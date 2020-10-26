Детский сад под Новосибирском закрыли на карантин из-за ОРВИ

Детский сад «Росток» под Новосибирском полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ.
— По ОРВИ. К концу недели у нас полностью приостановлена работа только одного дошкольного учреждения — это детский сад «Росток» Новосибирского района. Частично приостановлена деятельность в 44 школах (90 классов на карантине), и в 81 дошкольной организации 138 групп на карантине, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время заседания в правительстве региона.
В управлении образования администрации Новосибирского района НГС сообщили, что детский сад «Росток» находится в поселке Тулинском.
Ковидом в детских садах заболели 95 человек, среди них есть 28 детей и 67 взрослых. На карантин закрыты 38 групп в 31 организации. Также на контроле у министерства остаются 546 заболевших коронавирусом в школах — это 397 детей и 149 педагогов и других работников образовательных организаций.
На прошлой неделе было известно, что коронавирусом заболел 121 учитель в Новосибирской области. Также министр сообщил, что на карантине был детский сад № 430.