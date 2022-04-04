Вскрытие рек ждут раньше обычного: что грозит Новосибирской области при худшем сценарии паводка

В Новосибирской области при худшем сценарии паводка подтопление грозит 3700 жилых домов. Об этом на оперативном совещании при губернаторе сообщил исполняющий обязанности министра природы НСО Алексей Севастьянов.
По предварительным расчетам, вскрытие рек в Новосибирской области предполагается во второй декаде апреля или на 2–4 дня раньше средних многолетних сроков.
— При неблагоприятной ситуации возможно затопление дачных участков в 36 садовых обществах Новосибирска, Новосибирского и Колыванского районов, — объяснил Алексей Севастьянов. — Запас воды в горах Алтая превышает норму на 20%. При наихудшем развитии сценария, в зоне затопления в Новосибирской области могут оказаться 15 населенных пунктов в 12 районов области и города Искитима. В зону подтопления может попасть около 3700 жилых домов, где проживает до 10 тысяч человек. Возможно подтопление 15 мостов и 146 участков автомобильных дорог.
В Новосибирске вчера, 3 апреля, было непросто и пешеходам, и водителям. Утро началось с метели и снегопада, а в обед из-за потепления осадки превратились в дождь. В итоге вода оказалась везде: на тротуарах, дорогах, пешеходных переходах, детских площадках. Смотрим, как Новосибирск превращается в город рек и морей.