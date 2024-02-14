«Клиенты банков до сих пор уязвимы». Эльвира Набиуллина рассказала, сколько денег мошенники украли у россиян

В 2023 году россиянам смогли вернуть только 8,7% денег, которые у них украли мошенники, — это
— Кибермошенники очень изобретательны. Мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну как увеличилась: было 4,4%, стало 8,7% — меньше 10% средств возмещается людям. Эта цифра еще достаточно низкая. Да, увеличилось количество отраженных банками атак, но увеличилось и число успешных атак. Так что долгожданного перелома тут пока не произошло, — заявила глава Центробанка.
По данным регулятора, в прошлом году банки по всей стране смогли отразить
Глава Центробанка обратила внимание на то, что каждый четвертый рубль, похищенный мошенниками, — кредитный.
— Люди всё чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. Чем это опасно? Они не просто теряют свои деньги, но и получают большой долг, который может поломать им жизнь, — объяснила Эльвира Набиуллина.
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков напомнил, что сейчас как раз рассматривается законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Он предполагает, что клиенты смогут устанавливать «запрет на заключение с ним договоров потребительского займа». Для борьбы с мошенниками также решено ввести двухдневный период охлаждения по сомнительным переводам, установить ответственность для банков, которые проводят такие переводы, и дать возможность блокировать эти операции.
— Закон начнет действовать в июле [2024 года], но мошенники не дремлют. Очевидно, они постоянно будут придумывать что-то новое, и нам надо двигаться вперед, чтобы закон позволял финансовым институтам противостоять действиям злоумышленников, — заключил Анатолий Аксаков.
В последнее время киберпреступники стали активно использовать голосовые дипфейки и СМС-бомберы, чтобы обмануть своих жертв. Ранее мы на конкретных примерах рассказывали, как работают эти технологии и как отличить голос живого человека от робота.
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