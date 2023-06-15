Не только пенсия: девять выплат и льгот, на которые имеют право пенсионеры по всей стране

Летом прошлого года в России подняли пенсии второй раз за год, однако это было разовой акцией — в этом году правительство ничего такого не планирует. Однако помимо индексации у пенсионеров есть и другие возможности увеличить пенсию или получить льготы, о которых не все знают. Мы собрали информацию о том, что еще положено пенсионерам, кроме пенсии, и как получить дополнительные деньги или льготы от государства.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Кому положено: ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, людям, пострадавшим из-за радиационных аварий и ядерных испытаний, инвалидам, Героям СССР и России и некоторым другим категориям льготников.
Сколько: зависит от того, по какой причине человек получает ЕДВ. Например, Герои России в 2023 году имеют право на выплату
Как часто: раз в месяц.
Как получить: подать заявление можно на «Госуслугах», в отделении Соцфонда или МФЦ. Понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на выплату.
Набор социальных услуг (НСУ)
Кому положено: некоторым получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Набор соцуслуг можно получать собственно услугами или деньгами. Под услугами понимается предоставление лекарств и медизделий по рецептам, специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, путевок в санатории и бесплатного проезда к месту лечения и обратно. От всего этого можно отказаться в пользу получения ежемесячной выплаты, которая будет начисляться вместе с ЕДВ.
Сколько: 1469 рублей 74 копейки.
Как часто: раз в месяц.
Как получить: на портале «Госуслуги», в МФЦ или отделении Соцфонда. Определиться, в какой форме вы хотите получать НСУ в следующем году, нужно до 1 октября, изменить решение можно раз в год.
Доплата до прожиточного минимума
Кому положено: всем неработающим пенсионерам, у которых сумма материального обеспечения меньше прожиточного минимума пенсионера. Доплата может быть региональная и федеральная, зависит от того, какой прожиточный минимум установлен в конкретном регионе. Прожиточный минимум пенсионера на федеральном уровне в 2023 году составляет
Важно обратить внимание на формулировку «сумма материального обеспечения» — она указывает на то, что учитывать будут не только пенсию. При оценке доходов пенсионера учтут также срочную пенсионную выплату, дополнительное обеспечение, ежемесячную денежную выплату и иные регулярные меры соцподдержки, в том числе денежные эквиваленты соцподдержки и компенсаций за оплату телефона, ЖКУ и проезда.
Сколько: зависит от доходов пенсионера и прожиточного минимума в регионе.
Как часто: раз в месяц.
Как получить: оформляется автоматически. Если доплату почему-то не назначили, но вы всё посчитали и видите, что имеете на нее право, то можно обратиться в отделение Социального фонда или МФЦ.
Выплата по уходу за нетрудоспособными
Кому положено: инвалидам первой группы и пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе.
Строго говоря, деньги эти полагаются не самому пенсионеру, а тому, кто за ним ухаживает. Но переводят деньги именно пенсионеру, чтобы он мог передать их своему попечителю. Можно и не передавать, если договориться о безвозмездном уходе: как пенсионер использует эти деньги, никто не проверяет. Но чтобы их получать, оформить документы всё равно нужно. Для ухаживающего в этом есть свои плюсы — например, он сможет оформить универсальное пособие на ребенка, даже не имея работы.
Сколько: 1200 рублей.
Как часто: раз в месяц.
Как получить: оформить документы должен не сам пенсионер, а тот, кто занимается уходом — подать заявление в МФЦ или отделение Соцфонда. Помимо заявления ухаживающего понадобится паспорт, заявление пенсионера и документы, подтверждающие, что потенциальный попечитель не работает и не состоит на учете в службе занятости.
Дополнительное материальное обеспечение за достижения и заслуги (ДМО)
Кому положено: олимпийским чемпионам, Героям России и СССР, Героям труда, лауреатам государственных премий и гражданам, награжденным определенными орденами.
Сколько: зависит от категории льготника, максимальная сумма —
Как часто: раз в месяц.
Как получить: подать заявление в МФЦ или отделение Соцфонда, понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на ДМО.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников ВОВ (ДЕМО)
Кому положено: ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю осажденного Севастополя», вдовам военнослужащих, погибших в войнах с Финляндией, Японией и ВОВ, вдовам инвалидов ВОВ, узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Сколько: 1000 или 500 рублей, сумма зависит от категории льготника.
Как часто: раз в месяц.
Как получить: подать заявление отделение Соцфонда, понадобится паспорт и документы, подтверждающие право на ДЕМО.
Повышенная фиксированная выплата по старости
Кому положено: сама по себе фиксированная выплата положена всем пенсионерам без исключения — эти 7567 рублей 33 копейки входят в каждую пенсию. Но у некоторых пенсионеров фиксированная выплата выше — это зависит от стажа работы на Крайнем Севере или в сельском хозяйстве, наличия иждивенцев и ряда других причин. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, сумма удваивается.
Сколько: зависит от причин, у людей старше 80 лет фиксированная выплата составляет
Как часто: раз в месяц.
Как получить: обычно назначается автоматически, но если повышение выплаты связано с наличием иждивенцев, то придется писать заявление. Нужно обратиться в отделение Социального фонда и предоставить свидетельство о рождении ребенка, а если он старше 18 лет, то еще и справку из образовательного учреждения.
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы
Кому положена: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
Сколько:
Как часто: раз в год.
Как получить: назначается автоматически.
Налоговые льготы
Пенсионеры имеют право не платить налог на недвижимость: квартиру, комнату или дом. Но только за один объект каждого вида: например, одну квартиру или один дом. Подать заявление нужно на официальном сайте или в отделении налоговой инспекции.