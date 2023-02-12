Владивосток 2000: тест про деньги — есть ли на купюре сам Лагутенко и какого футболиста разместили на сотке

Мы получаем сообщения от новосибирцев о том, что им дали на сдачу пятирублевую банкноту. Многие были удивлены, а кто-то даже посчитал ее подделкой. Как оказалось, некоторые люди, особенно рожденные в нулевых, ни разу в жизни не держали эту банкноту в руках и даже не знали о ее существовании.