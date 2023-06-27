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Власти собрались дважды увеличить пенсии (но не всем)

Рассказываем, на сколько вырастут выплаты

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К 2026 году среднегодовой размер пенсии вырастет до 25 690 рублей

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Министерство труда планирует увеличить пенсии неработающим пенсионерам в 2024, 2025 и 2026 годах. Об этом говорится в проекте, с которым ознакомился РБК. Согласно документу, пенсии будут увеличиваться следующим образом:

  • В 2024 году индексация на 5,3% произойдет 1 января, в результате чего среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 772 рубля.
  • В 2025 году произойдет две индексации: на 4% 1 февраля и на 3,8% 1 апреля, после чего среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 рублей.
  • В 2026 году индексация также произойдет 2 раза: на 4% 1 февраля и на 2,8% 1 апреля. После увеличений среднегодовой размер пенсии составит 25 690 рублей.

Напомним, что, помимо пенсий, в 2024 году увеличится и МРОТ: рост минимального размера оплаты труда в следующем году запланирован на уровне 18,5%, этот показатель связан с прямым поручением Владимира Путина — во время послания Федеральному собранию Путин предложил вдобавок к запланированному ранее повышению провести еще одно — на дополнительные 10%.

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