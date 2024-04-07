Россия побила рекорд по числу олигархов. Что это значит для экономики страны

Леонид Михельсон (справа), который сейчас стал четвертым, а до этого трижды возглавлял список самых богатых людей страны, и самарский губернатор Дмитрий Азаров Источник: Андрей Савельев / 63.RU











Парадокс кризиса: имущественное расслоение растет не только в России в целом, но даже среди богатеев. В России становится всё больше сверхбогатых (долларовых миллиардеров), а вот долларовых миллионеров, наоборот, всё меньше. Почему так? Разбирается MSK1.RU.



Побили рекорд

В число списка сверхбогатых людей планеты вошло 125 россиян, что стало рекордом в истории страны. За год их стало больше на 15 человек. Это меньше, чем из Германии (132), но намного больше, чем из Франции (53), Италии (73) или Великобритании (55).



Европейские страны по числу миллиардеров резко обходят азиатские страны: в Китае (включая Гонконг, конечно) сейчас в списке Forbes 473 долларовых миллиардера, а в Индии — 200.



Причем азиатских миллиардеров не просто больше, чем в России. Они еще и намного богаче.



Самый богатый россиянин — основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние за год выросло на $ 8,1 млрд, достигнув $ 28,6 млрд. Алекперов впервые возглавил российскую часть списка Forbes.



А вот самый богатый индиец — Мукеш Амбани, глава конгломерата Reliance Industries. У него личное состояние — $ 110 млрд и интересы в десятках отраслей: нефтехимия, телекоммуникации, розничная торговля, финансовые услуги.



Несколько миллиардеров попали в рейтинг Forbes впервые. Например, сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков (состояние его семьи оценили в $ 1,2 млрд), красноярский владелец сети дискаунтеров «Светофор» Сергей Шнайдер с семьей (состояние $ 1,4 млрд), Павел Демидов с семьей, владелец производителя сахара «Доминанта» ($ 1,1 млрд).



Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров, по оценкам Forbes, приблизилось к $ 580 млрд, увеличившись за год на 14%. Российские олигархи обогатились в среднем на $ 1 млрд. Еще одно интересное наблюдение: в рейтинге Forbes почти не меняются лидеры, то есть создать огромное богатство в России всё сложнее. Кроме того, за последнее десятилетие средний возраст миллиардеров возрос с 50 до 58 лет.



Миллионеров стало меньше

Миллиардеров больше, а миллионеров меньше. Это уже выводы не Forbes, а консалтинговой компании Henley & Partners. Она подсчитала, что за последнее десятилетие количество долларовых миллионеров в России сократилось почти на четверть. Сейчас их 68 тысяч. И снова Россия (как и вся старушка Европа) проигрывает азиатским тиграм: в Пекине живет почти 126 тысяч долларовых миллионеров, а в Дубае — почти 73 тысячи.



— Мы еще живем «эхом девяностых», когда страна разделилась на «тех, кто хапнул, и тех, кто не успел», — рассуждает в беседе с MSK1.RU психолог Михаил Касаткин. — Агрессивное первоначальное накопление капитала, которое последние 30 лет происходит в нашей стране, не способствует развитию социальных лифтов и демократических институтов. Для этого нужно, чтобы богатство распределилось не на сотни, а на тысячи семей.



Тогда в обществе возникает множество точек силы, множество независимых кланов, возникнет потребность в представительном парламенте, независимых судах и разнозависимых СМИ. Это приводит к снижению разрыва между богатыми и бедными, прозрачности, гласности и росту возможности для самореализации для широких масс (как в скандинавских странах), — говорит Касаткин.



Рост социального разрыва дестабилизирует

Доктор права ВШЭ, председатель комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и предпринимателей Вячеслав Плахотнюк также считает, что добиться социального равенства — утопия, но стремиться к сокращению имущественного расслоения необходимо.



— Россия — страна, богатая ресурсами, поэтому логично и богатство тех, кто связан с их добычей и переработкой, — говорит Плахотнюк. — Спрос на сырье, металлы и энергоносители на мировом рынке растет, а в России деньги буквально под ногами. Санкции, цены и возросшие потребности государства помогли крупным предпринимателям внутри страны не только прирастить свое имущество за счет ушедших иностранных компаний, но и перехватить значительную долю внутреннего рынка, на котором ослабла конкуренция. Именно эти факты и отражает российская часть списка Forbes.



Действительно, в списке Forbes, например, всего 5 миллиардеров сделали богатство на фармацевтике, лишь трое (Евгений Касперский, Аркадий Волож и Денис Фролов) — на IT и только двое — на авиаперелетах (Дмитрий Каменщик и Владислав Филев). Большинство олигархов — сырьевики или ритейлеры.



Как признается доктор Плахотнюк, рост социального разрыва только дестабилизирует общество.



— Социальное неравенство выражается не только в разнице доходов, речь идет о неравенстве доступа к таким ресурсам, как качественная медицина, образование, эффективное правосудие, возможность участвовать в управлении государством, отдых и путешествия. Причина роста такого неравенства заключается в росте конкуренции за эти ресурсы внутри страны в условиях дефицита предложения и возможностей, — говорит Плахотнюк. — Побеждают богатые и становятся еще богаче. Можно привести такой пример: какое-то время назад богатые ехали лечиться, учиться и отдыхать за границу. Теперь они ищут эти возможности внутри страны, и это «давит» на соответствующую инфраструктуру, вытесняя бедных.



— Наша экономика как работала на банковский сектор, так и продолжает, выкачивая всю прибыль из карманов реального сектора экономики в бенефициаров финансового, — размышляет владелец и управляющий «Бухгалтерского дом ТОБУ» Екатерина Зеленская. — Даже существенный рост зарплат в 2023 году не смог (в который раз) обогнать реальную инфляцию. Население становится беднее из года в год.



По словам Зеленской, в России просто не может никак сформироваться полноценная прослойка среднего класса. Малый и средний бизнес вынужден работать на банковские проценты по кредитам, зато число людей, живущих на границе выживания, продолжает расти (только по официальным данным Росстата, в России более 15 млн живут за чертой бедности).

