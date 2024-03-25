Девальвация рубля неизбежна? Эксперты рассказали, сколько будет стоить доллар

Читайте, что прогнозируют экономисты Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











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За последние два года рубль скачет от максимальных показателей до практически минимальных. Мы успели пережить доллар по 120 и ниже 51 рубля. Но экономическая ситуация развивается таким образом, что после президентских выборов вполне возможна девальвация национальной валюты. В этом уверены эксперты, с которыми поговорил корреспондент 72.RU. Что будет с рублем и сколько будет стоить доллар, читайте в этом материале.



Курс доллара в России — это не рыночная величина

Константин Селянин, кандидат экономических наук, обращает внимание на три фактора, которые происходят на российском валютном рынке. Для начала он называет его условно рыночным. Аргументирует свое высказывание тем, что на валютном рынке существует ряд ограничений и ряд правил.

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— Прежде всего так называемый налог на девальвацию. Это когда наши компании-экспортеры платят дополнительный налог в зависимости от курса. Чем слабее рубль, чем выше, соответственно, курс доллара, тем они платят больше. Компании-экспортеры сообщили, что это привело примерно к удвоению выплаты из прибыли. То есть это фактически второй налог на прибыль. И вторая мера — это обязательство по продаже выручки. Но почему всё-таки рыночный? Потому что даже в этих ограничениях есть рыночный и очень важный элемент: курс определяется соотношением экспорта и импорта, — объясняет Селянин.



Более радикально на это смотрит Игорь Липсиц*, доктор экономических наук. Он заявляет, что курс доллара в России — это не рыночная величина. Липсиц* тоже упоминает обязательную продажу валютной выручки, а за этим следят сотрудники Росфинмониторинга. Это значит, добавляет экономист, что вся валютная деятельность экспортеров находится под жестким государственным контролем. Также профессор напоминает, что Центробанк может любую компанию или брокера на срок до шести месяцев лишить права торга.



— После принятия этого законодательного акта реально российский рынок перестал быть рынком. Это практически некая имитация, где курс определяется решениями Центробанка и Минфина. Поэтому рассматривать как некую такую свободную характеристику состояния дел в экономике России уже достаточно бессмысленно, — рассуждает экономист.



Девальвация неизбежна. Это нужно для бюджета

Экономисты, с которыми поговорил корреспондент 72.RU, уверены, что в этом году рубль ослабеет. По их мнению, на девальвацию национальной валюты власти пойдут, чтобы выполнить обязательства, которые заложены в федеральном бюджете. Доходы, например, по сравнению с 2023 годом должны вырасти на 22% — порядка 6–7 триллионов рублей. Как раз одним из способов получить их является обесценение нацвалюты. Есть еще несколько вариантов: рост экономики — Минфин оценивает рост ВВП России в 1,5–2%, этого недостаточно; заимствования — всю сумму занять не получится; увеличение налогов — это можно сделать только со следующего года.



— В администрации президента не хуже, чем мы с вами, понимают, что при нынешнем низком курсе доллара и евро наполнить бюджет деньгами не удастся. Поэтому, скорее всего, просто для пополнения бюджета придется после инаугурации президента потихонечку, плавненько, аккуратно опускать рубль, его девальвировать, — прогнозирует Липсиц*.



Николай Кульбака, экономист, тоже говорит, что государство пойдет на девальвацию. По его предположению, это будет один из возможных сценариев для балансировки бюджета.



Как отмечает Селянин, чтобы сошелся бюджет, «есть очень простая и соблазнительная мера — девальвация».



А что нам с обесценения рубля?

Если говорить кратко, то из-за роста курса доллара и, соответственно, девальвации рубля в магазинах будут дорожать продукты.



— Что такое обесценение рубля? Это повышение рублевой стоимости всего импорта. А это очень сильно сказывается сразу на всех россиянах. По сельскому хозяйству в России санкций формально нет, если вы знаете. Но очень много мы ввозим, потому что не можем найти это внутри России. Соответственно, если семена дорожают, то понятно, что дорожает производство картофеля, значит, дальше нужно повышать цену на картофель в розничной торговле. Ну чудес не бывает, да? — говорит Липсиц*.



В качестве примера еще одной отрасли, которая зависит от курса, он приводит фармацевтику.



— Если рубль девальвируется, дорожает сырье для производства лекарств и дорожают все российские лекарства. Ну и так далее. Если пойти по российскому потребительскому рынку, то выясняется, что при девальвации рубля повышаются очень многие [розничные] цены в России, — подытожил экономист.



«Надеюсь, что до 200 не дойдет»

Экономисты уверены, что стоимость доллара превысит 100 рублей.



— Я не думаю, что его, [доллар], будут сильно ломать, к маю или не к маю. Но вероятность того, что он за 100 перейдет в этом году, довольно высокая, я бы так сказал, — предполагает Кульбака.



Липсиц* отмечает, что курс будет зависеть от финансового состояния госбюджета.



— До каких значений [будут девальвировать рубль], никто из нас не знает, потому что это будет зависеть от финансового состояния государственного бюджета, от размера дефицита. Если он будет не очень большой, не очень быстро расти, то возможно, что курс не уйдет куда-то выше 108 рублей за доллар. Но если будет плохо с деньгами, — а ситуация угрожающая на самом деле, потому что сильно падают объемы и доходы от российского экспорта, а, соответственно, пополнение бюджета становится сложным, — то курс может подняться и выше 108, но где-нибудь там до 120, — прогнозирует профессор.



Селянин ставит планку выше и надеется, что стоимость доллара не достигнет 200 рублей.



— Я думаю, что к концу года наиболее реалистичный диапазон, который пока рисуется, — это 130–150 рублей за доллар. Надеюсь, что до 200 не дойдет, но ситуация может складываться так, что это придется сделать, — резюмирует экономист.



В январе прошлого года доллар начал с отметки 70,3. И затем рубль продолжал обесцениваться. В начале мая курс доллара составлял 76 рублей. Но уже затем начал расти и достиг отметки в 80 рублей. После мятежа Евгения Пригожина национальная валюта продолжила падение. В конце июля курс доллара превышал 90 рублей. А в середине августа пробил отметку 100 рублей. В начале сентября был дешевле: около 97 рублей. В начале декабря курс доллара на Московской бирже превысил 93 рубля.



В начале 2024 года мы общались с экономистами. Тогда они давали прогноз по поводу того, сколько будет стоить доллар в этом году. А вот в середине марта тюменцы массово пытались купить доллары в банках.