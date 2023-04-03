«Меняются правила игры». Как создание реестра пивоваров ударит по ценам и ассортименту алкоголя

Что это значит?

С 1 сентября 2023 года деятельность компаний, которые производят пиво, пивные напитки, сидр, медовуху и пуаре, но не будут включены в этот реестр, станет незаконной.



— Мы ожидаем, что новый закон поможет обелить рынок пива, — рассказали MSK1.RU в Ассоциации производителей пива. — Сейчас доля нелегального сегмента растет и составляет, по разным оценкам, от 7 до 15%, из-за чего потери государства ежегодно достигают десятков миллиардов рублей.