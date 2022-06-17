Владимир Путин предложил снова снизить ставку по льготной ипотеке

Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%.

— С мая была снижена ставка по льготной ипотеке, сейчас она составляет 9%, — заявил президент. — При этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Цель такой меры — помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежные с ней отрасли.

