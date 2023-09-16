«Такое уже было после дефолта в 1998-м и 2014 годах»: экономист рассказал, чем грозит массовая продажа валюты Центробанком

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«100 рублей за доллар власть волнуют»
По мнению профессора экономики Игоря Бельских, Центральный банк хочет за неделю укрепить стоимость рубля. Для этого он прибегает к вербальным и невербальным интервенциям.
Впрочем, по мнению профессора, глядя на текущий курс, попытка показательного укрепления рубля пока не приносит результата.
— Рублю это помогает слабо. Власть пугает цена
Игорь Бельских предполагает, что если через пару недель курс заметно не упадет, то Центральный банк может перейти к более решительным и показательным мерам — контролю за валютной выручкой экспортеров.
— Такое уже было после дефолта в
Что делать со сбережениями?
Немедленно бежать менять рубли на доллары или обратно профессор сейчас не советует, но наблюдать за курсом и принимать соответствующие решения настоятельно рекомендует, особенно если доллар упадет до
— Жить стало лучше и веселее, экономические власти страны озаботились ростом стоимости валют и курсом рубля, — рассказывает Игорь Бельских. — Раньше надо было меры принимать. Нам же теперь остается только смотреть на эксперименты с разными мерами поддержки рубля и, при возможности, покупать. Конечно, если есть необходимость в валюте для туризма, отдыха, обучения детей за границей или для покупки зарубежных активов.
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Главным вопросом, которым задается профессор, станет в ближайшее время не вопрос о выгоде вложения в валюты, а возможность найти ее в кассах:
— Думаю, что в стране складывается глобальный черный рынок по валютам. Такой, какой был в последние годы СССР, — рассуждает Игорь Бельских. — Но, покупая с рук, надо помнить о фальшивках и подделках. Особенно тем людям, кто их в руках раньше не держал. В целом же, думаю, что всё находится под контролем властей. Возможно, черные фабрики обмена работают даже под прикрытием отдельных представителей власти. Груды конфискованных валютных ценностей у полковников типа Захарченко это показывают.
А вот в покупке безналичной валюты экономист Игорь Бельских смысла не видит.
— Наличной валюты не будет, а электронная запись разве что-то значит? В электронном варианте, без карточек и возможностей ее обналичить, это пустота. Самообман, — расстраивается экономист. — А возможности обналичить сейчас нет. Карточки за рубежом не работают. В странах типа Египта, Туниса и Турции их не принимают. Там от российских туристов хотят только валютную наличку.
«Меняйте рубли на сахар, а не на доллар»
Профессор Бельских считает, что государство сделало всё возможное, чтобы отодвинуть от валюты физических лиц. Поэтому, рассуждает он, стоит обратить внимание на то, что доступно всем. И это не нефть и газ.
— Простые люди не смогут купить нефть и газ, это только для иностранцев. Тем более у нас внутренние цены на ГСМ только вечно растут, — рассуждает Игорь Бельских. — Цены на газ гораздо выше среднемировых, что существенно снижает уровень жизни простых россиян и ограничивает возможность конкуренции для фирм, которые заняты его переработкой.
Вместо этого эрзац-валютой для россиян, по мнению профессора Бельских, может стать, например, сахар.
— Сахар — абсолютно отечественный продукт. Цены на него и аналогичные продукты от доллара не зависят, — объясняет Игорь Бельских. — Их рост — это спекуляция агробизнеса и сетей, которые стремятся получить сверхприбыль для роста своих корпоративных показателей. На внутренний рынок цены не влияют, на них влияют сами продавцы. Будет новый урожай, и цены пойдут ниже.
По словам профессора, эрзац-валюты не только есть во многих странах, но и успешно применяются.
— В Северной Корее такая валюта — рис, на Кубе — ром и сигары. Француз любуется бочками с вином, индус рад связкам чайных листьев, а китаец сидит со своей электроникой, — приводит примеры профессор. — А сахар в перспективе станет универсальной эрзац-валютой для россиян. Он не пропадает, хранится вечно, постоянно дорожает, всем нужен и прост для расчетов в килограммах. Из него еще делают самогон, а это вторая эрзац-валюта для России, особенно для сельской местности. Таким образом, сахар и самогон — универсальные востребованные символы эрзац-валютного рынка страны.
Игорь Бельских считает, что, так как валютное будущее остается туманным, рассуждения о сахаре как эрзац-валюте — не просто фантазия. Недаром его при советской власти брали мешками, спасая свои сбережения.
— С сахаром хорошо. Нет денег, нет проблем ни с тратами, ни с хранением. Живешь одним днем. На мешки с сахаром посмотришь в кладовке или в подвале, и радуешься, — описывает подобное будущее Игорь Бельских. — Как говорили при Сталине, «сахар заменяет мясо». По калорийности точно. Всё идет по спирали. И сахар вполне может стать универсальным средством платежа и накопления, выполняя, в том числе, роль сокровищ, которые украсть тяжело в прямом и переносном смысле.