«Такого не было с 1999 года»: как подорожали продукты за три месяца и что будет с ценами дальше
Разбираемся вместе с экспертами
На днях Владимир Путин провел очередное совещание с правительством по экономическим вопросам. Вместе с внешнеэкономическими вопросами затронули тему инфляции — президент заявил, что в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%. Для сравнения: по итогам 2021 года инфляция была 8,4%. При этом экономисты отмечают, что рост цен не равномерен — быстрее всего дорожают продукты. Мы посмотрели, насколько на самом деле выросли цены на основные продукты и чего ждать от них дальше.
Почему дорожают овощи?
Базовые овощи, такие как картошка или морковь, к весне всегда начинают расти в цене — это сезонное правило, и «лечится» такой рост цен только новым урожаем. Но в течение последнего года та же капуста только и делает, что продолжает расти в цене — за последние три месяца опять подорожала почти на 77%, по данным Росстата, и в среднем стоит уже 99 с половиной рублей за килограмм.
— Насколько я знаю, по капусте сократились посевные площади, поэтому предложение стало поменьше, — говорит Леонид Холод. — С другой стороны, главный фактор не этот, а то, что капуста, являясь простейшим овощем, входит в набор самых базовых продуктов питания, которые дорожают значительно быстрее общего темпа инфляции. Это зависит от динамики доходов населения: если они не растут или снижаются, то базовые продукты будут еще быстрее дорожать. Если доходы населения растут, то базовые продукты медленнее дорожают. Такой закон.
Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.
В ближайшее время ждать какого-то снижения цен что на капусту, что на другие базовые овощи не приходится. Как объясняет Леонид Холод, сейчас происходят сезонные колебания: старая капуста дорожает, поскольку в цену закладываются расходы на хранение, в то же время уже поступает на рынок молодая капуста, которая является совершенно другим товаром, и цена на нее более высокая. То же самое касается других молодых овощей: картошки, чеснока, свеклы, моркови.
— В ближайшее время по сезонным причинам овощи, такие как картошка, капуста, морковь, свекла, будут дорожать достаточно высокими темпами, потому что происходит их замещение новым урожаем, — говорит он. — А новый урожай — товар привозимый в Россию издалека. В подмосковье капусту еще рано производить, а Узбекистане она выросла. Но из Узбекистана же капуста же по-другому стоит. Когда наступит базовый урожай на российском юге и в других странах — можно будет говорить о новых ценах.
А что будет с остальными ценами?
Владимир Путин на своем совещании заявил, что цены сильно выросли, но сейчас инфляция стабилизируется.
— На мой взгляд стабилизации пока нет, но если падение темпов роста рассматривать как стабилизацию, то, наверное, я соглашусь, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Рост цен сегодня уже не такой космический, как в марте. Последняя неделя шла где-то 0,6–0,7%, а в марте — 2,2% в неделю. Но все-таки 7%, которые дал март — у нас такого не было с 1999 года. А если один месяц 7%, то за год у нас будет 84%. Такого, конечно, не будет, но в марте была очень высокая инфляция, абсолютно нехарактерная для России последних лет.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Какой именно будет инфляция по итогам года предсказать пока никто не берется. Георгий Остапкович объясняет, что проблема в том, что кризис у нас не экономический, а геополитический — санкции против России были введены многими странами после начала российскими Вооруженными Силами спецоперации на территории Украины. И, соответственно, многое будет зависеть от того, как будут развиваться именно геополитические события.
— Геополитические конфликты бывают, что и долго разрешаются, а бывает — за полтора-два месяца. Тогда может быть и санкционное давление уйдет, придут на наш рынок другие производители, — говорит он. — В общем, если все будет более-менее нормально, может мы выйдем на подписание [мирового соглашения], разрешение какое-то конфликтной ситуации, то по итогам года инфляция выйдет около 20%. Это идеальный вариант. Если будет консервативный вариант, и плюсы, и минусы — инфляция будет 25%. Если будет плохой вариант с продолжением конфликта, продолжением санкционного давления — инфляция может составить где-то 27–30%. Более точный прогноз можно будет дать в лучшем случае по итогам наблюдений Росстата за второй квартал, которые будут в конце июля — начале августа.
Остапкович говорит, что пока рано делать выводы о том, как именно санкции повлияли на цены и экономику в целом. Уже начались негативные эффекты, но пока страна живет на запасах.
СЮЖЕТ
— Санкции — это не ракета «Точка У»: запустил, и тут же негативный эффект. Они идут постепенно, по мере накопления, — объясняет он. — Мы пока не знаем полного пакета санкций, пакета контрсанкций и окончательную дорожную карту, как государство будет помогать бизнесу и людям. Может государство сейчас ляжет на амбразуру, даст массу финансовых ресурсов и это минимизирует эффект санкций? Когда это всё будет известно — тогда можно будет строить какие-то адекватные прогнозы.
Ряд решений по поддержке граждан и бизнеса правительство уже действительно приняло, но судя по совещанию 18 апреля, готовится что-то еще. По крайней мере президент уже заявил, что будут проиндексированы все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере. На сколько именно будут увеличены выплаты, решит правительство — подготовить конкретные предложения кабмину нужно до 20 апреля.