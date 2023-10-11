Вместо армянского коньяка появятся опасные подделки? Эксперты — о том, что происходит на алкогольном рынке в России

На российско-грузинской границе скопились десятки фур из Армении: грузовики с коньяком останавливают для проверки продукции, в некоторых случаях алкогольные напитки отправляют на экспертизу. Глава армянского Союза виноделов Аваг Арутюнян связывает это с тем, что страна «становится для России недружественной» — об этом пишут местные СМИ. Однако министр экономики Армении Ваан Керобян, напротив, не считает, что возникшая проблема стала следствием политики.
Почему подобное может происходить? Что это значит для России? Останемся ли мы без армянского коньяка и не станет ли на прилавках больше подделок? Эти и другие вопросы журналисты MSK1.RU задали экспертам. Рассказываем, что ждет алкогольный рынок в ближайшее время.
Зачем нужны такие меры
Де-юре Россию в данной ситуации сложно в чем-либо упрекнуть — после массовых отравлений алкоголем власти должны перестраховываться, считает политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. При этом, по словам эксперта, на границе сейчас действительно образовалось излишнее внимание к армянскому коньяку из-за ухудшения политических отношений.
— Алкогольная продукция, которая поступает на территорию России, подлежит очень серьезной проверке, потому что у нас жертвы постоянные, погибают люди, — заявил он. — Но сейчас Армения переходит в отношения с Россией по сугубо юридическим правилам, так сказать, по договоренностям. То есть задействованы все элементы межгосударственных соглашений, конвенций различных: например, парламент Армении утвердил Римский статут. Если Армения с нами очень церемонно себя ведет, то мы тоже включаем такие же решения в ответ.
В начале месяца Армения ратифицировала (официально подтвердила. — Прим. ред.) Римский статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Международный уголовный суд — орган уголовной юстиции. Он вступил в силу 1 июля 2002 года, а его основополагающим документом стал Римский статут, принятый в 1998 году. Сейчас документ ратифицировали 123 страны, а юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на Россию. При этом наша страна участвовала в разработке Римского статута и подписала его в 2000 году, но до ратификации дело так и не дошло. Кроме того, в 2016 году российские власти отозвали и свою подпись — это произошло после того, как суд назвал присоединение Крыма к России событием, равнозначным «международному вооруженному конфликту».
Скопление фур на Верхнем Ларсе может быть вызвано двумя причинами: как ужесточением требований к качеству алкогольной продукции, так и ухудшением российско-армянских отношений. Об этом армянскому изданию NEWS.AM заявил глава Союза виноделов Армении Аваг Арутюнян. Однако, по его мнению, на первый план все-таки выходит усиление контроля за качеством импортируемого товара — поэтому на границе и образуются огромные очереди.
— Они берут образец выпускаемой продукции тем или иным производителем на лабораторное исследование, результаты которого не подлежат оспариванию. Это может занять несколько месяцев, — цитирует издание его слова.
При этом, по данным армянских СМИ, проблема касается исключительно фур с коньяком: машины, которые перевозят другие грузы, пересекают границу без проблем и задержек. Сейчас в Россию въезжает в среднем 200 грузовиков из Армении в сутки.
Кроме того, министр экономики Армении Ваан Керобян считает, что проблемы с ввозом коньяка не связаны с политическими процессами.
— Я бы не сказал, что есть политический контекст. Не задавайте мне вопросов про Римский статут, — заявил он журналистам.
Основной рынок сбыта для армянских алкогольных напитков — российский. По данным таможенной службы Армении, в 2021 году доля экспорта на российский рынок составила 58,4%, а в 2022 году — уже 78,8%. Остальные страны следуют с большим отрывом: США — 6,1%, Белоруссия — 1,4%, Израиль — 1,2%, Франция — свыше 1%, Украина — 1%, Швейцария — 0,8%.
Еще одна проблема, связанная с армянским коньяком, — уход из России компании Pernod Ricard, которая производила одну из самых известных марок крепкого алкогольного напитка — «Арарат». На ситуацию значительно повлиял тот факт, что этот завод так и не перешел к российским предпринимателям, заявил MSK1.RU экономист Юрий Юденков.
— Надо им [армянам] это на кого-то свалить. То, что они не продали нам свой завод до сих пор, это их беда. Нужно же изобразить русских плохими, поэтому они и говорят, что русские не пускают их, так сказать, предпринимателей, в нашу страну, — сказал он. — Они переворачивают продукцию с ног на голову. Пытаются обвинять нас в этом, при этом они не производят продукцию. Всё, армянский завод коньячный обанкрочен. Поэтому откуда взяться их продукции? Французы, так сказать, скинули этот завод. 80% продукции было именно у этого классического армянского коньяка.
Станет больше подделок?
По словам Юденкова, в России в ближайшее время значительно вырастет риск нарваться на подделку при покупке армянского коньяка.
— Я помню, в 90-е годы, когда армянского коньяка в принципе не было, его делали у нас, в Подмосковье, в Мытищах. Если наши какие-то предприниматели купят этот завод армянский (завод Pernod Ricard по производству коньяка «Арарат». — Прим. ред.), то тогда контрафакта не будет, — объяснил он. — Я думаю, что дело не в том, что «не пускают» в Россию продукцию, просто ее объемы снизятся, поток коньяка в Россию в целом уменьшился.
Чем более открыта и прозрачна система официальных поставок, тем меньше на рынке будет подделок, рассказал MSK1.RU доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Сергей Календжян.
— Если есть конкретный поставщик, есть завод, то он не захочет, чтобы его репутации был нанесен колоссальный урон. Эти заводы, производители армянского коньяка и вина, хорошо известные и у них, насколько мне известно, работают достаточно добросовестно: я никогда не слышал жалоб по отношению к качеству их продукции, — добавил он.
По его словам, если ситуация с «застрявшими» фурами с коньяком не наладится, могут возникнуть крайне негативные последствия.
— Если это затянется, будет нанесен непоправимый урон торговле. Последствия на себе почувствуют в первую очередь потребители. Продукция всё равно востребована в России, всё равно она каким-то образом сюда будет попадать, и, конечно, процент некачественной продукции будет возрастать, — уточнил Календжян.
С выбором алкоголя сейчас нужно быть как можно осторожнее: проблема подделок коснется не только армянского коньяка, но и французских, испанских и итальянских вин — об этом сообщили опрошенные MSK1.RU эксперты. Кроме того, этим летом Россия резко увеличила ввозные пошлины на алкоголь из «недружественных стран»: раньше налог составлял 12,5%, а теперь подскочил до 20%. Из-за нововведений нам придется столкнуться со значительным подорожанием. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.
В целом российская экономика переживает не лучшие времена: не так давно в очередной раз упал рубль, а цены поползли вверх. Кроме того, летом Россия прекратила свое участие в зерновой сделке, из-за чего экономисты прогнозируют дальнейшую инфляцию.
Так, уже в цене взлетели продукты: мы писали о подорожании шоколада, кетчупа и даже гречки, а также о подорожании мяса, из-за которого в ближайшее время в стране значительно поднимутся цены на шаурму. Теперь инфляция добралась и до фруктов: сначала в цене взлетели апельсины, а следом эксперты прогнозируют подорожание бананов на 20%. Мы поговорили с экономистами о том, как Россия залезла в долги ради спасения экономики.