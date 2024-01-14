За что мы платим? Куда идут деньги на отопление и почему трубы ремонтируют только при авариях — объясняем в карточках

1
Я плачу за капитальный ремонт дома. На что тратятся эти деньги?
Если жильцы на общем собрании открыли специальный счет, то средства поступают туда и тратятся на обслуживание конкретного дома, рассказал MSK1.RU председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по вопросам ЖКХ Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Константин Крохин. В ином же случае деньги отправляются в общий котел, и тогда уже региональный оператор решает, какой дом больше нуждается в ремонте — он может оказаться и не вашим. Распоряжается финансами управкомпания.
— Управляющая компания получает деньги по статье «Содержание дома и текущий ремонт». Это, как правило, самая первая строчка в едином платежном документе. Деньги идут на реконструкцию подъезда, содержание инженерных коммуникаций, в том числе и отопительных сетей: чтобы трубы были целы, промыты к зиме, освобождены от засоров, отрегулированы, — добавил ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук.
Однако плата за капитальный ремонт не распространяется на уличные теплосети и котельные.
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2
Какие услуги входят в тариф на отопление?
Эти деньги поступают теплоснабжающей организации, рассказал Виктор Федорук.
— Средства идут на само отопление — подогрев воды, ее подача. Обслуживания труб тариф не касается, — уточнил он.
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3
За чей счет ремонтируются уличные теплосети и котельные?
Систему обслуживает теплоснабжающая организация, уточнил Федорук. Это зона ответственности муниципалитета — властей города или поселения, расходы субсидируются из регионального бюджета. Частично финансирование может взять на себя государство.
То есть за ликвидацию аварий на теплосетях вне дома вы платите через налоги и покупку муниципальных сервисов в зависимости от того, как формируется бюджет субъекта.
— При этом планово-предупредительного ремонта у нас нет. Латают только там, где прорвало, — сказал Федорук.
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4
Как определяется износ труб?
В 2022 году состоялось тематическое заседание Госсовета, оно было посвящено коммунальной сфере. В ходе встречи президент Владимир Путин заявил, что реконструкции в целом по стране требуют
Методика, по которой рассчитывается состояние теплосетей, «далека от реальности», заявил Константин Крохин.
Большая часть теплосетей в России проложена еще во времена Советского Союза, добавил он. Срок эксплуатации труб составляет
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5
Сколько денег нужно на замену труб в стране и надолго ли затянется этот процесс?
На реконструкцию труб по всей стране необходимы «триллиарды рублей», считает исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
Если же говорить о времени, то на замену теплосетей понадобятся целые десятилетия.
— С теми средствами, которые сейчас выделяют на систему отопления, решить проблему не удастся и за
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