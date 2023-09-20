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Почему в России резко выросли цены на топливо? Ответ замминистра энергетики

Павел Сорокин рассказал, почему подорожал бензин, а в некоторых регионах и вовсе возник дефицит

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За последние месяцы цены на топливо стремительно взлетели

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Замминистра энергетики Павел Сорокин на заседании Госдумы рассказал о том, почему резко выросли цены на топливо и возник его дефицит на внутреннем рынке страны. Видеозапись с ответом Сорокина выложил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Алексей Куринный.

По словам Сорокина, начиная с лета, происходила «существенная девальвация курса рубля», которая повлияла на стоимость нефтепродуктов.

— Половина производимых нефтепродуктов идет на экспорт. Речь не только про бензин, дизель, но и темные нефтепродукты — полуфабрикаты, формирующие экономику заводов. На нефть тоже влияет курс, и налоги, формирующие 40% федерального бюджета, тоже привязаны к долларовой цене на нефть, — заявил замминистра энергетики.

При этом Сорокин отметил, что нефтегазовые доходы сейчас «восстановились на уровне прошлого года и даже начали его немножко превышать».

— В мире дефицит дизеля, особенно в Европе, что тоже подтолкнуло цены вверх за последние пару месяцев. ФАС вместе с нефтегазовыми компаниями предпринимают все усилия, чтобы максимизировать поставки на внутренний рынок и создать искусственный переизбыток товара на бирже, — сообщил замминистра энергетики.

По словам Сорокина, еще одна причина повышения цен — серый экспорт, при котором недобросовестные участники покупают товар на внутреннем рынке и вывозят за рубеж.

— Разница между внутренней ценой и экспортной альтернативой очень существенная — даже сейчас превышает 20 тысяч рублей на тонну, — объяснил Павел Сорокин. — В ближайшие дни предпримем радикальные шаги, чтобы прикрыть эту возможность, будут приняты и системные меры.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Павел Сорокин рассказывает про серый экспорт

Видео: Алексей Куринный / t.me

Также замминистра энергетики отметил, что за последние несколько дней цены на топливо на бирже упали, и в ведомстве рассчитывают на продолжение этой тенденции. Проблемы по локальному дефициту топлива в регионах Минэнергетики отрабатывает совместно с Минсельхозом.

— Вместе с РЖД договорились о переорганизации движения поездов на юге России, чтобы больше дизеля поставить на внутренний рынок. Известны все нефтебазы, с которых сельхозпроизводители могут забирать товар, организован подвоз туда, — добавил Сорокин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам вести ежедневный мониторинг и контроль ситуации с ценами на топливо и горюче-смазочные материалы.

Стремительный рост цен на топливо в России наблюдается в последние несколько месяцев. Марки бензина АИ-92 и АИ-95 обновляют рекорды стоимости на бирже, вместе с ними дорожает и дизельное топливо. Такого не было с весны 2018 года, когда произошел топливный кризис, а нефтяным компаниям запретили поднимать стоимость выше уровня официальной инфляции. Мы разбирались в том, почему рекордно дорожает топливо в стране и как это отразится на ценах в магазинах.

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