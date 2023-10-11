Вместо армянского коньяка появятся опасные подделки? Эксперты — о том, что происходит на алкогольном рынке в России

Почему подобное может происходить? Что это значит для России? Останемся ли мы без армянского коньяка и не станет ли на прилавках больше подделок? Эти и другие вопросы журналисты MSK1.RU задали экспертам. Рассказываем, что ждет алкогольный рынок в ближайшее время.



Зачем нужны такие меры

Де-юре Россию в данной ситуации сложно в чем-либо упрекнуть — после массовых отравлений алкоголем власти должны перестраховываться, считает политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. При этом, по словам эксперта, на границе сейчас действительно образовалось излишнее внимание к армянскому коньяку из-за ухудшения политических отношений.