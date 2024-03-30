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На что и как выросли цены в Новосибирской области

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Экономика Яйца, говядина и помидоры: на что и как выросли цены в Новосибирской области — изучаем статистику

Яйца, говядина и помидоры: на что и как выросли цены в Новосибирской области — изучаем статистику

На 20 рублей подешевела за неделю копченая колбаса

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До прошлогоднего «яичного кризиса» ценам пока далеко

В Новосибирской области выросли цены на говядину, яйца и помидоры. «Новосибирскстат» опубликовал еженедельную статистику потребительских цен. За неделю на 8 рублей подорожал килограмм говядины, на 5 рублей подорожали сосиски, а твердые сыры подорожали на 8 рублей. Продолжают расти цены на помидоры, но при этом дешевеют огурцы.

Средняя цена за килограмм говядины на 25 марта — 543,86 рубля. При этом неделю назад, 18 марта, стоимость была 535,47 рубля. В начале года килограмм говядины стоил 512,32 рубля. Подорожали и сосиски с сардельками. За килограмм на 25 марта просят 467,44 рубля, 18 марта цена была — 461,45 рубля. В начале года, 9 января, килограмм сосисок или сарделек в среднем стоил 459 рублей.

Твердые сыры сейчас в среднем стоят 774,95 рубля за килограмм. На 18 марта это было — 766,82 рубля, а на 9 января — 749,48 рубля. На два рубля подорожали помидоры, которые сейчас стоят 291,75 рубля за килограмм. 18 марта цена была 289,69 рубля. В начале года килограмм помидоров в среднем обошелся бы вам в 261,07 рубля.

На два рубля стали дороже куриные яйца. Десяток яиц в среднем в начале этой недели стоил 126,89 рубля, а 18 марта — 124,64 рубля. В начале года цена за десяток яиц была 142,8 рубля.

Сразу на 20 рублей подешевела колбаса полукопченая и варено-копченая. На 25 марта средняя цена за килограмм — 579,51 рубля, 18 марта она была — 599,38 рубля. В начале года колбаса в среднем стоила 554,37 рубля. На 5 рублей подешевели свежие огурцы. За килограмм сейчас просят 190,93 рубля. Неделю назад, 18 марта, эта сумма была — 195,64 рубля. Дешевеют огурцы с начала года. 9 марта килограмм стоил 234,75 рубля.

Крупнейшие производители пива в России уведомили розничные сети о грядущем повышении отпускных цен на свою продукцию. По информации ретейлеров, речь идет о подорожании в диапазоне 8–15% в зависимости от компании и ассортимента.

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