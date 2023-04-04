С 1 апреля в Новосибирской области выросли пенсии — у кого и на сколько

В апреле в Новосибирской области около 80 тысяч пенсионеров начнут получать пенсию в новом размере. Об этом сообщает Социальный фонд Новосибирской области.
— Это связано с тем, что с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по гособеспечению проиндексированы еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации пенсий на 10%, — объяснили в ведомстве.
Индексация пенсий производится автоматически, обращаться в СФР не нужно.
— Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии индексируются пенсионерам независимо от факта работы, — добавили в соцфонде.
Социальные пенсии получают те, у кого отсутствует стаж для получения страховой пенсии, но им всё равно положена пенсия по старости. Пенсии по гособеспечению назначают по инвалидности или по потере кормильца. Они одинаковы по размеру, индексация повысила их с
В Новосибирской области с 1 января более чем