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Кризис-2024Эксперт

«Клиенты банков до сих пор уязвимы». Эльвира Набиуллина рассказала, сколько денег мошенники украли у россиян

Глава ЦБ приехала в Екатеринбург на форум по кибербезопасности

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Эльвира Набиуллина выступила на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах»

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В 2023 году россиянам смогли вернуть только 8,7% денег, которые у них украли мошенники, — это 1,38 миллиарда рублей. За год без согласия клиентов банков было совершено почти 1,2 миллиона операций. Такую статистику привела председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на форуме по кибербезопасности в Екатеринбурге. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

— Кибермошенники очень изобретательны. Мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну как увеличилась: было 4,4%, стало 8,7% — меньше 10% средств возмещается людям. Эта цифра еще достаточно низкая. Да, увеличилось количество отраженных банками атак, но увеличилось и число успешных атак. Так что долгожданного перелома тут пока не произошло, — заявила глава Центробанка.

По данным регулятора, в прошлом году банки по всей стране смогли отразить 34,8 миллиона попыток похитить деньги у россиян. При этом мошенникам удалось совершить 1,17 миллиона переводов (на треть больше, чем в 2022 году) и украсть 15,8 миллиарда рублей. Потери клиентов выросли на 11,5%. Эксперты ЦБ РФ отмечают, что действия злоумышленников стали более адресными и подготовленными. Данные своих жертв они получают из открытых источников и в результате утечек из разных компаний.

Глава Центробанка обратила внимание на то, что каждый четвертый рубль, похищенный мошенниками, — кредитный.

— Люди всё чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. Чем это опасно? Они не просто теряют свои деньги, но и получают большой долг, который может поломать им жизнь, — объяснила Эльвира Набиуллина.

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Депутат Госдумы Анатолий Аксаков напомнил, что сейчас как раз рассматривается законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Он предполагает, что клиенты смогут устанавливать «запрет на заключение с ним договоров потребительского займа». Для борьбы с мошенниками также решено ввести двухдневный период охлаждения по сомнительным переводам, установить ответственность для банков, которые проводят такие переводы, и дать возможность блокировать эти операции.

— Закон начнет действовать в июле [2024 года], но мошенники не дремлют. Очевидно, они постоянно будут придумывать что-то новое, и нам надо двигаться вперед, чтобы закон позволял финансовым институтам противостоять действиям злоумышленников, — заключил Анатолий Аксаков.

В последнее время киберпреступники стали активно использовать голосовые дипфейки и СМС-бомберы, чтобы обмануть своих жертв. Ранее мы на конкретных примерах рассказывали, как работают эти технологии и как отличить голос живого человека от робота.

Почитайте также, как мошенники крадут аккаунты «Госуслуг» и какие десять фраз выдают мошенников. Услышав их, нужно положить трубку или прекратить переписку.

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