В Сочи за 300 тысяч? Что будет с ценами на популярных курортах в этом году

В Альянсе турагентств России огорошили заявлением о том, что цены на отдых в Сочи в этом сезоне местами взлетели на 40 процентов. По словам вице-президента организации Алексана Мкртчяна, только десятидневное проживание на двух человек обойдется минимум в сто тысяч рублей. Чего ждать от цен на российском курорте и будет ли выгоднее улететь в Турцию или Египет? Обсудили всё это с экспертами отрасли.
Почем Сочи?
Логику сочинских отельеров объяснил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, Сочи остается единственным городом на Черном море с открытым аэропортом, для всех остальных прибрежных курортов запреты на полеты постоянно продлеваются, а цены на железнодорожные перевозки выросли на 20%. И все всё понимают.
— Сочинские отельеры прекрасно понимают, что люди вынуждены ехать к ним на отдых, потому что другие аэропорты закрыты, — рассказывает Алексан Мкртчян. — Учитывая свое монопольное положение, поднимают цены. Нигде больше на всем побережье — и Крым, и Туапсинский район, и Анапа, и Геленджик, и Тамань — такого роста цен нет, как в Сочи. У Сочи сейчас где-то плюс 40% по сравнению с прошлым годом. Естественно, поднимают цены в первую очередь отели 4 звезды и выше.
Выбор на отечественные юга среди россиян падает из-за того, что многие просто не могут позволить себе другого. Кто-то невыездной по долгу службы, кто-то — по долгу денежному. Только в начале 2023 года судебные приставы насчитали рекордные восемь миллионов должников, которым запрещено покидать страну. Это самый высокий показатель за 15 лет. Кроме того, по данным ВЦИОМ, загранпаспортом в принципе могут похвастаться только треть соотечественников.
По словам Мкртчяна, десять дней в отеле с завтраками будут стоить паре туристов минимум 100 тысяч рублей. Добавьте к этой сумме перелеты, у которых динамичное ценообразование: чем раньше купишь — тем дешевле. По словам экспертов, самые дешевые билеты на отдых в бархатный сезон продавали еще в феврале.
В росте цен на отдых в Сочи нет ничего удивительного, считает редактор портала Profi.travel Антон Тримайлов: они повышаются постоянно. Скачки обусловлены в большей степени сезонным фактором.
— Цены в Сочи в принципе растут циклично, — говорит Тримайлов. — В первую очередь из-за сезонности. Сочи — это короткий сезон, это привязка к каникулам, привязка к отпускам и прочее. Поэтому с ценами на Сочи ничего экстраординарного не происходит, особенно если учесть закрытые аэропорты Симферополя, Анапы и Геленджика, что существенно переориентировало туристов из отдаленных регионов именно на Сочи.
У сочинских властей свое мнение: цены растут несущественно. В мэрии недавно заявили, что рост цен в этом году составил от 5 до 15%, и это, по мнению чиновников, сопоставимо с обычными сезонными колебаниями.
— К примеру, в июне средняя стоимость размещения на двух человек в сутки в отелях категории 5 звезд составит около 22 тысяч рублей. В отелях категории 4 звезды — 10 тысяч и категории 3 звезды — порядка 7 тысяч рублей, — приводит 93.RU слова заместителя директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилла Сазонова.
Что будет с ценами на отдых в мае
Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов по просьбе портала SOCHI1.RU проанализировал динамику тарифов на отдых в Сочи на майские праздники в 2023 году, взяв за основу проживание 8 дней и 7 ночей на двоих. После нехитрых подсчетов оказалось, что в первую майскую неделю тарифы увеличиваются в два-три раза, если сравнить с ценами на апрель.
Например, сейчас в известном четырехзвездочном Bridge Resort стандарт в типовом корпусе можно забронировать за 56 тысяч рублей, в конце апреля ценник достигает 77 тысяч, а на майские праздники аналогичный номер обойдется уже в
Если немного добавить денег, то вместо Сочи можно полететь в Египет. По подсчетам директора агентства «Корас» Натальи Сахновой, путешествие выйдет примерно 160 тысяч рублей за 10 дней по системе «всё включено» в трехзвездочном отеле. За отели побогаче выложить придется побольше — порядка 390 тысяч рублей, и это не потолок. Эксперт отмечает, что май — один из самых сезонных месяцев для Египта, поэтому цены высокие. Летом там становится слишком жарко, спрос падает, а вместе с ним и цены.
Что будет с ценами на отдых летом
Туроператоры говорят, что дешевым удовольствием отдых в Сочи никогда не был. Не будет и этим летом.
— Я не могу сказать, что в апреле прошлого года и даже раньше путевка в Сочи стоила меньше чем 60–80 тысяч на двоих, — говорит Наталья Сахнова. — Мне кажется, никогда нельзя было поехать за 40–50 тысяч на двоих. Всегда так стоило. Всегда. Потому что авиабилеты, в такое время если покупать, стоили порядка 20 тысяч на человека.
По словам Сахновой, в июне 2023 года десятидневный отдых в четырехзвездочном отеле в Сочи на двоих (с завтраком и перелетом в обе стороны) обойдется минимум в 120 тысяч рублей. А цены на пять звезд и «всё включено» вряд ли получится найти ниже 300 тысяч.
Примерно за те же деньги можно позволить себе отпуск в Турции. Отдых в трехзвездочном отеле будет стоить примерно 135 тысяч рублей (речь идет о поездке на десять дней на двоих, только держим в уме, что Турция — пристанище «ол инклюзива»), а вот на отели пять звезд цены будут уже с большим разбросом — от 190 до 320 тысяч рублей.
Когда отпуск обойдется дороже всего
Высокий сезон у российского юга и большинства заграничных направлений — июль и август. Поэтому и за отдых в это время придется раскошелиться. По оценкам туроператоров, в эти месяцы цены подскакивают на 10–20% и снижаются только в сентябре. По словам экспертов, повышается в эти месяцы не только стоимость отдыха, но и качество обслуживания.
— Они выше, потому что вам на эти 10–20 процентов будет больше мороженого, пирожного, лимонад будет лучшего качества, — объясняет Наталья Сахнова. — В июне, когда в отеле отдыхает 50 человек, вам, как говорится, можно подсунуть всё что угодно. А в августе, когда отдыхает полный отель на 300 человек, попробуйте дайте им там какой-то некачественный напиток.
Не работает правило июля и августа разве что с Египтом, где в это время температура повышается, а цены снижаются.
Когда цены на отдых станут ниже
По словам опрошенных нами экспертов, цены начнут падать, когда на курортах пройдет высокий сезон, а погода будет не такой комфортной для отдыха. Во многих отелях это происходит уже 1 сентября, некоторые держат цены примерно до двадцатых чисел, а к концу месяца пик туристической нагрузки спадет уже окончательно и цены опустятся на обычные значения.