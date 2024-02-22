«Это была сомнительная лазейка». Почему у QIWI Банка отозвали лицензию и что теперь делать клиентам — отвечаем в карточках

Вчера Центробанк РФ отозвал лицензию у QIWI Банка из-за «регулярного нарушения законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это первый отзыв лицензии у российского банка за полтора года.



Клиенты банка не могли открыть приложение банка и сталкивались с проблемами на сайте QIWI. По данным сервиса Downradar, сбои зафиксировали у пользователей из Москвы, Московской области, Красноярска, Казани, Челябинска и других регионов России.

Почему QIWI лишили лицензии? Смогут ли клиенты банка вернуть свои вклады? Окажется ли Россия отрезанной от внешнего мира? MSK1.RU разобрался в этой истории вместе с экспертами. Ответы — в этих карточках.