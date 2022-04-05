«Оттепель неожиданная. Весна бурная»: мэр — о таянии снега в Новосибирске. Дождеприемники еще не открыты

Дождеприемники в Новосибирске открыты только на 30%. Об этом сегодня сообщил Евгений Антонов, заместитель начальника управления автомобильных дорог мэрии, во время оперативного совещания. При этом полностью открыть дождеприемники должны завершить только во второй декаде месяца.
— Сегодня +15, вы меня слышите, куда эта вода вся пойдет? Скорректируйте свои планы. Я понимаю, что это аврал. Жду доклада об открытии дождеприемников, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
При этом департаменту энергетики жилищного хозяйства поручено сейчас решать вопросы по противопаводковым мероприятиям.
— Оттепель такая неожиданная. Весна бурная. Вероятность есть того, что локальные подтопления могут быть по территории Новосибирска, не Обь, не реки, а в результате таяния снегов. Снег вывезти 100% с территории города не удается никогда. Поэтому для нас важно оказать помощь тем гражданам, которые могут оказаться в трудной ситуации. Это частный сектор и дома, которые находятся в низине, могут пострадать, — отметил Анатолий Локоть.
Мэр недоволен и тем, что на прошлой неделе департамент отчитался о 100% очистке крыш:
— Вот эти доклады о 100% очистке скатов с крыш я слышу с
31 марта первый случай схода снега с крыши на человека произошел в Первомайском районе. Женщину госпитализировали, а следователи начали проверку. Второй случай, который был также