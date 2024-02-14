«Клиенты банков до сих пор уязвимы». Эльвира Набиуллина рассказала, сколько денег мошенники украли у россиян

— Кибермошенники очень изобретательны. Мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну как увеличилась: было 4,4%, стало 8,7% — меньше 10% средств возмещается людям. Эта цифра еще достаточно низкая. Да, увеличилось количество отраженных банками атак, но увеличилось и число успешных атак. Так что долгожданного перелома тут пока не произошло, — заявила глава Центробанка.

По данным регулятора, в прошлом году банки по всей стране смогли отразить 34,8 миллиона попыток похитить деньги у россиян. При этом мошенникам удалось совершить 1,17 миллиона переводов (на треть больше, чем в 2022 году) и украсть 15,8 миллиарда рублей. Потери клиентов выросли на 11,5%. Эксперты ЦБ РФ отмечают, что действия злоумышленников стали более адресными и подготовленными. Данные своих жертв они получают из открытых источников и в результате утечек из разных компаний.