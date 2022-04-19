«Такого не было с 1999 года»: как подорожали продукты за три месяца и что будет с ценами дальше

В ближайшее время ждать какого-то снижения цен что на капусту, что на другие базовые овощи не приходится. Как объясняет Леонид Холод, сейчас происходят сезонные колебания: старая капуста дорожает, поскольку в цену закладываются расходы на хранение, в то же время уже поступает на рынок молодая капуста, которая является совершенно другим товаром, и цена на нее более высокая. То же самое касается других молодых овощей: картошки, чеснока, свеклы, моркови.



— В ближайшее время по сезонным причинам овощи, такие как картошка, капуста, морковь, свекла, будут дорожать достаточно высокими темпами, потому что происходит их замещение новым урожаем, — говорит он. — А новый урожай — товар привозимый в Россию издалека. В подмосковье капусту еще рано производить, а Узбекистане она выросла. Но из Узбекистана же капуста же по-другому стоит. Когда наступит базовый урожай на российском юге и в других странах — можно будет говорить о новых ценах.



А что будет с остальными ценами?

Владимир Путин на своем совещании заявил, что цены сильно выросли, но сейчас инфляция стабилизируется.

