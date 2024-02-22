«Это была сомнительная лазейка». Почему у QIWI Банка отозвали лицензию и что теперь делать клиентам — отвечаем в карточках

1
Что произошло и насколько это серьезно?
— Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва)
Такое сообщение появилось на сайте Центробанка утром 21 февраля. Затем пользователи QIWI сообщили о сбоях в работе приложения, сайта и автоматах оплаты банка.
Отзыв лицензии у банка в России произошел впервые за полтора года. Несмотря на то что подобное долго не происходило в нашей стране, данное событие сложно назвать чем-то из ряда вон выходящим, считает кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.
— Процедура стандартная. Банк допустил нарушения, несовместимые с тем, чтобы вести свою деятельность на территории России — лицензию отозвали, — сказал он в разговоре с MSK1.RU.
По словам экономиста Николая Кульбаки, до пандемии подобное происходило намного чаще. Ситуация с QIWI Банком вызвала такой резонанс именно из-за долгого затишья.
— В предковидные годы Центробанк активно занимался изъятием лицензий. Буквально по несколько банков в год могло быть. И обычно процедура была связана либо с участием каких-то сомнительных операций, либо с нарушением банковского законодательства, — объяснил эксперт.
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2
Почему QIWI лишили лицензии?
Головная компания Qiwi Plc зарегистрирована на Кипре и развивает бизнес в разных точках мира. В России в структуру входят QIWI Банк, QIWI Кошелек, QIWI Business, платежная система IntellectMoney и другие проекты. Многим знаком QIWI Кошелек, через который россияне платили за коммуналку, игры и оплачивали другие покупки.
По мнению Центробанка, банк нарушал федеральные законы: компания часто открывала QIWI Кошельки без ведома людей, используя их персональные данные, а еще проводила по ним операции. Регулятор также отмечает, что эту платежную систему нередко использовали для переводов денег онлайн-казино, букмекерам и криптообменникам. Нередко из QIWI Кошелька переводили деньги на кошельки Binance.
По данным регулятора, меры против банка применили не сразу. Серьезные проблемы у QIWI начались летом 2023-го. У Центробанка возникли претензии к составлению отчетности, поэтому платежная система ограничила вывод средств. Уже тогда часть россиян предположила, что у банка отзовут лицензию, но в QIWI это опровергли.
Николай Кульбака отметил, что QIWI — один из немногих банков, который каким-то образом пытался использовать трансграничные маршруты перевода средств.
— Это была такая сомнительная лазейка. Говорить о том, что много людей ей пользовались, нельзя, — заявил он. — Но и не могу сказать, что это был большой банк, который играл серьезную роль.
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3
Российская экономика теперь отрезана от связи с внешним миром?
На самом деле, другие каналы всё же останутся. Кто-то переводит деньги через криптовалюту, другие — через операции российских компаний. И, в конце концов, как подчеркнул Кульбака, наличные деньги никто не отменял.
— Чтобы полностью перекрыть связь с внешним миром, государству нужно полностью монополизировать и взять под себя все трансграничные операции, то есть, грубо говоря, весь экспорт, импорт и так далее. Но этого не будет по целому ряду причин, в том числе и потому, что это необходимо для обхода санкций, — объяснил он.
По словам экономиста, сейчас многие крупные компании дробят свои операции, чтобы привлекать меньшее внимание. Для этого используются небольшие организации.
Эксперт уточнил: чтобы прекратить это взаимодействие, потребуется система, подобная той, которая была в СССР.
— Фактически Советский Союз торговал в одно окно с зарубежными странами, но Россия на это точно не пойдет, потому что это одно окно легче всего будет ввести под санкции. Поэтому я думаю, что всё так и останется. Будет чуть сложнее, более криво, дороже, но всё останется, — рассказал экономист.
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4
А к каким последствиям приведет эта история?
Центробанк отмечает, что QIWI не был значимым кредитором реального сектора экономики. С этим банком работало не так много людей, чаще его использовали для операций внутри страны.
— Многие люди использовали его по инерции. Ты всегда платил через QIWI какой-то платеж, ну и продолжаешь, потому что привык: не нужно париться с какими-то новыми реквизитами, — считает Кульбака.
По его мнению, большинство пользователей банка просто уйдут в другие платежные сервисы.
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5
Что делать со вкладами? Неужели деньги пропадут?
Нет, беспокоиться не о чем. По словам экономиста Юрия Юденкова, граждан в такой ситуации защищает система страхования вкладов: они получат их в размере до 1,4 миллиона рублей в уполномоченном банке. В остальных случаях ситуацией займется конкурсный управляющий. Это же касается и кредитов.
— Если кредиты кому-то банк выдавал, их перенаправят в другие банки, — сказал Юденков. Эксперт отметил, что процесс возврата денег может быть достаточно долгим и занять около полугода.
При этом Кульбака подчеркнул, что QIWI Кошелек, скорее всего, останется, так как он работал задолго до того, как QIWI стал банком.
— Если в банке есть небольшая сумма и вы можете предъявить документы, то вы обращаетесь в уполномоченный банк и вам всё возвращается, — уточнил он. — Существует система гарантии банковских вкладов, она распространялась на этот банк точно так же, как на все остальные.
Экономист объяснил, что 1,4 миллиона рублей — та несгораемая сумма, которую бы выдали человеку при банкротстве любого банка России. Если на счете клиента было больше денег, он получит только 1,4 миллиона. Если меньше, то ровно ту сумму, которая находилась на счете.
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6
Получается, деньги лучше хранить не в банке, а под кроватью?
Нет, так как мы живем в период сильной инфляции, и сумма, которую мы храним в наличке, с каждым годом будет становиться всё меньше и меньше. Если вы предпочитаете хранить деньги у себя, то лучше это делать в валюте.
— Существуют способы сбережения денег от инфляции: это банковские счета или же валюта, выгодная для хранения. Например, евро или доллар. Но, опять же, дальше начинается очень хитрая механика. Всё зависит от того, какой срок вы хотите хранить деньги, — рассказал Кульбака.
По словам экономиста, если этот интервал — год-полтора, то смысла в этой процедуре нет, потому что большая часть денег потеряется на комиссиях при переводе из одной валюты в другую.
Конвертировать в другую валюту 10–15 тысяч рублей, по мнению Кульбаки, смысла нет. Хранить в долларах стоит только большие суммы и в течение больших сроков.
— В таком случае могут быть какие-то другие схемы: вложения в акции, возможности за пределами России. Богатые люди, в принципе, так и делают и избегают последствий инфляции, — заключил он.
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