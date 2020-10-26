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Детский сад под Новосибирском закрыли на карантин из-за ОРВИ

Из-за ковида закрыты 38 групп в 31 детском саду

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На карантине из-за ОРВИ сейчас 138 групп в 81 детском саду

На карантине из-за ОРВИ сейчас 138 групп в 81 детском саду

Детский сад «Росток» под Новосибирском полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ.

— По ОРВИ. К концу недели у нас полностью приостановлена работа только одного дошкольного учреждения — это детский сад «Росток» Новосибирского района. Частично приостановлена деятельность в 44 школах (90 классов на карантине), и в 81 дошкольной организации 138 групп на карантине, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время заседания в правительстве региона.

В управлении образования администрации Новосибирского района НГС сообщили, что детский сад «Росток» находится в поселке Тулинском.

Ковидом в детских садах заболели 95 человек, среди них есть 28 детей и 67 взрослых. На карантин закрыты 38 групп в 31 организации. Также на контроле у министерства остаются 546 заболевших коронавирусом в школах — это 397 детей и 149 педагогов и других работников образовательных организаций.

На прошлой неделе было известно, что коронавирусом заболел 121 учитель в Новосибирской области. Также министр сообщил, что на карантине был детский сад № 430.

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