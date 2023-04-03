«Меняются правила игры». Как создание реестра пивоваров ударит по ценам и ассортименту алкоголя

Госдума приняла в третьем чтении закон о создании реестра производителей пива. Заниматься им будет Росалкогольрегулирование. Основная идея закона — не допускать производство напитка без уплаты акциза, производить и продавать его по «серым» схемам.
Что это значит?
С 1 сентября 2023 года деятельность компаний, которые производят пиво, пивные напитки, сидр, медовуху и пуаре, но не будут включены в этот реестр, станет незаконной.
— Мы ожидаем, что новый закон поможет обелить рынок пива, — рассказали MSK1.RU в Ассоциации производителей пива. — Сейчас доля нелегального сегмента растет и составляет, по разным оценкам, от 7 до 15%, из-за чего потери государства ежегодно достигают десятков миллиардов рублей.
Аргументы за реестр
В Ассоциации производителей пива рассказали о главных плюсах закона о пивном реестре
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- у Росалкогольрегулирования появится возможность видеть всех игроков рынка, обязанных уплачивать акциз. Кроме того, закон позволит проверять пивоваренные компании на предмет добросовестной работы, заходя непосредственно на производство;
- появится механизм наложения санкций на предприятия, допустившие нарушения, вплоть до приостановки членства в реестре или исключения из него. А это, в свою очередь, приведет к невозможности легально работать на рынке;
- снижен порог, который позволяет не устанавливать автоматические счетчики объема изготавливаемой продукции, с
300 тыс.до 100 тыс. декалитров в год. Недобросовестные производители пользовались этой нормой, производя гораздо больше заявленного объема и уходя от уплаты акциза и других налогов.
К чему это может привести?
Уже появилось множество объявлений о продаже пивоварен со всем оборудованием. Насколько сильно новые поправки ударят по небольшим производителям крафтовых напитков, MSK1.RU узнал у финансового аналитика Николая Кульбаки. Эксперт отметил, что рынки сейчас сильно меняются, пытаются как-то выживать: кто-то урезает ассортимент и упрощает упаковку, кто-то снижает цены, а кто-то и закрывается.
— Наверняка это скажется не очень хорошо, — поделился мнением Кульбака. — Это не что-то сверхъестественно страшное, но издержек прибавит.
В России есть несколько крупных пивоваренных заводов вроде «Балтики», «АБ ИнБев Эфес» (она выпускает «Чешского козла», «Белого медведя» и т. д.), «Хейнекен». По словам эксперта, мелких компаний на этом рынке и так немного, «в целом пиво — это рынок больших компаний».
— Большинство из них создавалось в сотрудничестве с зарубежными брендами, — уточнил экономист. — Сейчас меняются правила игры, потому что уходят крупные мировые компании, и в России есть игроки, которые хотят на этом рынке поживиться. Они пытаются подогнать под себя правила, чтобы захватить первенство и никого не пустить.
Сказать однозначно, насколько вырастут цены на пивные напитки после того, как эти поправки начнут действовать, сложно. Некоторые эксперты говорят, что стоимость продукта повысится на 10–15%.
— Ассортимент будет по-любому сокращаться, — добавил финансовый аналитик. — Крупные компании тоже будут его уменьшать. Это нормальная стратегия, когда у людей падают доходы. Так снижаются издержки и цены на товары. Потребитель же лишается выбора и разнообразия.
Пиво — самый популярный алкогольный напиток в России. По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году в стране произвели 1,01 миллиарда дал алкоголя, из них 812 миллионов дал пива.
В Россию ввозят и импортное пиво. Как на него подействуют поправки, станет ли оно дороже или вообще пропадет, увидим уже на практике.
— Компании меняют свою стратегию, и огромное количество зарубежного алкоголя завозят по «серым» схемам. Поэтому и сложно сказать, как будет дальше, — объяснил Николай Кульбака.
Но пока переживать из-за изменений еще рано. Бежать и закупаться пивом, как туалетной бумагой и консервами перед пандемией, — тоже.
— Поправки пока еще не вступили в силу — и не факт, что вступят, — уточнил экономист. — Второй момент — часто бывают ситуации, когда закон принят, но его исполнение отличается гибкостью и широтой подхода. В-третьих, уже несколько раз было, когда такие проекты, введенные в каких-то отраслях, парализовали их деятельность. И государство тихо шло на попятную, когда видело, что это неудачно и что уйти будет проще и безболезненнее.
Тем временем полки с импортозамещенными товарами уже давно никого не удивляют. Российские ритейлеры продолжают пополняться аналогами пропавших продуктов из-за введенных санкций: поспешная подмена произошла успешно, и говорить о каком-то дефиците не приходится. Мы уже показывали, какими товарами пополнился ассортимент.