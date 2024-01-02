«Жизнь будет усложняться. Других вариантов нет»: что ждет российскую экономику в 2024 году

К концу года доллар закрепится на уровне 100 рублей за единицу

В прошлом году с курсом доллара творилось что-то странное. В январе за доллар просили 67 рублей, что даже соответствовало докризисным показателям. Однако уже в августе курс подскочил до 100 рублей за доллар. В октябре сомнительное достижение повторилось.

В этом году не стоит возлагать надежд на нашу национальною валюту. Вероятность возвращения к сторублевой отметке высока. Всему виной инфляция, которая продолжает расти (по итогам прошлого года она составила выше 7%) и раздутый федеральный бюджет (по плановому прогнозу, в 2024 году расходы превысят доходы на 1,6 триллиона рублей). Об этом рассказал MSK1.RU экономист Николай Кульбака.