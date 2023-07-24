Центробанк ожидаемо повысил ключевую ставку. Но есть неожиданный сюрприз

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Уже затем финансовые организации дают займы клиентам под свой процент, который выше, чем у ЦБ. При повышении ключевой ставки дорожают кредиты, повышаются ставки по банковским депозитам, но снижаются покупательная способность (люди экономят деньги) и инфляция.

В «Альфа-Инвестиции» решение Центробанка повысить ключевую ставку на 100 базовых пунктов охарактеризовали как «довольно жесткий шаг». В «Открытие Инвестиции» рассказали, что повышение ставки улучшит рынок банковских депозитов, снизится спрос на валюты.

