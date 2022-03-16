Путин анонсировал увеличение зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума

— Наша экономика генерирует достаточный, хороший объем доходов. То есть ЦБ не придется печатать деньги, — сказал президент. — Ресурсы у нас есть. Ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков, поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных проектов, и это потребует слаженной работы властей и бизнеса.