Детский сад под Новосибирском закрыли на карантин из-за ОРВИ

Детский сад «Росток» под Новосибирском полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ.

— По ОРВИ. К концу недели у нас полностью приостановлена работа только одного дошкольного учреждения — это детский сад «Росток» Новосибирского района. Частично приостановлена деятельность в 44 школах (90 классов на карантине), и в 81 дошкольной организации 138 групп на карантине, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время заседания в правительстве региона.

В управлении образования администрации Новосибирского района НГС сообщили, что детский сад «Росток» находится в поселке Тулинском.