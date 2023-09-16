«Такое уже было после дефолта в 1998-м и 2014 годах»: экономист рассказал, чем грозит массовая продажа валюты Центробанком

— Жить стало лучше и веселее, экономические власти страны озаботились ростом стоимости валют и курсом рубля, — рассказывает Игорь Бельских. — Раньше надо было меры принимать. Нам же теперь остается только смотреть на эксперименты с разными мерами поддержки рубля и, при возможности, покупать. Конечно, если есть необходимость в валюте для туризма, отдыха, обучения детей за границей или для покупки зарубежных активов.



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Главным вопросом, которым задается профессор, станет в ближайшее время не вопрос о выгоде вложения в валюты, а возможность найти ее в кассах:

