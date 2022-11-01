Новосибирские власти направили 800 миллионов в подшефный регион ЛНР

— Очень большой объем сделан в Луганской области. Наш подшефный район — Беловодский, там были отремонтированы практически все школы, завершается ремонт двух. Отремонтирована часть жилых домов, которые пострадали от прилетов, детские сады тоже были восстановлены, дома культуры. Порядка 800 миллионов рублей было вложено на восстановление. Практически работы завершены, — сказал министр.

