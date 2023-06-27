Власти собрались дважды увеличить пенсии (но не всем)

Министерство труда планирует увеличить пенсии неработающим пенсионерам в 2024, 2025 и 2026 годах. Об этом говорится в проекте, с которым ознакомился РБК. Согласно документу, пенсии будут увеличиваться следующим образом:
- В 2024 году индексация на 5,3% произойдет 1 января, в результате чего среднегодовой размер страховой пенсии составит
22 772рубля.
- В 2025 году произойдет две индексации: на 4% 1 февраля и на 3,8% 1 апреля, после чего среднегодовой размер пенсии достигнет
24 120рублей.
- В 2026 году индексация также произойдет 2 раза: на 4% 1 февраля и на 2,8% 1 апреля. После увеличений среднегодовой размер пенсии составит
25 690рублей.
Напомним, что, помимо пенсий, в 2024 году увеличится и МРОТ: рост минимального размера оплаты труда в следующем году запланирован на уровне 18,5%, этот показатель связан с прямым поручением Владимира Путина — во время послания Федеральному собранию Путин предложил вдобавок к запланированному ранее повышению провести еще одно — на дополнительные 10%.