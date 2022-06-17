Владимир Путин предложил снова снизить ставку по льготной ипотеке
Сейчас ставка составляет 9%
Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%.
— С мая была снижена ставка по льготной ипотеке, сейчас она составляет 9%, — заявил президент. — При этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Цель такой меры — помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежные с ней отрасли.
ВТБ и Сбербанк в первые минуты после заявления президента заявили, что уже начали принимать заявки на льготную ипотеку под 7%.
Программа льготной ипотеки действует в России третий год. Впервые ее ввели всего на несколько месяцев в качестве ответа на проблемы, вызванные пандемией, но потом несколько раз продлевали и меняли условия, на которых предоставляется кредит на покупку жилья.
В отличие от семейной ипотеки, которая дается только людям с детьми, льготную может оформить любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации при условии платежеспособности, наличия первого взноса от 15% и прохождения по лимитам кредита для своего региона.
Изначально ставка была 6,5%, при продлении программы ее подняли до 7%, а в марте 2022 года — до 12%. Резкое повышение произошло после того, как Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. После того как она начала снижаться, президент России Владимир Путин предложил снизить ставку и по льготной ипотеке. Сейчас она составляет 9% годовых.
В одном из наших материалов мы разбирали, кто в 2022 году имеет право на льготы по ипотеке.