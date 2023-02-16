«Обожаю ребят 40+ после курсов»: как кризис перевернул рынок труда и куда уйти ради хорошей зарплаты

Умение переобуваться в воздухе — сегодня главный тренд для всех участников рынка труда и прежде всего для эйчаров и компаний, которые бьются за сотрудников. Важно быстро перестроиться, забыть про стереотипы и грамотно расставить приоритеты. Кадры решают не всё, но многое, особенно в тех сферах, где есть острая нехватка. Даже в этих условиях соискателям вряд ли можно расслабляться, потому что образования и квалификации уже мало, нужны так называемые софтскилы (к примеру, навык улыбаться). Главные тренды рынка труда в начале 2023 года сформулировала директор hh.ru в Сибири Екатерина Дегтярева на встрече с журналистами. Подробнее — в материале НГС.
Екатерина Дегтярева с 2013 года возглавляет новосибирский филиал hh.ru, эксперт в сфере рекрутинга.
История с ковидом кажется теперь страницей прошлой жизни. По большому счету так и есть, но как-то слишком быстро, кажется, что можно было и замедлиться, переосмыслить все прочитанное. Тогда все думали, это всё изменится: люди сидят дома, удаленка, предприятия закрываются, перспектива безработицы. Один из ярких (для кого-то странных) трендов — выгорание.
— Пережив ситуацию, особенно в бизнесе, жестком кризисе, люди выгорели, уходили в никуда, и это была большая тенденция, — напоминает Екатерина Дегтярева. — Люди переосмыслили свои ценности и поняли, что работа — не такая уж суперважная история. Научились жить на другие деньги, пересобирать свой доход, семейный бюджет.
Возможно, так сформировался наш иммунитет на будущее. К началу 2022-го на горизонте замаячила стабильность. Мы уже привыкли к снующим по всему городу курьерам (профессии, ставшей популярной во времена коронавируса). У этого явления есть и минус — в курьеры и таксисты перешли мигранты, основная рабочая сила для строительных компаний.
В 2021-м люди начали активнее искать работу, был пик жуткой конкуренции за сотрудников. По прежнему играет роль демографический фактор — за последние пять лет количество людей в возрасте
Переосмыслить всё прочитанное на страницах ковидной истории не хватило времени. Пришел февраль 2022-го, и мы открыли новую главу захватывающей истории. Рынок труда сначала затаился, в следующие два месяца количество вакансий резко снизилось.
Но стрессовый фактор и уход компаний с рынка не дали роста безработицы, который ждали, и даже события сентября не так глобально повлияли на рынок, отмечает Екатерина Дегтярева. Тем не менее на рынке труда сформировались новые тенденции, актуальные как для работодателей, так и для соискателей, желающих чего-то большего.
Женщин стали чаще брать на работу?
На первый взгляд, логично, и об этом стали чаще говорить после начала мобилизации, но как раз здесь не так все однозначно. Да, мобилизованные и уехавшие (если это не айтишники, работающие удаленно) оставили свои рабочие места и вакансий стало еще больше, но пока матриархата на рынке труда нет, возможно, прошло мало времени.
— Многие аналитики ожидали, что сейчас все начнут нанимать женщин. Но попробуйте нанять женщину — водителя бульдозера или сварщика, — рассуждает эксперт.
Сварщицы, конечно, есть, и даже побеждают в профконкурсах. Есть и крановщицы, и пилоты (вспомним Агнию Барто), но даже по законодательству не во все сферы принимают женщин, например, спасателем или машинистом женщинам работать не разрешено. А это как раз те сферы, где произошел большой отток из-за мобилизации.
Эйджизм
Эйджизм становится скорее роскошью для работодателей. Когда есть острая нехватка кадров, как, например, в ритейле, в ход идут любые средства, главное быть умным, быстрым и подвижным.
— У компании «Магнит» есть отдельная целевая аудитория
И не только возраст больше не помеха. Работодатели гораздо проще относятся к инклюзии — если это крутой конструктор, который работает в AutoCAD, неважно, в каком кресле он сидит.
Айтишники
Каким бы ни было количество резюме айтишников, работа у них есть всегда, просто это сфера, где всегда есть торг — многие выставляют резюме для того, чтобы найти что-то получше, продать себя подороже. «Мидлы» среди айтишников по-прежнему желанны, а для «джунов», среди которых бывшие продажники, выучившиеся на тестировщиков, — не всё просто. С другой стороны, отмечает эксперт, важны мягкие навыки, и у начинающих айтишников с опытом работы в других сферах есть свои преимущества:
— Некоторые эйчары говорят: «Я обожаю ребят
Счастлив ли сотрудник
Забота о сотрудниках — это не только белая зарплата (наверняка еще есть компании, которые так думают). Еще совсем недавно бонусы и ДМС могли себе позволить лишь крутые иностранные работодатели. Сегодня это уже норма, причем ДМС не только для сотрудников, но и для их семей. Поколение Зет (зумеры — родившиеся в период с 1995 по 2009 год), к примеру, смотрит на экологическую повестку компании, грубо говоря, насколько сильно эти люди засоряют воздух. Вообще ковидный стресс и опыт, пережитый в 2022 году, — непаханое поле для психологов.
«Самовывоз не работает» — так, по словам Екатерины Дегтяревой, одна из сотрудниц крупной компании охарактеризовала важность работы психолога для сотрудников. То есть сейчас это не мода, а необходимость.
Возможно, в сфере производства (где-нибудь на вахте) психолог может показаться чем-то странным. Тут важнее дополнительный набор спецодежды, чтобы было сухо и комфортно, да и лишний чемодан не тащить в самолет. Или баня — нормально помыться после рабочей смены, теплый цех — чтобы не простывать.
«Переобуваться» и менять приоритеты
Перераспределение, пожалуй, главный тренд сегодняшнего рынка труда. Перераспределение сфер, навыков, усилий, интересов. В кризисы работа на госслужбе всегда была в топе, а теперь всё изменилось.
— Часть перераспредилась на ОПК, в производство, — объясняет тенденцию эксперт hh.ru.
Здесь же можно говорить про имиджевые потери, так как молодежь по-разному относится к возможности работать в госсфере, хотя количество резюме для чиновников на онлайн-платформах — не сильно объективный показатель.
То есть можно ничего не делать и всегда найти работу?
Работы много, констатирует директор новосибирского филиала hh.ru, но смотря где. Например, сейчас прекрасная возможность найти высокооплачиваемую работу, если из «белого воротничка» переквалифицироваться в «синий», то есть из офиса уйти на производство, в рабочие, где острый дефицит сотрудников.
Сегодня работодатель ценит мягкие скилы (коммуникативные качества, умение работать в коллективе, способность адаптироваться). Менять профессию и сферы деятельности — тоже тренд. Так же, как и Life-long learning (всю жизнь учиться). Теперь никто вас не отправит на двухмесячные курсы, придется учиться постепенно, понемногу, каждый день. Кстати, этот серьезный навык точно пригодится, если нет услуги «самовывоз».
В этом материале эксперты объяснили, почему компаниям придется повышать зарплату своим сотрудникам.