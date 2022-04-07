«Можем рассчитывать на повторение рекордного урожая»: какая погода ждет дачников и аграриев этой весной и летом

В Новосибирской области в этом году ожидается благоприятная погода для выращивания зерна, овощей и других культур. Об этом сегодня, 7 апреля , сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгенией Лещенко в прямом эфире НГС.



— Снеговой покров у нас в этом году немного ниже среднемноголетнего, но по абсолютному большинству районов увлажнение в осенний период было неплохим. Ну и, как видим, у нас, особенно на юго-западе области, часть полей уже освободилась от снегового покрова и там практически не наблюдается стока. То есть талая вода уходит в почву. Безусловно, это способствует хорошей влагозарядке. Таким образом, что мы имеем на сегодня, запасы влаги к началу посевной кампании у нас должны быть в этом году на уровне среднемноголетней и на уровне 2021 года, — объяснил министр.