«У нас здесь как мобилизация»: четверых детей из ЛНР определили в новосибирскую семью, где уже было семеро
На подготовку родителям дали чуть больше недели
Несколько новосибирских семей приняли детей-сирот из Луганска. Это мальчики и девочки разного возраста, у каждого своя история и свои особенности. Детей передавали по несколько человек, чтобы не разлучать братьев и сестер, хотя до этого они жили в разных детских домах, и не все знали о существовании друг друга. Журналисты НГС побывали в гостях у трех разных семей. В первом репортаже мы рассказывали, как живет семья с 16 детьми в поселке Садовый, потом была история женщины, которая одна воспитывает семерых детей. В заключительной серии покажем, как семья из города Обь приняла Ярослава и Киру из Луганска и ждет приезда еще двоих детей из республики.
О том, что в семье у Ларисы Лукиной теперь будет не семь детей, а одиннадцать, она узнала буквально пару недель назад, когда ей предложили взять четверых детей из Луганска. Пока приехали только двое — шестилетний Ярослав и десятилетняя Кира. Когда приедут еще двое, она не знает. Хорошо, что постепенно, говорит она, есть время и этих чуть-чуть адаптировать, и подготовиться к новой встрече.
— Я говорю: у нас здесь как мобилизация. Мне позвонили — через неделю забирать детей. Как я могу их сразу забрать, когда мне же надо что-то сделать, — рассказывает Лариса Николаевна. — Если честно, для меня семь — это уже был предел, поэтому тяжело, конечно.
Лариса Николаевна — женщина активная, громкая и с чувством юмора. Наверное, это и есть секрет успеха приемной семьи, во всяком случае, так кажется со стороны тем, кто не знает, как это.
— Девочки, звезду, пожалуйста, примите! — просит она старших дочерей забрать Ярика на второй этаж.
Звезда — новенький Ярослав, мальчик активный и непоседливый. Про особенности Киры и Ярослава их приемная мама предпочитает сильно не распространяться. Только шутит, говорит, что в первые дни хотелось Ярика примотать к себе скотчем, чтобы ничего не случилось.
— Ярослав — прям живчик, дети его уже приняли. Посмеяться, похохотать он любит, и они тоже. Но что ему говоришь, всё поперек, — делится Лариса Николаевна. — Смешно было… Дети приехали с рюкзачками, мишками, которых им подарили. Он утром берет этого мишку, рюкзачок, Дашин рюкзак на колесиках, туда игрушек натолкал, вообще всего, что возможно, и принес, поставил сюда в коридор.
— Ты куда?
— Я домой собрался.
— Ярослав, тут твой дом.
— Да?
В следующий раз повторилось всё то же самое, Ярослав спустился снова, у него было еще больше игрушек.
— Мы: «Ярослав, поездка отменяется, аэропорт закрыт», — передает Лариса Николаевна диалог с ребенком. — Так продолжалось дня три, теперь Ярослав никуда не собирается, уже освоился.
В свой дом семья заехала недавно — помог фонд «Солнечный город», и продали две квартиры, в том числе мамы Ларисы Николаевны. Получилось купить еще большую машину, чтобы усадить всех детей и всем вместе куда-то выехать. Лариса Николаевна говорит, что до сих пор иногда слышит упреки, мол, берет детей из-за денег.
— Я говорю: «А кто вам не дает?» — отвечает она на подобные реплики и к слову говорит, чем занимаются ее дети: старшие девочки окончили модельную школу, дети занимаются в каких только возможно секциях — и футбол, и волейбол, гимнастика, кикбоксинг.
За одного ребенка государство платит чуть больше 12 тысяч, но этих денег хватит на минимум. Потому что у детей и айфоны, и макбуки — хорошая техника, считает она, нужна для учебы.
Кроме воспитания детей, Лариса Николаевна работает в школе учителем начальных классов и проводит уроки для детей с ОВЗ.
У нее двое своих детей: сыну 37, дочери 32. Старшие приемные тоже почти выросли, поэтому до приезда ребятишек из ЛНР она думала взять еще одного ребенка. Тем более двое детей, проживших в семье около года, хотели вернуться к своей родной маме, которая должна была вот-вот освободиться. Освободилась, но на связь не выходит, так что дети остались жить в приемной семье.
— Я уже ответила опеке, что я не предатель. Ну как их отдашь? Да, будет тяжело, да, будет сложно, я это прекрасно понимаю, — говорит она.
Вообще, Лариса Николаевна хотела девочку такого же возраста, как ее шестилетняя Даша, чтобы их вдвоем водить в школу, на гимнастику и танцы. Но вышло так, как вышло. Сейчас семья привыкает к новым условиям и ждет еще двоих детей из Луганска.
— Да, дети именно из Луганска. Родители лишены родительских прав, семья неблагополучная, — раскладывает документы Елена Николаевна. — Город Ровеньки, поселок Ясеновский, их адрес. Они жили в детских домах в ЛНР, с опеки там их сняли 8 октября, а мы уже встречали
Сейчас Ларисе Николаевне нужно придумать, как передвигаться всем вместе. У них семиместная «Тойота», на которой они могли путешествовать, с приездом новых детей такой возможности уже не будет, так как не хватит места.
— Каждый год мы отдыхаем на Алтае. В этом году хотели поехать во Владимировскую область, но не получилось, потому что мама болела. А так на водопадах были, на Бердских скалах, по Новосибирской области. Мы не сидим дома, — рассказывает она о совместных поездках.
Лариса Николаевна уже придумывает план действий, как жить в новых условиях, например получить категорию Д, чтобы управлять машиной еще больше. Но это в будущем — пока нужно пройти все комиссии, определить детей в школу, Ярославу придумать спорт, чтобы ему было куда девать энергию. Энергии у него столько, сколько хватило бы на всех нас, шутит его приемная мама.
Как встречали детей из ЛНР, можно почитать в нашем репортаже из аэропорта.