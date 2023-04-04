С 1 апреля в Новосибирской области выросли пенсии — у кого и на сколько

В апреле в Новосибирской области около 80 тысяч пенсионеров начнут получать пенсию в новом размере. Об этом сообщает Социальный фонд Новосибирской области.



— Это связано с тем, что с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по гособеспечению проиндексированы еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации пенсий на 10%, — объяснили в ведомстве.