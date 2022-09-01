Сколько денег можно взять в отпуск за границу? 5 горячих вопросов накануне бархатного сезона

Со 2 марта до 9 сентября 2022 года (скорее всего, срок будет продлен — Прим. ред.) действует указ президента Владимира Путина о временном запрете вывозить из России более 10 тысяч долларов США или другой валюты и денежных инструментов в том же эквиваленте. Запрет касается и ценных бумаг на предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает установленный лимит. К ним относятся, например, облигации.



Наличные деньги — это бумажные купюры и банкноты, а также монеты (кроме монет, изготовленных из драгоценных металлов). Денежные инструменты — это дорожные чеки, векселя, облигации, ценные бумаги.



Валюту можно везти любую — хоть доллары, хоть евро, хоть йены с кронами, главное — вписаться в указанный лимит при пересчете на доллары США. Сумма считается по официальному курсу ЦБ на дату выезда из страны.