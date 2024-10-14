«Тунца взяла, мойву взяла, хек дома еще остался»: кусается ли рыба в магазинах Новосибирска — или Матвиенко ошиблась?

Журналисты прошлись по магазинам и узнали, подорожала ли рыба в Сибири (спойлер: независимо от динамики, цены не радуют) Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











9 октября Валентина Матвиенко заявила, что цены на рыбу в российских магазинах резко выросли, да и в целом ассортимент скудный. Журналисты НГС решили проверить, можно ли заметить такую тенденцию в Новосибирске и прошлись по магазинам, чтобы узнать, почем рыба, как часто ее покупают горожане, и можно ли говорить о том, что особого рыбного выбора у новосибирцев нет.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила цены на рыбу в магазинах и сочла, что цену на нее с прошлой осени резко выросли, а ассортимент на прилавках не радует разнообразием, сообщили накануне журналисты издания ТАСС. По данным издания, чиновница сочла, что нынешние цены на рыбу делают ее недоступной для большинства россиян.

Рынок

Изучить местные реалии мы решили в четырех торговых точках: рыбном павильоне на Центральном рынке, специализированном продуктовом, который торгует рыбой и икрой во всех видах и двух супермаркетах, предлагающих не только замороженную рыбу или полуфабрикаты, но и (в теории) охлажденку. Забегая вперед, последняя почти везде оказалась «дефрост». За красивым словом скрывается тот факт, что торговая точка разморозила рыбу за конечного потребителя, и ее нужно приготовить поскорее.

Цена на красную рыбу традиционно кусается: на Центральном рынке семга обойдется от 1600 рублей за килограмм, если вы возьмете тушку, до 2400 за ту же семгу, но уже в виде стейков Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Покупателей в павильоне не так уж много, но возможно, дело в том, что день будний, а время рабочее. На вопрос, подорожала ли в последнее время рыба, продавщицы, торгующие охлажденкой (из Чанов) и все тем же дефростом (поди еще довези ту же семгу до Новосибирска), долго удивляются, пытаясь выяснить, откуда такая информация.

— Да врет она все, — смеется продавщица Юлия. — Разве что горбуша пришла немного дороже, но это потому что свежий улов. Она в принципе дорогая, а как свежая приходит, всегда дорожает рублей на 50. А ассортимент…

Юлия с гордостью обводит рукой. Помимо разнообразной красной рыбы и местных пород (сазанов и лещей) у нее на прилавке, например, можно увидеть стерлядь. Ее, по словам Юлии, специально вырастили в Красноярске.

Сазанов на рынке продают местных, пойманных в озере Чаны. Стоит такая рыба во много раз дешевле Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В принципе можно купить здесь и живой товар — раков. Правда, цена на них кусается даже более болезненно, нежели клешни.

Рыбный магазин

В специализированном магазине «Рыбный день» народа значительно больше, но большая часть очереди стоит за копченой рыбой и деликатесами. Дефроста здесь значительно меньше, чем заморозки, зато есть живые осетры и совсем уж экзотические для новосибирских магазинов товары вроде клешней краба-стригуна. Правда, пока в торговом зале были журналисты, ими никто не соблазнился — но с другой стороны, мы провели там не больше 20 минут.

— В месяц рыбу я беру раза два стабильно. Тунца взяла, мойву взяла, хек дома еще остался. Наггетсы рыбные еще беру, сын их любит, — демонстрирует покупки сибирячка Наталья.

Большая часть покупателей пришли в «Рыбный день» за копченой, а не замороженной рыбой Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Среди всех покупателей, с которыми удалось пообщаться журналистам, она единственная, кто готовит и ест рыбу не от случая к случаю, а регулярно.

— Чтобы именно в последнее время цены менялись, я не заметила, — говорит она. — Я всегда беру плюс-минус на одну и ту же сумму. Так что я ничего не почувствовала. Вот на масло цена поменялась, я вообще в шоке.

Форель тушками в специализированном рыбном магазине обойдется дешевле, чем на рынке даже без учета четверговой скидки. Но если смотреть на стейки, ситуация кардинально меняется Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Несмотря на то, что и выбор рыбы сложно назвать скудным, и резкого роста цен покупатели не заметили, назвать этот продукт доступным, язык не поворачивается: цены как на сырую, так и на готовую рыбу отчетливо кусаются. Бросив же случайный взгляд на икру, можно поседеть.

— Это же, простите меня за грубое слово, охренеть можно! — комментирует баночку осетровой икры по цене больше 10 тысяч рублей пожилая дама в очереди.

— Я рыбу покупаю не очень часто, не потому что дорого, просто я скорее мясоед, — говорит еще одна покупательница. — Но вообще рыбка подорожала. Не скажу просто, когда [именно].

Есть некоторая вероятность, что похожая ситуация вполне могла произойти с Валентиной Матвиенко: с осени 2023 года, когда цены выросли не только на рыбу, но и на другие, куда более часто употребляемые новосибирцами продукты вроде курицы и яиц, ценники в магазинах действительно стали куда менее приятными.

Супермаркет

В супермаркете «СПАР» форель тушками стоит ровно столько же, как и в «Рыбном дне». А вот стейки оказались неожиданно выгодным приобретением Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В супермаркете «СПАР» на улице Нарымской (его мы выбрали из соображений логистики) выбор действительно можно назвать скромным, но это только на фоне большого павильона и специализированного магазина. Если учесть, что для жителей ближайших домов супермаркет — магазин у дома для постоянных покупок, с выбором здесь все в порядке: самые популярные виды (от дешевого карася до традиционно шокирующей ценником семги) — в наличии, бонусом есть уже подготовленные к запеканию, нашпиговынные лимоном тушки дорадо.

Правда, покупателей у рыбной витрины мы не встретили, но возможно, это потому что рабочий день еще продолжался.

Дорогой супермаркет

Для тех, кто считает рыбу в Бахетле слишком дорогой, рядом продают товары для рыбалки, чтобы можно было поймать сазана или леща самому Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Четвертой торговой точкой в нашей подборке стал магазин «Бахетле», цены в котором традиционно выше, чем в других местах. Рыба — не исключение.

— Я каждый день хожу, по ощущениям рыба процентов на 20 подорожала, — говорит встреченный в рыбном отделе сибиряк Андрей.

Правда, когда именно поднялась цена, он сказать не берется, а его спутница Татьяна и вовсе не уверена в уровне подорожания.

Рыба в «Бахетле», как и везде, в основном размороженная, а цена предсказуемо выше, чем где-либо еще, зато здесь можно найти такие экзотические и уникальные вещи, как например зубатка (журналисту даже пришлось погуглить, что это за рыба, и как ее лучше готовить).

Выбор в «Бахетле» точно не назовешь скудным, но на ценники стоит смотреть, только если вы уверены в своем бюджете, не то можно впасть в депрессию Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Общее ощущение от рыбных рядов в Новосибирске, несмотря на то, что цены выросли не вчера, тягостное, и вовсе не потому, что выбрать там нечего, совсем наоборот.

Есть рыбу каждую неделю у среднего новосибирца вряд ли получится (если, конечно, не брать в расчет карасей, которые нравятся далеко не всем).