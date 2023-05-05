Новосибирск появился на монетах номиналом 10 рублей. Можно ли ими расплатиться?

Новосибирск появился на монетах номиналом 10 рублей — памятные монеты из серии «Города трудовой доблести» Банк России выпустил в обращение сегодня, 5 мая.
Кроме Новосибирска, на монеты из недрагоценных металлов попали такие города, как Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк.
— На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2023». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора, — сообщает пресс-служба Банка России.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
Ранее мы рассказывали о том, что Банк России снова печатает пятирублевые купюры. А также мы делали тест, с помощью которого вы сможете проверить свои знания о банкнотах, выпускаемых в России.