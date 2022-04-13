Оформляем соцконтракт: как получить 250 тысяч рублей от государства

Что такое социальный контракт?

Это соглашение между человеком и органами соцподдержки. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержку на каждом этапе. Человек, в свою очередь, обязуется этому плану следовать и тоже предпринимать усилия для выхода из трудной ситуации.



Чем помогает соцзащита?

Деньгами. Разработав программу социальной адаптации — список мероприятий, которые нужны для преодоления трудностей. К таким мероприятиям могут относиться поиск работы, прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства. На реализацию плана государство выделяет деньги.



В некоторых случаях назначить выплату могут не для профессионального роста или открытия своего дела, а для покупки товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, школьных принадлежностей.

