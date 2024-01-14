За что мы платим? Куда идут деньги на отопление и почему трубы ремонтируют только при авариях — объясняем в карточках

Коммунальный кризис в Подмосковье нарастает. Из-за отсутствия отопления местные жители вынуждены ходить дома в верхней одежде, обкладывать грудных детей бутылками с горячей водой, греться от газовых конфорок и даже жечь костры в попытке привлечь внимание властей к проблеме.

Коллапс принял федеральный масштаб — к делу подключились МЧС и Следственный комитет. Тем временем на холодные батареи жалуются и в других регионах страны. Замерзающие люди задаются одним вопросом — за что они платят деньги, если зима пришла в их квартиры в буквальном смысле?

MSK1.RU узнал у экспертов, как тратятся средства, которые направляются на услуги ЖКХ и капремонт. Ответы — в наших подробных карточках.