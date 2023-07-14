Сотрудник новосибирского банка публично прокричал о сумме долга клиентки — ему выписали штраф

Новосибирский банк оштрафовали на 250 тысяч рублей за публичное разглашение суммы долга клиента. Его сотрудник пришел в больницу, где работала должница, и публично потребовал возврата долга. За нарушение банковской тайны судебные приставы наказали кредитную организацию.
— В будний день сотрудник банка пришел в регистратуру стоматологического отделения клинической больницы РЖД-медицина. Сотрудник банка громко и отчетливо в присутствии пациентов сообщил о наличии просроченной задолженности у сотрудника медицинского учреждения, — сообщили в управлении судебных приставов по НСО.
Сибирячка обратилась в Службу судебных приставов с просьбой помочь восстановить ее нарушенные права. Также женщине начали поступать звонки и СМС-сообщения от неизвестных номеров с требованием вернуть долг.
— Сотрудники Службы судебных приставов признали банк виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей, — пояснили в управлении.
Ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»
Также штраф в размере 10 тысяч рублей получил сотрудник банка. Как оказалось, мужчина не в первый раз привлекается к административной ответственности по аналогичному правонарушению.
Ранее Сбербанк вернул многодетному отцу из Новосибирска деньги, которые ошибочно списали приставы. В июне мужчина заметил, что по банковской карточке прошло несколько странных транзакций.