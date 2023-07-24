Центробанк ожидаемо повысил ключевую ставку. Но есть неожиданный сюрприз

Центробанк повысил ключевую ставку. Изменения произошли после затянувшейся паузы, которая длилась с сентября прошлого года. Аналитики и экономисты ждали повышения. Однако до последнего оставался нерешенным вопрос — на сколько именно. В основном эксперты разделились на три группы: осторожные 0,25 процентного пункта, средние 0,5 п. п., и резкий
— Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году, — объяснили в ЦБ.
Ключевая ставка — это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Уже затем финансовые организации дают займы клиентам под свой процент, который выше, чем у ЦБ. При повышении ключевой ставки дорожают кредиты, повышаются ставки по банковским депозитам, но снижаются покупательная способность (люди экономят деньги) и инфляция.
В «Альфа-Инвестиции» решение Центробанка повысить ключевую ставку на 100 базовых пунктов охарактеризовали как «довольно жесткий шаг». В «Открытие Инвестиции» рассказали, что повышение ставки улучшит рынок банковских депозитов, снизится спрос на валюты.
— Повышение ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов стало сюрпризом для рынка. Большинство аналитиков ожидало повышение лишь на 50 базисных пунктов. Однако динамика инфляции и курса рубля оправдывают подобный шаг. К 17 июля годовой прирост цен ускорился до 3,86%, хотя еще по итогам апреля показатель составлял 2,3%. По всей видимости, регулятор опасается инфляционного всплеска из-за негативной динамики рубля. Повышение ставки до 8,5% улучшит привлекательность рынка долга и банковских депозитов. Соответственно, снизится спрос на валюты, что позитивно скажется на курсе рубля, — пояснил Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции».
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», рассуждает, что у ЦБ не было иного выхода.
— Жесткая риторика регулятора дает сигнал рынку — ЦБ видит обстановку и при необходимости будет использовать инструменты охлаждения. К тому же в одну из задач, вероятно, ставилось сбить ажиотаж на валютном рынке, пока экономические факторы курса — экспорт и импорт, а также отток капитала — не нормализуются, — объясняет он.
Что касается ставок по депозитам, кредитам и облигациям, то, по его предположению, «значительного прям взлета не планируется».
В инвестиционном банке «Синара», исходя из опубликованных данных, прогнозируют, что средняя ставка во втором полугодии может составить 8,5–9,3%, что допускает повышение выше 10% до конца года.
— В условиях перегрева на рынке труда и быстрого экономического роста ЦБ принял решение действовать активно. Инвесторам стоит учитывать, что дальнейший рост ставки будет повышать доходности ОФЗ на коротком отрезке, — добавили в «Синаре».
Центробанк не менял ключевую ставку с сентября прошлого года. Тогда в ЦБ ее установили на отметке в 7,5%.
В феврале прошлого года, вскоре после начала спецоперации, ЦБ поднял ставку сразу с 9,5 до 20%. Это было рекордно высокое значение. Постепенно регулятор понижал ставку.