 человеками в день.
5. Необходимо выделить областные, а лучше федеральные средства на привлечение дополнительных сотрудников на замены. В стране есть резерв людей, работавших ранее в школах. Вернуть их в школы — это задача оплаты, адекватной риску. На уже работающих учителей повесить еще больше уже невозможно. Платить хорошо сейчас нужно учителям и врачам, а не полиции. Полиции у нас и так слишком много, а учителей нужно больше всё время и везде.
Если вы учитель, а в вашей школе ничего не делается, чтобы сберечь учителей, а не выжать из них последние силы, то тут несколько шагов:
1. Не соглашаться ни на какие дополнительные обязанности без оформления их дополнительным соглашением с прописанной оплатой или компенсацией или письменным приказом.
2. Обращаться за защитой своих прав в трудовую инспекцию и прокуратуру, как бы вы ни любили своего директора, потому что адекватный директор такие обращения как раз использует для защиты своей школы от идиотизма наверху.
Удачи, коллеги.
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