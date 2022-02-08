Поставщики предупредили о росте цен на продукты до 25%. Среди них — Danone, Coca-Cola, «Фрутоняня» и Jacobs

Почти на 10% вырастут (или уже выросли) цены и на молочную продукцию. Об этом, в частности, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо торговым сетям вице-президента по продажам Danone в России Майка Тигнола. Danone производит в России продукты под одноименным брендом, а также под марками «Простоквашино», «Активиа» и т.д.

Компания мотивирует повышение ростом цен биржевых молочных товаров (то есть таких, которые можно экспортировать). Так, сливочное масло 72,5% жирности за год подорожало на 45% (до 430 рублей), а сухое обезжиренное молоко — на 35% (до 250 рублей за 1 кг). В Danone прогнозируют, что цены на сырое молоко в России в I квартале 2022 года вырастут еще на 17%. Сахар и подсластители за первую половину 2022 года могут подорожать на 11,6%, фруктово-ягодные наполнители — на 7,4%, пишет газета «Ведомости».

Также о повышении цен с 1 февраля в среднем на 15,5% заявил производитель детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня»), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора компании Натальи Медуновой. В частности, вырастут цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы и десерты.