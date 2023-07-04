Депутаты придумали кормить россиян просрочкой. Почему сейчас за это наказывают

Хотя статистики о том, сколько просроченных продуктов выбрасывают за год российские магазины, никто не ведет, депутаты и общественники подсчитали, что эта цифра составляет примерно 76 миллионов тонн. А стоит всё это удовольствие более 1,7 триллиона рублей. По нашим скромным подсчетам, таким количеством еды можно было бы обеспечить на год не самый скромный по размерам городок. Но вся она отправляется на свалку. Депутаты подготовили законопроект, который позволит магазинам раздавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Казалось бы, что может пойти не так.
Спрос на просрочку
Первыми помогать нуждающимся начали сами предприниматели. Например, екатеринбургский бизнесмен и владелец магазина «Жизньмарт» Иван Зайченко еще в 2019 году решил бесплатно раздавать списанные продукты. Идея, казалось бы, благородная, но управлению Роспотребнадзора это не понравилось. И проверка нагрянула уже на следующий день после начала благотворительной акции. Ведомство не выявило, что предприниматель раздавал просрочку (это был просто неликвид), но ему хватило «иных нарушений обязательных требований к обороту пищевой продукции», чтобы заставить бизнесмена выкинуть продукты.
— По закону даже просроченный на две минуты хлеб бизнес должен утилизировать, заплатив за это адские деньги, вместо того чтобы отдать нуждающимся, — рассказывал тогда Зайченко.
В свою очередь, в соседней с Екатеринбургом Челябинской области весной 2022 года можно было встретить пенсионеров, которые выстраивались в очередь к гаражу, где продавали просроченные продукты, — их можно было купить под расписку о том, что покупатели не будут иметь претензий в случае отравления. По информации 74.RU, подпольный магазин работал несколько месяцев, и всех всё устраивало: и администрацию, и полицию, и самих стариков.
Похожие очереди можно было встретить зимой 2023 года на Центральном рынке Новосибирска, где продукты с истекшим сроком годности продавали сразу в нескольких ларьках.
— У меня пенсия 14 тысяч рублей, а за квартиру надо платить и за лекарства… И сыну еще помочь продуктами, — рассказывала тогда корреспонденту NGS.RU женщина из очереди к одному из таких ларьков.
Как бы цинично это ни звучало, но спрос в России есть даже на просрочку.
Сколько продуктов в России остаются невостребованными
По данным Росстата, в среднем один житель России съедает за год около 1039 кг еды. В пересчете на население страны все вместе в едином порыве мы за год съедаем без малого 149 миллионов тонн еды.
Но на прилавки поступает куда больше продуктов, чем мы можем съесть. Например, в ЛДПР подсчитали, что ежегодно из-за нарушения условий хранения теряется до 20% произведенной продукции.
— По действующему законодательству бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чтобы не платить налоги, чем каким-либо образом даже безвозмездно передавать, — говорит глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. — Во избежание продолжения такой абсурдной ситуации предлагается внести изменения в налоговое законодательство, что позволит торговым объектам, торговым сетям, прежде всего, продукцию, чей срок годности подходит к концу или уже истек, не утилизировать, уничтожать, а безвозмездно передавать для использования по назначению.
Заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок пошла еще дальше и подсчитала, что ежегодно в России уничтожают 76 млн тонн продуктов на сумму свыше 1,7 трлн рублей. Мы попробовали представить, сколько это в фурах, и вышла вереница от Москвы до Красноярска.
Чтобы решить проблему продуктов с истекающим сроком годности, депутаты в очередной раз предложили освободить их от НДС, если магазины будут бесплатно раздавать такие продукты гражданам. Естественно, не все. В список исключений попали продукты детского, диетического питания и алкоголь. Обязательное условие: у них не истек срок годности — для просрочки утилизация остается обязательной.
Почему до сих пор такие продукты не раздают бесплатно
Ответственные ведомства не первый год обсуждают возможность передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Но один из главных камней преткновения — налоги.
— Многие известные торговые сети занимаются этой проблемой на протяжении многих лет, распределяя такие продукты между нуждающимися группами лиц. Но не все сети могут позволить себе это из-за проблем в Налоговом кодексе, — говорит Светлана Казаченок. — Сейчас он гласит: если торговые сети уничтожают продукты питания, то они не платят НДС. Если же они в рамках благотворительности раздают продукты питания с истекающим сроком годности, то НДС они оплачивают.
В группе компаний X5 Group подтверждают: заниматься фудшерингом бизнесу сейчас невыгодно. Единственный способ замотивировать компании участвовать в благотворительности в большем объеме — отменить НДС на передачу нуждающимся продуктов, близких к истечению срока годности.
— Сейчас ситуация складывается таким образом, что заплатить за утилизацию дешевле, — заявили в пресс-службе X5 Group.
Еще одна проблема, из-за которой стопорится фудшеринг, — возможность появления серой зоны. Такое мнение высказал бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.
— Ритейлеры смогут как отдавать продукты нуждающимся, так и продавать их под видом благотворительности. Всё зависит от того, как именно будет сформулирован закон. Если закон об НДС будет продуман не до конца, то мы можем получить серый рынок: у магазинов будет возможность сбывать продукты под видом благотворительности в обход законов, не платя НДС, — отметил Леонид Холод.
При этом вопрос о том, чтобы предприниматели могли отдавать продукты с истекающим сроком годности, поднимают не первый год. Еще в 2020 году подобный законопроект обсуждали на экспертном совете в Госдуме, но до результата дело так и не дошло. Летом 2022 года с подобной инициативной выходил Минпромторг — глава ведомства Денис Мантуров говорил, что власти обсуждают отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности, которые ритейлеры готовы передавать нуждающимся. На этот раз Минпромторг снова открыт к рассмотрению законопроекта «в установленном порядке», как только он поступит в ведомство.
Тем временем эксперты добавляют, что в таком законопроекте нужно соблюсти множество нюансов (например, установить специализированные пункты, где будут отпускать продукты с истекающим сроком годности, четко прописать механизм адресной раздачи), и говорят, что одной из альтернатив фудшерингу может быть ситуация, когда в стране становится меньше нуждающихся.
И власти как будто двигаются в этом направлении. Например, отчитываются о том, что безработица в России находится на рекордно низком уровне. Но мы выяснили, что за громкими словами скрываются не самые вдохновляющие последствия.
Зато Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ. С 1 января 2024 года он вырастет на 18,5% и составит