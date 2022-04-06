Апрель в Новосибирской области будет необычно теплым. А что нас ждет в мае?

Апрель в Новосибирской области будет теплее, чем обычно. Аномально высокие температуры синоптики прогнозируют на территории всей Западной Сибири. На юге региона среднесуточная температура поднимется до +8 градусов. В Новосибирской области весна тоже порадует:
— В Новосибирской области среднесуточная температура будет в апреле — +3... +6 градусов, что выше на 1,5 — 2 градуса выше аналогичного периода 2021 года, — рассказал на пресс-конференции ТАСС начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.
В мае погода, по прогнозам синоптиков, вернется к обычным значениям: среднесуточная температура должна составить +10–12 градусов.
Осадков в Новосибирской области ждут не больше, чем обычно выпадает в это время года, а на юге Кемеровской области и Алтайского края — даже меньше нормы.
Если эти прогнозы не оправдаются, в зоне затопления могут оказаться 10 тысяч жителей Новосибирской области.
В Новосибирск весна уже пришла, неубранный снег растаял, осложнив жизнь и пешеходам и автомобилистов. Апрельская оттепель удивила мэра Анатолия Локтя.