«У нас здесь как мобилизация»: четверых детей из ЛНР определили в новосибирскую семью, где уже было семеро

О том, что в семье у Ларисы Лукиной теперь будет не семь детей, а одиннадцать, она узнала буквально пару недель назад, когда ей предложили взять четверых детей из Луганска. Пока приехали только двое — шестилетний Ярослав и десятилетняя Кира. Когда приедут еще двое, она не знает. Хорошо, что постепенно, говорит она, есть время и этих чуть-чуть адаптировать, и подготовиться к новой встрече.

— Я говорю: у нас здесь как мобилизация. Мне позвонили — через неделю забирать детей. Как я могу их сразу забрать, когда мне же надо что-то сделать, — рассказывает Лариса Николаевна. — Если честно, для меня семь — это уже был предел, поэтому тяжело, конечно.