Не только пенсия: девять выплат и льгот, на которые имеют право пенсионеры по всей стране

Как часто: раз в месяц.



Как получить: подать заявление можно на «Госуслугах», в отделении Соцфонда или МФЦ. Понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на выплату.



Набор социальных услуг (НСУ)

Кому положено: некоторым получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Набор соцуслуг можно получать собственно услугами или деньгами. Под услугами понимается предоставление лекарств и медизделий по рецептам, специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, путевок в санатории и бесплатного проезда к месту лечения и обратно. От всего этого можно отказаться в пользу получения ежемесячной выплаты, которая будет начисляться вместе с ЕДВ.

