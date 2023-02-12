Владивосток 2000: тест про деньги — есть ли на купюре сам Лагутенко и какого футболиста разместили на сотке

Кто-то продолжает пользоваться наличными деньгами ежедневно, кто-то предпочитает карты, но в любом случае бумажные деньги большая часть людей видела. Давайте проверим, насколько хорошо вы их знаете. Какая река изображена на банкноте номиналом 10 рублей и как связан Илья Лагутенко с купюрой номиналом 2000? Ответ на последний вопрос можете сразу пропеть!
Мы получаем сообщения от новосибирцев о том, что им дали на сдачу пятирублевую банкноту. Многие были удивлены, а кто-то даже посчитал ее подделкой. Как оказалось, некоторые люди, особенно рожденные в нулевых, ни разу в жизни не держали эту банкноту в руках и даже не знали о ее существовании.
Бумажную пятирублевку активно использовали в конце 90-х и начале 2000-х, потом она стала встречаться при расчетах всё реже и реже — ее практически полностью вытеснил металлический пятак. Но это не значит, что банкнота вышла из оборота — она всегда оставалась законным средством платежа. Поэтому мы подготовили тест совместно с экспертами Сибирского ГУ Банка России.
А насколько хорошо вы разбираетесь в банкнотах другого номинала, мы сейчас проверим.