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С 1 апреля в Новосибирской области выросли пенсии — у кого и на сколько

Дополнительные заявления для индексации не требуются

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Увеличенные выплаты получат около 80 тысяч пенсионеров в НСО

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В апреле в Новосибирской области около 80 тысяч пенсионеров начнут получать пенсию в новом размере. Об этом сообщает Социальный фонд Новосибирской области.

— Это связано с тем, что с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по гособеспечению проиндексированы еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации пенсий на 10%, — объяснили в ведомстве.

Индексация пенсий производится автоматически, обращаться в СФР не нужно.


— Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии индексируются пенсионерам независимо от факта работы, — добавили в соцфонде.

Социальные пенсии получают те, у кого отсутствует стаж для получения страховой пенсии, но им всё равно положена пенсия по старости. Пенсии по гособеспечению назначают по инвалидности или по потере кормильца. Они одинаковы по размеру, индексация повысила их с 6924,81 рубля до 7153,33 рубля.

В Новосибирской области с 1 января более чем 596 000 пенсионеров уже индексировали выплаты.

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