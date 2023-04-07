В Сочи за 300 тысяч? Что будет с ценами на популярных курортах в этом году

Почем Сочи?

Логику сочинских отельеров объяснил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, Сочи остается единственным городом на Черном море с открытым аэропортом, для всех остальных прибрежных курортов запреты на полеты постоянно продлеваются, а цены на железнодорожные перевозки выросли на 20%. И все всё понимают.

— Сочинские отельеры прекрасно понимают, что люди вынуждены ехать к ним на отдых, потому что другие аэропорты закрыты, — рассказывает Алексан Мкртчян. — Учитывая свое монопольное положение, поднимают цены. Нигде больше на всем побережье — и Крым, и Туапсинский район, и Анапа, и Геленджик, и Тамань — такого роста цен нет, как в Сочи. У Сочи сейчас где-то плюс 40% по сравнению с прошлым годом. Естественно, поднимают цены в первую очередь отели 4 звезды и выше.