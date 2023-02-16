«Обожаю ребят 40+ после курсов»: как кризис перевернул рынок труда и куда уйти ради хорошей зарплаты

Екатерина Дегтярева с 2013 года возглавляет новосибирский филиал hh.ru, эксперт в сфере рекрутинга.



История с ковидом кажется теперь страницей прошлой жизни. По большому счету так и есть, но как-то слишком быстро, кажется, что можно было и замедлиться, переосмыслить все прочитанное. Тогда все думали, это всё изменится: люди сидят дома, удаленка, предприятия закрываются, перспектива безработицы. Один из ярких (для кого-то странных) трендов — выгорание.



— Пережив ситуацию, особенно в бизнесе, жестком кризисе, люди выгорели, уходили в никуда, и это была большая тенденция, — напоминает Екатерина Дегтярева. — Люди переосмыслили свои ценности и поняли, что работа — не такая уж суперважная история. Научились жить на другие деньги, пересобирать свой доход, семейный бюджет.

