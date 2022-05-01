В мае начинают платить пособие на школьников: кто его сможет получить

В мае семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно начнут получать новые выплаты от государства. Прежде на детей этого возраста платили пособие только одиноким родителям, теперь деньги смогут получить все семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Один из критериев такой ситуации — доход ниже прожиточного минимума, но это не единственное условие для назначения пособия. Разбираемся, кому и в каком размере положены выплаты.



Кто получит деньги?

Как уже говорилось выше, критериев нуждаемости несколько. При назначении пособия учитывают уровень доходов семьи, имущество, банковские вклады — полный список можно найти в этом материале. Кроме того, применяется так называемое правило нулевого дохода: все взрослые члены семьи должны хоть что-то зарабатывать. Не иметь трудового дохода можно только по уважительной причине, полный перечень таких причин можно найти здесь.