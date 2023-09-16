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«Такое уже было после дефолта в 1998-м и 2014 годах»: экономист рассказал, чем грозит массовая продажа валюты Центробанком

Центральный банк начал усиленными темпами, в 10 раз больше обычного, избавляться от валюты. Что в итоге?

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Доллар и евро, по мнению экономиста, может заменить привычный и надежный русский сахар

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С 14 сентября Центробанк начал усиленными темпами продажу иностранной валюты, увеличив объем продаж практически в 10 раз — до 21,4 миллиарда рублей в день вместо 2,3 миллиарда рублей. До 22 сентября, таким образом, предполагается провести операций на 150 миллиардов рублей. Известный экономист, профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова Игорь Бельских считает, что Центробанк таким способом хочет укрепить рубль, сбив его с критической и символической отметки в 100 рублей за доллар. Если же этого не произойдет, то, по мнению экономиста, уже через пару недель государство может перейти к контролю за валютной выручкой экспортеров.

«100 рублей за доллар власть волнуют»

Центробанк надеется укрепить рубль, но курс просто так пока не сдается

Центробанк надеется укрепить рубль, но курс просто так пока не сдается

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По мнению профессора экономики Игоря Бельских, Центральный банк хочет за неделю укрепить стоимость рубля. Для этого он прибегает к вербальным и невербальным интервенциям.

Впрочем, по мнению профессора, глядя на текущий курс, попытка показательного укрепления рубля пока не приносит результата.

— Рублю это помогает слабо. Власть пугает цена у.е. выше 100 рублей, поэтому пытаются держать 97–98 рублей, — объясняет профессор Бельских. — Рост продаж валюты ЦБ слишком мал и короток по времени, чтобы курс стабилизировался. Скорее всего, это намек на желание роста рубля. В целом дела идут хорошо, рублевый бюджет страны пополняется. Краткосрочный скачок стоимости валюты — это девальвация, а не инфляция. И, думаю, в конце сентября всё будет ясно.

Игорь Бельских предполагает, что если через пару недель курс заметно не упадет, то Центральный банк может перейти к более решительным и показательным мерам — контролю за валютной выручкой экспортеров.

— Такое уже было после дефолта в 1998-м и 2014 годах, — обращается к истории экономист. — Это крайняя мера. Она всех пугает. Выручки на валютных счетах экспортеров в условиях санкций может и не быть.

Что делать со сбережениями?

За курсом доллара экономист советует следить и покупать, если есть потребность в валюте

За курсом доллара экономист советует следить и покупать, если есть потребность в валюте

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Немедленно бежать менять рубли на доллары или обратно профессор сейчас не советует, но наблюдать за курсом и принимать соответствующие решения настоятельно рекомендует, особенно если доллар упадет до 85 рублей. И он предполагает, что падение продлится, ориентировочно, до марта 2024 года.

— Жить стало лучше и веселее, экономические власти страны озаботились ростом стоимости валют и курсом рубля, — рассказывает Игорь Бельских. — Раньше надо было меры принимать. Нам же теперь остается только смотреть на эксперименты с разными мерами поддержки рубля и, при возможности, покупать. Конечно, если есть необходимость в валюте для туризма, отдыха, обучения детей за границей или для покупки зарубежных активов.

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Главным вопросом, которым задается профессор, станет в ближайшее время не вопрос о выгоде вложения в валюты, а возможность найти ее в кассах:

— Думаю, что в стране складывается глобальный черный рынок по валютам. Такой, какой был в последние годы СССР, — рассуждает Игорь Бельских. — Но, покупая с рук, надо помнить о фальшивках и подделках. Особенно тем людям, кто их в руках раньше не держал. В целом же, думаю, что всё находится под контролем властей. Возможно, черные фабрики обмена работают даже под прикрытием отдельных представителей власти. Груды конфискованных валютных ценностей у полковников типа Захарченко это показывают.

А вот в покупке безналичной валюты экономист Игорь Бельских смысла не видит.

— Наличной валюты не будет, а электронная запись разве что-то значит? В электронном варианте, без карточек и возможностей ее обналичить, это пустота. Самообман, — расстраивается экономист. — А возможности обналичить сейчас нет. Карточки за рубежом не работают. В странах типа Египта, Туниса и Турции их не принимают. Там от российских туристов хотят только валютную наличку.

«Меняйте рубли на сахар, а не на доллар»

Сахар вполне может стать универсальным средством платежа и накопления

Сахар вполне может стать универсальным средством платежа и накопления

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Профессор Бельских считает, что государство сделало всё возможное, чтобы отодвинуть от валюты физических лиц. Поэтому, рассуждает он, стоит обратить внимание на то, что доступно всем. И это не нефть и газ.

— Простые люди не смогут купить нефть и газ, это только для иностранцев. Тем более у нас внутренние цены на ГСМ только вечно растут, — рассуждает Игорь Бельских. — Цены на газ гораздо выше среднемировых, что существенно снижает уровень жизни простых россиян и ограничивает возможность конкуренции для фирм, которые заняты его переработкой.

Вместо этого эрзац-валютой для россиян, по мнению профессора Бельских, может стать, например, сахар.

— Сахар — абсолютно отечественный продукт. Цены на него и аналогичные продукты от доллара не зависят, — объясняет Игорь Бельских. — Их рост — это спекуляция агробизнеса и сетей, которые стремятся получить сверхприбыль для роста своих корпоративных показателей. На внутренний рынок цены не влияют, на них влияют сами продавцы. Будет новый урожай, и цены пойдут ниже.

Сахар не пропадает, хранится вечно, постоянно дорожает

Сахар не пропадает, хранится вечно, постоянно дорожает

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По словам профессора, эрзац-валюты не только есть во многих странах, но и успешно применяются.

— В Северной Корее такая валюта — рис, на Кубе — ром и сигары. Француз любуется бочками с вином, индус рад связкам чайных листьев, а китаец сидит со своей электроникой, — приводит примеры профессор. — А сахар в перспективе станет универсальной эрзац-валютой для россиян. Он не пропадает, хранится вечно, постоянно дорожает, всем нужен и прост для расчетов в килограммах. Из него еще делают самогон, а это вторая эрзац-валюта для России, особенно для сельской местности. Таким образом, сахар и самогон — универсальные востребованные символы эрзац-валютного рынка страны.

Игорь Бельских считает, что, так как валютное будущее остается туманным, рассуждения о сахаре как эрзац-валюте — не просто фантазия. Недаром его при советской власти брали мешками, спасая свои сбережения.

— С сахаром хорошо. Нет денег, нет проблем ни с тратами, ни с хранением. Живешь одним днем. На мешки с сахаром посмотришь в кладовке или в подвале, и радуешься, — описывает подобное будущее Игорь Бельских. — Как говорили при Сталине, «сахар заменяет мясо». По калорийности точно. Всё идет по спирали. И сахар вполне может стать универсальным средством платежа и накопления, выполняя, в том числе, роль сокровищ, которые украсть тяжело в прямом и переносном смысле.

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