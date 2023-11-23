Верните 30 миллионов: женщину засудили из-за банкротства бывшего мужа — как она выкрутилась

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Разбирательства в суде из-за алиментов на ребенка — нередкая практика. Кто-то пытается добиться их назначения, другие судятся из-за суммы, третьи — из-за того, что алиментщик не исполняет свои обязанности. Суд, о котором пойдет речь сегодня, тоже связан с алиментами. Правда, в этот раз взыскать алименты решили с того, кто их получал: после того как мужчину признали банкротом, у его бывшей жены потребовали назад деньги, которые он перечислял на содержание ребенка.
Имена участников судебного процесса изменены.
Как и почти любая история об алиментах, эта начинается с развода. Супруги, назовем их Вячеслав и Марина Котиковы, развелись в 2016 году. Их дочь, назовем ее Арина, которой на тот момент было 13 лет, осталась с мамой. А Вячеслав вскоре вновь женился, новая супруга, назовем ее Нина, в 2017 году родила ему ребенка. Правда, этот брак тоже распался и намного быстрее, чем предыдущий, — уже в 2019 году Нина и Вячеслав развелись.
Когда Вячеслав разводился с Мариной, бывшие супруги не заключили алиментного соглашения, но деньги на ребенка он перечислял регулярно. Вторая жена решила действовать через суд, и в 2020 году Нина и Вячеслав заключили алиментное соглашение — он обязался перечислять бывшей на ребенка ежемесячно 150 тысяч рублей. А спустя полтора года суд признал Вячеслава банкротом, и вот тут началось самое интересное.
Финансовый управляющий, которому передали дело о банкротстве, заинтересовался переводами Котикова бывшей жене — той, которая первая. И подал в суд заявление о признании недействительными сделок по перечислению ей средств. Как следствие, Марине нужно было вернуть деньги, чтобы их потратили на выплаты тем, кому задолжал ее бывший. В период с 19 июля 2016 года по 18 ноября 2017 года Вячеслав перевел ей
Закон действительно предусматривает возможность отмены некоторых сделок по решению суда — если обнаружится, что такая сделка была проведена специально, чтобы «причинить вред имущественным правам кредитора». Признать таковыми могут сделки за три года до банкротства — этот срок называют «период подозрительности». Поскольку заявление о признании Котикова банкротом было принято судом к производству 25 августа 2020 года, перечисления денег относятся к этому периоду.
Интересно, что Арбитражный суд города Москвы принял разные решения по разным переводам —
Сама Марина тоже подала апелляцию — пыталась доказать, что ничего подозрительного в переводах нет, а
Кассация тоже встала на сторону финансового управляющего и кредиторов, а не матери. Тогда Марина дошла до Верховного суда. Дважды.
Итог этой истории
Верховному суду пришлось разбираться во всех обстоятельствах. И судьи обратили внимание, что нижестоящие инстанции не учли важный момент: детей у должника двое. И если на старшую дочь алименты установлены не были, то вторая супруга Котикова позаботилась об этом — их общему ребенку он должен был платить 150 тысяч рублей ежемесячно.
— Исходя из равенства прав несовершеннолетних детей должника первая бывшая жена вправе рассчитывать на получение от должника на содержание дочери суммы, соизмеримой с определенной судом к выплате в пользу второй бывшей жены. Таким образом, на сумму, в составе оспариваемых платежей приходящуюся на алименты в пользу первой бывшей жены, требования удовлетворению не подлежали, — говорится в определении Верховного суда от февраля 2023 года.
Также там сказано, что само взыскание с Марины всей полученной суммы в конкурсную массу противоречит смыслу процедуры банкротства, поскольку эта сумма превышает совокупную сумму установленных в реестре требований к должнику.
В июле состоялось новое заседание Верховного суда по делу Котиковых — решалась судьба еще одной суммы, которую Марина получила от Вячеслава, —
— В настоящее время судебные акты по предыдущему спору отменены в связи с отсутствием оценки возражений ответчика о характере платежей и соответствия платежей нормам семейного законодательства, — говорится в определении Верховного суда.
Решения по этой сумме Верховный суд тоже отменил. В августе Девятый арбитражный апелляционный суд еще раз рассмотрел это дело и пришел к выводу, что с самого начала Арбитражный суд города Москвы принял правильное решение — ничего возвращать Марина не должна.