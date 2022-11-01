Новосибирские власти направили
800 миллионов в подшефный регион ЛНР
Средства потратят на восстановление домов и социальных объектов
Новосибирская область направила около 800 миллионов рублей на восстановление Беловодского района Луганской Народной Республики.
Об этом сообщил 1 ноября министр строительства региона Алексей Колмаков во время пресс-конференции в «Интерфаксе».
По словам министра, средства направили на ремонт домов, школ, детских садов и других социальных объектов.
— Очень большой объем сделан в Луганской области. Наш подшефный район — Беловодский, там были отремонтированы практически все школы, завершается ремонт двух. Отремонтирована часть жилых домов, которые пострадали от прилетов, детские сады тоже были восстановлены, дома культуры. Порядка 800 миллионов рублей было вложено на восстановление. Практически работы завершены, — сказал министр.
Алексей Колмаков также уточнил, что средства из бюджета Новосибирской области будут компенсированы из федерального бюджета.