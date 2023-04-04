Новосибирцы назвали размер необходимой зарплаты для счастья

Среднестатистическому жителю Новосибирской области для счастья нужна зарплата 200 тысяч рублей в месяц. Это следует из опроса по поиску работу SuperJob за март 2023 года. В исследовании приняли участие более 20 тысяч респондентов.
— За 5 месяцев среднемесячная сумма, способная осчастливить россиянина, снизилась на 5%, а вот в городах-миллионниках запросы, напротив, выросли. Сегодня среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц, — говорится в исследовании.
Отмечается, что запросы мужчин на 30% выше, чем зарплатные ожидания женщин. Для счастья жителю Москвы нужно 260 тысяч в месяц, в Петербурге согласны и на 230 тысяч.
Ожидания молодежи существенно ниже, чем у россиян постарше: люди до 24 лет готовы к счастью и за 130 тысяч рублей. Аналитики обнаружили и связь с текущим уровнем заработка — чем он больше, тем выше желаемый доход.
Ранее директор портала по поиску работы hh.ru в Сибири рассказал НГС о трендах, кризисах и навыках, которые позволят оставаться на плаву компаниям и соискателям.