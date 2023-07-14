Сотрудник новосибирского банка публично прокричал о сумме долга клиентки — ему выписали штраф

— В будний день сотрудник банка пришел в регистратуру стоматологического отделения клинической больницы РЖД-медицина. Сотрудник банка громко и отчетливо в присутствии пациентов сообщил о наличии просроченной задолженности у сотрудника медицинского учреждения, — сообщили в управлении судебных приставов по НСО.

