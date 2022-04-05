5 апреля вторник
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 6/10
usd 83.59
eur 92.39
Тема дняОперация на необычном сердце
Все новости
Все новости

«Оттепель неожиданная. Весна бурная»: мэр — о таянии снега в Новосибирске. Дождеприемники еще не открыты

Также Анатолий Локоть прокомментировал сход снега на двух жительниц города

289
3Обсудить

Поделиться

В городе очень тепло, поэтому началось активное таяние снега

В городе очень тепло, поэтому началось активное таяние снега

Поделиться

Дождеприемники в Новосибирске открыты только на 30%. Об этом сегодня сообщил Евгений Антонов, заместитель начальника управления автомобильных дорог мэрии, во время оперативного совещания. При этом полностью открыть дождеприемники должны завершить только во второй декаде месяца.

— Сегодня +15, вы меня слышите, куда эта вода вся пойдет? Скорректируйте свои планы. Я понимаю, что это аврал. Жду доклада об открытии дождеприемников, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

При этом департаменту энергетики жилищного хозяйства поручено сейчас решать вопросы по противопаводковым мероприятиям.

— Оттепель такая неожиданная. Весна бурная. Вероятность есть того, что локальные подтопления могут быть по территории Новосибирска, не Обь, не реки, а в результате таяния снегов. Снег вывезти 100% с территории города не удается никогда. Поэтому для нас важно оказать помощь тем гражданам, которые могут оказаться в трудной ситуации. Это частный сектор и дома, которые находятся в низине, могут пострадать, — отметил Анатолий Локоть.

Мэр недоволен и тем, что на прошлой неделе департамент отчитался о 100% очистке крыш:

— Вот эти доклады о 100% очистке скатов с крыш я слышу с 15 марта, однако случаи, которые произошли в Новосибирске после того, как было доложено о завершении 100%, свидетельствуют о том, что должного контроля со стороны муниципальных структур нет. Я имею в виду и департамент, и соответствующие администрации. Это признаки вообще отсутствия должного контроля, ответственности и головотяпства, в результате которого люди пострадали. Прошу разобраться и определить, кто и за что отвечает.

31 марта первый случай схода снега с крыши на человека произошел в Первомайском районе. Женщину госпитализировали, а следователи начали проверку. Второй случай, который был также 31 марта, попал на видео. С крыши дома на Карла Маркса, 12 в Новосибирске на 51-летнюю женщину упала глыба льда.

По теме (5)

паводоксход снега
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2