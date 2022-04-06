Апрель в Новосибирской области будет необычно теплым. А что нас ждет в мае?

Апрель в Новосибирской области будет теплее, чем обычно. Аномально высокие температуры синоптики прогнозируют на территории всей Западной Сибири. На юге региона среднесуточная температура поднимется до +8 градусов. В Новосибирской области весна тоже порадует:



— В Новосибирской области среднесуточная температура будет в апреле — +3... +6 градусов, что выше на 1,5 — 2 градуса выше аналогичного периода 2021 года, — рассказал на пресс-конференции ТАСС начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

