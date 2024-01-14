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За что мы платим? Куда идут деньги на отопление и почему трубы ремонтируют только при авариях — объясняем в карточках
Карточки

За что мы платим? Куда идут деньги на отопление и почему трубы ремонтируют только при авариях — объясняем в карточках

Рассказываем, как тратятся средства на капремонт и ЖКХ

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В начале января в Московской области случился коммунальный коллапс

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Коммунальный кризис в Подмосковье нарастает. Из-за отсутствия отопления местные жители вынуждены ходить дома в верхней одежде, обкладывать грудных детей бутылками с горячей водой, греться от газовых конфорок и даже жечь костры в попытке привлечь внимание властей к проблеме.

Коллапс принял федеральный масштаб — к делу подключились МЧС и Следственный комитет. Тем временем на холодные батареи жалуются и в других регионах страны. Замерзающие люди задаются одним вопросом — за что они платят деньги, если зима пришла в их квартиры в буквальном смысле?

MSK1.RU узнал у экспертов, как тратятся средства, которые направляются на услуги ЖКХ и капремонт. Ответы — в наших подробных карточках.

1

Я плачу за капитальный ремонт дома. На что тратятся эти деньги?

Если жильцы на общем собрании открыли специальный счет, то средства поступают туда и тратятся на обслуживание конкретного дома, рассказал MSK1.RU председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по вопросам ЖКХ Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Константин Крохин. В ином же случае деньги отправляются в общий котел, и тогда уже региональный оператор решает, какой дом больше нуждается в ремонте — он может оказаться и не вашим. Распоряжается финансами управкомпания.

— Управляющая компания получает деньги по статье «Содержание дома и текущий ремонт». Это, как правило, самая первая строчка в едином платежном документе. Деньги идут на реконструкцию подъезда, содержание инженерных коммуникаций, в том числе и отопительных сетей: чтобы трубы были целы, промыты к зиме, освобождены от засоров, отрегулированы, — добавил ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук.

Однако плата за капитальный ремонт не распространяется на уличные теплосети и котельные.

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2

Какие услуги входят в тариф на отопление?

Эти деньги поступают теплоснабжающей организации, рассказал Виктор Федорук.

— Средства идут на само отопление — подогрев воды, ее подача. Обслуживания труб тариф не касается, — уточнил он.

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3

За чей счет ремонтируются уличные теплосети и котельные?

Систему обслуживает теплоснабжающая организация, уточнил Федорук. Это зона ответственности муниципалитета — властей города или поселения, расходы субсидируются из регионального бюджета. Частично финансирование может взять на себя государство.

То есть за ликвидацию аварий на теплосетях вне дома вы платите через налоги и покупку муниципальных сервисов в зависимости от того, как формируется бюджет субъекта.

— При этом планово-предупредительного ремонта у нас нет. Латают только там, где прорвало, — сказал Федорук.

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4

Как определяется износ труб?

В 2022 году состоялось тематическое заседание Госсовета, оно было посвящено коммунальной сфере. В ходе встречи президент Владимир Путин заявил, что реконструкции в целом по стране требуют 40% сетей ЖКХ.

Методика, по которой рассчитывается состояние теплосетей, «далека от реальности», заявил Константин Крохин.

Большая часть теплосетей в России проложена еще во времена Советского Союза, добавил он. Срок эксплуатации труб составляет 25 лет, в нашей же стране они служат порядка 70 лет. Ситуация в крупных городах обстоит лучше — там теплосети частично реконструируются в процессе строительства новых зданий. В сельской же местности и депрессивных регионах в ремонте нуждаются до 80% коммуникаций.

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5

Сколько денег нужно на замену труб в стране и надолго ли затянется этот процесс?

На реконструкцию труб по всей стране необходимы «триллиарды рублей», считает исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Если же говорить о времени, то на замену теплосетей понадобятся целые десятилетия.

— С теми средствами, которые сейчас выделяют на систему отопления, решить проблему не удастся и за 10–15 лет. Нужно пересматривать подход и более серьезно изыскивать финансирование, — сказал Виктор Федорук.

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