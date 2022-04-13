Оформляем соцконтракт: как получить 250 тысяч рублей от государства
И на что их можно потратить
Как правило, в качестве помощи людям малоимущим или попавшим в трудную ситуацию государство использует пособия, однако с прошлого года в России действует и иная мера поддержки — соцконтракт. Грубо говоря, власти пытаются таким образом дать человеку «удочку, а не рыбу»: тем, кто заключает с органами соцзащиты социальный контракт, стараются не просто дать денег на самое необходимое, но решить вопрос с дальнейшим заработком. Разбираемся, как это работает и кто может получить помощь от государства.
Что такое социальный контракт?
Это соглашение между человеком и органами соцподдержки. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержку на каждом этапе. Человек, в свою очередь, обязуется этому плану следовать и тоже предпринимать усилия для выхода из трудной ситуации.
Чем помогает соцзащита?
Деньгами. Разработав программу социальной адаптации — список мероприятий, которые нужны для преодоления трудностей. К таким мероприятиям могут относиться поиск работы, прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства. На реализацию плана государство выделяет деньги.
В некоторых случаях назначить выплату могут не для профессионального роста или открытия своего дела, а для покупки товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, школьных принадлежностей.
Сколько заплатят?
По закону точные суммы определяет регион, поэтому они могут отличаться. Но в большинстве регионов суммы равны субсидиям, которые спускает на эти цели госбюджет: на открытие собственного дела можно получить 250 тысяч рублей, на обучение — 30 тысяч рублей, на личное подсобное хозяйство — 100 тысяч рублей. В период поиска работы или выхода семьи из трудной ситуации могут выплачивать прожиточный минимум, но несколько месяцев подряд. В некоторых регионах можно получить деньги и на другие цели. Например, в Архангельской области могут дать 80 тысяч рублей на ремонт.
На что можно потратить деньги?
Только на то, что предусмотрено программой социальной адаптации. Если вы заявили, что деньги вам нужны на личное подсобное хозяйство и вы планируете купить корову или теплицу, то потом нужно будет доказать, что вы купили именно их. Если вы открываете ИП, то часть денег можете потратить на расходные материалы и аренду (не больше 15%). За обучение, покупку школьных принадлежностей и прочее тоже придется отчитаться.
А если потрачу деньги, как хочу?
Деньги придется вернуть. Кроме того, это может грозить уголовным делом по статье 159.2 («Мошенничество при получении выплат»). Сегодня по ней предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
Кто может заключить соцконтракт?
Люди со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. В среднем по России в 2022 году прожиточный минимум составляет 12 654 рубля, однако в каждом регионе он отличается. При заключении соцконтракта учитывается именно региональный прожиточный минимум.
В марте Владимир Путин заявил, что в скором времени прожиточный минимум вырастет, но пока новую сумму не называли. Правительство должно подготовить предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума до 20 апреля.
Как считают среднедушевой доход?
Для расчета дохода при подаче заявления на соцконтракт используется простая формула: берут общий доход семьи за три месяца и делят на три месяца и количество членов семьи. При расчете дохода учитывается не только зарплата, но и все пенсии и пособия, которые получает семья.
Сейчас действует временное дополнительное правило для тех, кто остался без работы после 1 марта 2022 года. Их трудовой доход до увольнения учитываться не будет.
Соцконтракт влияет на другие пособия?
Нет. В Минтруда уверяют, что заключение социального контракта не отменяет выплаты пособия по безработице. Кроме того, деньги соцконтракта не учитываются при комплексной оценке нуждаемости для назначения детских пособий.
Как оформить социальный контракт?
СЮЖЕТ
Дойти до отделения соцзащиты по месту жительства (в некоторых регионах заявление можно подать и в МФЦ), а там вас посвятят в подробности. Эксперт в области трудового законодательства сервиса Superjob Александр Южалин говорит, что единого перечня документов для оформления соцконтракта на территории РФ нет, в каждом регионе действуют свои правила обращения и перечень документов, которые нужно предоставить.