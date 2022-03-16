Путин анонсировал увеличение зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума

В РФ будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
— В ближайшее время примем решение по увеличению социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума, — объявил президент.
Глава государства отметил, что перед правительством всё еще стоит задача снизить уровень бедности в РФ.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что необходимые структурные изменения экономики РФ приведут к временному росту инфляции и безработицы, но их нужно минимизировать. Для этого президент подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России.
Этим документом Владимир Путин поручил губернаторам оказать адресную поддержку россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а при необходимости — провести единовременные выплаты.
Вот полный список мер по обеспечению социально-экономической стабильности, которые предусматривает документ:
- адресная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- единовременные денежные выплаты нуждающимся;
- сохранение доступности социальных услуг;
- бесперебойная работа объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи;
- оперативный мониторинг наличия товаров первой необходимости, лекарств, медицинских изделий и розничных цен на них;
- устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ и услуг;
- оперативный мониторинг ситуации на рынке труда, переобучение и повышение квалификации;
- организациям, ИП, самозанятым — поддержка, в том числе денежная, предоставление имущества, льгот и преференций;
- социально ориентированным некоммерческим организациям — дополнительные меры поддержки.
Также президент отметил, что проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет.
СЮЖЕТ
— Наша экономика генерирует достаточный, хороший объем доходов. То есть ЦБ не придется печатать деньги, — сказал президент. — Ресурсы у нас есть. Ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков, поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных проектов, и это потребует слаженной работы властей и бизнеса.