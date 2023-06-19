«Бесит мужик с лупой!»: зачем Сбербанк просит ставить сертификаты на смартфоны и компьютеры

1
Зачем нужны сертификаты безопасности?
Большинство сайтов использует защищенное (зашифрованное) соединение HTTPS, чтобы обеспечить безопасность передаваемых данных. Это особенно важно для банковских сервисов и тех ресурсов, где отображаются персональные данные и конфиденциальная информация. Изначально в любом браузере установлен сертификат, который зашифровывает персональные данные и удостоверяет подлинность того или иного сайта. Если есть сомнения, браузер выдает предупреждение или вообще не пускает туда пользователя. Определить, используется ли защищенное соединение, обычный человек может по «замочку» в адресной строке или по прямому указанию — https://.
В популярных операционных системах и браузерах установлены корневые сертификаты, выданные зарубежными удостоверяющими центрами. Но после начала спецоперации зарубежные компании начали отзывать сертификаты безопасности у российских сайтов или отказывать в их продлении. Например, у сайта Сбербанка в сентябре прошлого года истек срок сертификата бельгийского удостоверяющего центра GlobalSign.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило выдачу российских сертификатов, и крупнейший российский банк одним из первых перешел на них.
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2
Я обновил на смартфоне «СберБанк Онлайн». Там уже стоит сертификат или его надо ставить самому?
В актуальной версии мобильного приложения «СберБанк Онлайн» уже есть встроенные сертификаты, пользоваться им абсолютно безопасно. Если давно не обновляли приложение, стоит поторопиться.
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3
А эти сертификаты требуются только для сайтов Сбербанка?
Нет, сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры России будут внедрены на большинстве российских сайтов.
— Без сертификатов личные данные недостаточно защищены, поэтому при попытке зайти на сайт вы увидите предупреждение о небезопасности ресурса. Установка российских сертификатов гарантирует безопасный доступ ко всем сайтам с любых устройств, — указано на сайте Сбербанка.
Если вы привыкли к определенному браузеру, то зайдите на портал «Госуслуги» и бесплатно скачайте нужные сертификаты.
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4
Установил сертификат на Android, а сайты открываются с ошибкой. Что делать?
Браузеры Opera, FireFox, MIUI и некоторые другие могут некорректно работать с сайтами, защищенными сертификатами безопасности Минцифры России. В этом случае рекомендуется использовать отечественные браузеры («Яндекс Браузер», Atom) или после установки сертификатов перейти на другой браузер.
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5
Поставил сертификат на айфон, но всё равно выдает ошибку. Как быть?
Нужно проверить, включено ли доверие сертификатам Russian Trusted Root CA в настройках телефона.
Для этого перейдите в раздел «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве» → «Доверие сертификатам» → включите доверие сертификату Russian Trusted Root CA, передвинув переключатель вправо. Появится оповещение «Корневой сертификат» → выберите «Дальше».
После установки корневых сертификатов Национального удостоверяющего центра необходимо очистить кеш браузера. Для этого выберите «Настройки» → Safari → «Очистить историю и данные». После этого откройте страницу еще раз.
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6
Не смог установить сертификат. Куда обратиться?
Зайдите на портал «Госуслуги» и воспользуйтесь инструкцией по установке сертификата. Если остались вопросы, то обратитесь в службу поддержки.
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7
Что лучше — установить сертификат или российские браузеры?
Это вопрос удобства и привычки пользователей. Если вы часто меняете браузеры или возникли проблемы с работой сторонних программ, то есть смысл установить российский корневой сертификат в операционную систему своих телефона, ноутбука и компьютера.
Если вам без разницы, что за браузер стоит в смартфоне или в компьютере, скачайте «Яндекс.Браузер» или Atom от VK. В них уже встроена поддержка российских сертификатов.
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8
Чем грозит отсутствие сертификата? Не смогу отправлять переводы и заходить на «Госуслуги»?
Весной на некоторых ресурсах, принимающих онлайн-платежи, были предупреждения о возможных проблемах. Но в реальности все сайты открываются, а платежи проходят. Получается, ставить сертификаты вовсе не обязательно?
— Сертификаты необходимы для шифрования канала связи. Они используются на сайтах для обеспечения безопасной работы, в том числе электронной почты, для безопасного соединения и так далее. Это необходимый стандарт, — объяснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. — Если пользователь их не поставит и проигнорирует предупреждения официального сайта, на котором он планирует ввести информацию, то рискует потерять свои конфиденциальные данные. Например, злоумышленники могут перехватить трафик, передаваемый по Wi-Fi-сети, подменить сертификаты и получить доступ ко всем передаваемым данным.
В то же время эксперты не спешат преувеличивать опасность иностранных браузеров.
— Понятно, что 100-процентной гарантии вообще никто не может дать. Мне кажется, что сегодня в связи со сложившейся ситуацией желательно пользоваться российскими вариантами, — считает руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков. — Но, с другой стороны, зарубежные сервисы не несут в себе какой-то однозначной проблемы. Мы годами пользовались зарубежными ресурсами, и проблем с ними не было.
Браузеры не опасны для российских пользователей, добавил Сергей Голованов. Установив российские сертификаты, пользователь и организации могут быть уверенными в шифровании канала связи и безопасном соединении, что необходимо при проведении финансовых операций.
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