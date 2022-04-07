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«Можем рассчитывать на повторение рекордного урожая»: какая погода ждет дачников и аграриев этой весной и летом

Хоть снежный покров и был невысоким, но влага напитывает землю

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Новосибирский Гидрометцентр не прогнозирует сейчас каких-то аномалий на агросезон, заверил министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко

Новосибирский Гидрометцентр не прогнозирует сейчас каких-то аномалий на агросезон, заверил министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко

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В Новосибирской области в этом году ожидается благоприятная погода для выращивания зерна, овощей и других культур. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгенией Лещенко в прямом эфире НГС.

— Снеговой покров у нас в этом году немного ниже среднемноголетнего, но по абсолютному большинству районов увлажнение в осенний период было неплохим. Ну и, как видим, у нас, особенно на юго-западе области, часть полей уже освободилась от снегового покрова и там практически не наблюдается стока. То есть талая вода уходит в почву. Безусловно, это способствует хорошей влагозарядке. Таким образом, что мы имеем на сегодня, запасы влаги к началу посевной кампании у нас должны быть в этом году на уровне среднемноголетней и на уровне 2021 года, — объяснил министр.

Он добавил что новосибирский Гидрометцентр не прогнозирует сейчас каких-то аномалий на агросезон.

— И также практически все месяцы, начиная с мая и по сентябрь, прогнозируется нашими синоптиками и температурный режим на уровне среднемноголетних климатических значений. Ну и также на уровне среднемноголетних значений и режимы увлажнения. То есть отклонений никаких ни по одному из метеорологических параметров не прогнозируется. А это говорит о том, что мы можем рассчитывать как минимум на повторение прошлогоднего такого, в принципе, успеха, без преувеличения, рекордного урожая. Потому что урожай за всю историю области в 2021 году был рекордный, — напомнил Евгений Лещенко.

Накануне НГС рассказывал, что апрель в Новосибирской области будет теплее, чем обычно. Аномально высокие температуры синоптики прогнозируют на территории всей Западной Сибири. На юге региона среднесуточная температура поднимется до +8 градусов. В Новосибирской области весна тоже порадует.

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