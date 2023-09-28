Ждите денег: как вырастут пенсии, пособия и МРОТ

Пенсии

Как сообщает «Коммерсант», в 2024 году пенсии проиндексируют на 7,5%. Страховые пенсии проиндексируют в январе, социальные — в апреле. Ожидается, что после индексации средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров должен составить 23,4 тысячи рублей.



Индексация снова коснется только неработающих пенсионеров — трудоустроенным пенсионерам индексация не положена, она отменена с 2016 года. Недавно в Госдуму был внесен законопроект о возвращении им ежегодной индексации, однако это уже не первая попытка и в прошлые разы его отклоняли. На этот раз вернуть индексацию предлагают не всем пенсионерам, а только бюджетникам — сотрудникам образовательных организаций, учреждений здравоохранения, системы социального обслуживания. Найдет ли он поддержку на этот раз — вопрос открытый.