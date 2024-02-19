Миллион рублей, айфон и термос: мужчина попросил бывшую девушку вернуть подарки — они судились 1,5 года

Кроме того, он требовал взыскать 466 843 рубля 60 копеек в качестве компенсации затрат на стройматериалы, 199 225 рублей 60 копеек — на оборудование, 121 838 рублей — на встраиваемую бытовую технику, 208 500 рублей — на мебель. И судебные расходы.



Валентин объяснил, что ремонт он делал потому, что квартира Марины была непригодна для проживания — не было ни вентиляции, ни освещения, ни натяжных потолков. Даже техники не было толком — холодильник да мультиварка. Адвокат Валентина в суде отметила, что при покупке квартира стоила три миллиона рублей, а после ремонта — все пять. Это бы подтвердила судебная экспертиза, но экспертов не пустили в квартиру.

