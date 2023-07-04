Депутаты придумали кормить россиян просрочкой. Почему сейчас за это наказывают

— По закону даже просроченный на две минуты хлеб бизнес должен утилизировать, заплатив за это адские деньги, вместо того чтобы отдать нуждающимся, — рассказывал тогда Зайченко.

В свою очередь, в соседней с Екатеринбургом Челябинской области весной 2022 года можно было встретить пенсионеров, которые выстраивались в очередь к гаражу, где продавали просроченные продукты, — их можно было купить под расписку о том, что покупатели не будут иметь претензий в случае отравления. По информации 74.RU, подпольный магазин работал несколько месяцев, и всех всё устраивало: и администрацию, и полицию, и самих стариков.