Почему в России резко выросли цены на топливо? Ответ замминистра энергетики

Стремительный рост цен на топливо в России наблюдается в последние несколько месяцев. Марки бензина АИ-92 и АИ-95 обновляют рекорды стоимости на бирже, вместе с ними дорожает и дизельное топливо. Такого не было с весны 2018 года, когда произошел топливный кризис, а нефтяным компаниям запретили поднимать стоимость выше уровня официальной инфляции. Мы разбирались в том, почему рекордно дорожает топливо в стране и как это отразится на ценах в магазинах.