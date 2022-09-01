Сколько денег можно взять в отпуск за границу? 5 горячих вопросов накануне бархатного сезона
Что можно и нельзя делать с валютой — объясняем в простых карточках
Цены растут, выезжать за рубеж все сложнее и дороже, но людям все равно хочется путешествовать. После начала спецоперации на Украине российские власти ввели ограничения по валютным операциям, а зарубежные — лавину санкций. В преддверии бархатного сезона разбираемся с экспертами, как и сколько денег можно сейчас легально вывозить из России, а также что грозит нарушителям.
1
Сколько наличной валюты можно перевозить из России за границу?
Со 2 марта до 9 сентября 2022 года (скорее всего, срок будет продлен — Прим. ред.) действует указ президента Владимира Путина о временном запрете вывозить из России более 10 тысяч долларов США или другой валюты и денежных инструментов в том же эквиваленте. Запрет касается и ценных бумаг на предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает установленный лимит. К ним относятся, например, облигации.
Наличные деньги — это бумажные купюры и банкноты, а также монеты (кроме монет, изготовленных из драгоценных металлов). Денежные инструменты — это дорожные чеки, векселя, облигации, ценные бумаги.
Валюту можно везти любую — хоть доллары, хоть евро, хоть йены с кронами, главное — вписаться в указанный лимит при пересчете на доллары США. Сумма считается по официальному курсу ЦБ на дату выезда из страны.
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2
Мы едем вдвоем или с ребенком. Сколько валюты можно взять с собой?
Лимит рассчитывается на каждого члена семьи, выезжающего за рубеж. Если вы пересекаете границу вдвоем, можете взять 20 тысяч долларов, втроем (включая ребенка) — 30 тысяч долларов. Впрочем, большинству туристов такие суммы только снились.
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3
На банковской карте туриста сумма больше 10 тысяч долларов. Надо ли ее декларировать?
Нет. Банковские карты — это не наличные деньги. Поэтому ограничения на карты и счета не распространяются. Сколько бы денег на банковской карте или счете не лежало, декларировать их не требуется.
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4
Планируем путешествие в страны СНГ — Беларусь, Казахстан или Армению. Сколько денег можно вывезти?
В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.
— Запрета на вывоз рублей в страны ЕАЭС нет. В тот же Казахстан нельзя везти свыше 10 тысяч долларов — речь идет о любой валюте, включая тенге, в эквиваленте. А рубли в страны ЕАЭС можно везти без ограничений и декларирования — хоть миллионами, — объяснил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв.
Что касается вывоза рублей за пределы Евразийского экономического союза, то их при превышении порога 10 000 долларов в эквиваленте нужно декларировать.
— Например, у вас в сумке — 10 миллионов рублей. Вывозить их разрешается, но вы обязаны задекларировать сумму на таможне. Это не новое правило, оно действовало и раньше, никто его не отменял.
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5
При пересчете на таможне выяснилось, что денег больше 10 тысяч долларов. Что грозит нарушителю?
В этом случае валюта изымается как вещественное доказательство правонарушения. Возбуждается дело. В итоге деньги могут конфисковать, но решение об этом принимает только суд.
— За вывоз свыше 10 тысяч долларов США без декларации ранее предусматривались административная ответственность по статье 16.4 КоАП РФ, а также уголовная ответственность по статье 200.1 УК РФ. Уголовная ответственность за контрабанду наступает, если речь идет о сумме более 20 тысяч долларов США. Эти статьи, скорее всего, будут применяться и сейчас, — объяснил адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.
По словам юриста, нарушителям грозит административный штраф в размере до двукратной стоимости незадекларированной суммы. Если дело дошло до уголовной ответственности, такое деяние наказывается штрафом до десятикратной суммы, либо принудительными работами на срок до двух лет.
Незаконное перемещение наличных денежных средств в особо крупном размере — 50 тысяч долларов США — влечет штраф до 15-кратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо принудительными работами на срок до четырех лет, добавил юрист.
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6
Что еще почитать, готовясь к путешествию?
- Карта «Мир» на карте мира: как теперь платить за границей (и куда лучше ехать сразу с наличкой);
- Куда пускают без «шенгена» и где еще нужен ПЦР: всё, что нужно знать о путешествиях из России за границу;
- в какие страны сейчас легче всего уехать в отпуск;
- насколько выгодно путешествовать в бархатный сезон.
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