«Оттепель неожиданная. Весна бурная»: мэр — о таянии снега в Новосибирске. Дождеприемники еще не открыты

Дождеприемники в Новосибирске открыты только на 30%. Об этом сегодня сообщил Евгений Антонов, заместитель начальника управления автомобильных дорог мэрии, во время оперативного совещания. При этом полностью открыть дождеприемники должны завершить только во второй декаде месяца.

— Сегодня +15, вы меня слышите, куда эта вода вся пойдет? Скорректируйте свои планы. Я понимаю, что это аврал. Жду доклада об открытии дождеприемников, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

При этом департаменту энергетики жилищного хозяйства поручено сейчас решать вопросы по противопаводковым мероприятиям.