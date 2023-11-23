Верните 30 миллионов: женщину засудили из-за банкротства бывшего мужа — как она выкрутилась

Как и почти любая история об алиментах, эта начинается с развода. Супруги, назовем их Вячеслав и Марина Котиковы, развелись в 2016 году. Их дочь, назовем ее Арина, которой на тот момент было 13 лет, осталась с мамой. А Вячеслав вскоре вновь женился, новая супруга, назовем ее Нина, в 2017 году родила ему ребенка. Правда, этот брак тоже распался и намного быстрее, чем предыдущий, — уже в 2019 году Нина и Вячеслав развелись.



Когда Вячеслав разводился с Мариной, бывшие супруги не заключили алиментного соглашения, но деньги на ребенка он перечислял регулярно. Вторая жена решила действовать через суд, и в 2020 году Нина и Вячеслав заключили алиментное соглашение — он обязался перечислять бывшей на ребенка ежемесячно 150 тысяч рублей. А спустя полтора года суд признал Вячеслава банкротом, и вот тут началось самое интересное.

