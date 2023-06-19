«Бесит мужик с лупой!»: зачем Сбербанк просит ставить сертификаты на смартфоны и компьютеры

Большинство сайтов использует защищенное (зашифрованное) соединение HTTPS, чтобы обеспечить безопасность передаваемых данных. Это особенно важно для банковских сервисов и тех ресурсов, где отображаются персональные данные и конфиденциальная информация. Изначально в любом браузере установлен сертификат, который зашифровывает персональные данные и удостоверяет подлинность того или иного сайта. Если есть сомнения, браузер выдает предупреждение или вообще не пускает туда пользователя. Определить, используется ли защищенное соединение, обычный человек может по «замочку» в адресной строке или по прямому указанию — https://.



В популярных операционных системах и браузерах установлены корневые сертификаты, выданные зарубежными удостоверяющими центрами. Но после начала спецоперации зарубежные компании начали отзывать сертификаты безопасности у российских сайтов или отказывать в их продлении. Например, у сайта Сбербанка в сентябре прошлого года истек срок сертификата бельгийского удостоверяющего центра GlobalSign.



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило выдачу российских сертификатов, и крупнейший российский банк одним из первых перешел на них.

