Поставщики предупредили о росте цен на продукты до 25%. Среди них — Danone, Coca-Cola, «Фрутоняня» и Jacobs

Сразу несколько крупных транснациональных и федеральных компаний предупредили торговые сети о повышении цен на свою продукцию. По некоторым позициям рост может достичь 25%. Официально, впрочем, компании эту информацию не комментируют, а неофициально обещают сдерживать цены, пока это будет возможно.
О грядущем повышении цен первой написали «Известия», сославшись на торговые сети «Верный» и «Утконос». Оба ритейлера якобы получили предупреждения об изменении условий поставок уже в феврале. Прежде всего, речь идет о сладких напитках. Так, Coca-Cola и PepsiCo могут поднять цены на 7%. Ещё больше может подорожать кофе — «Якобс» собирается поднять цену до 25%, пишут «Известия». В качестве причин будущего подорожания поставщики называют рост цен на сырье (для напитков это, прежде всего, сахар), тарифов на воду, газ, электроэнергию и т.д.
Почти на 10% вырастут (или уже выросли) цены и на молочную продукцию. Об этом, в частности, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо торговым сетям вице-президента по продажам Danone в России Майка Тигнола. Danone производит в России продукты под одноименным брендом, а также под марками «Простоквашино», «Активиа» и т.д.
Компания мотивирует повышение ростом цен биржевых молочных товаров (то есть таких, которые можно экспортировать). Так, сливочное масло 72,5% жирности за год подорожало на 45% (до 430 рублей), а сухое обезжиренное молоко — на 35% (до 250 рублей за 1 кг). В Danone прогнозируют, что цены на сырое молоко в России в I квартале 2022 года вырастут еще на 17%. Сахар и подсластители за первую половину 2022 года могут подорожать на 11,6%, фруктово-ягодные наполнители — на 7,4%, пишет газета «Ведомости».
Также о повышении цен с 1 февраля в среднем на 15,5% заявил производитель детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня»), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора компании Натальи Медуновой. В частности, вырастут цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы и десерты.
Официально крупнейшие российские сети на эту тему говорить не стали. Часть просто проигнорировали запрос НГС, другие вежливо отказались. В неофициальных беседах представители ритейлеров повышение признают, называя «неизбежным». При этом график повышения на полке, как пояснил представитель одной из сетей, может отличаться от компании к компании.
— У кого-то могут быть товарные запасы, позволяющие какое-то время держать цену на прежнем уровне, кто-то договорился о промоакции, и цена окажется даже чуть ниже прежней, — объясняет собеседник НГС
Руководитель сети «Продсиб» Алексей Болтрукевич говорит, что точно знает о росте отпускных цен на молочную продукцию компании «Данон».
Владелец заведений Buon Appetito и «Ваш Лаваш» Вахинак Оганесян говорит, что цены на газированные напитки крупнейших поставщиков с 1 февраля выросли на 15–20%.
До полок магазинов это повышение дошло пока не везде. Так, в сети «Магнит» обозреватель НГС обнаружил отдельные позиции «Кока-Колы» и «Пепси» по старым ценам (55 рублей за литровую бутылку). Однако в магазинах других сетей цена на эту упаковку сейчас колеблется уже в районе 68–75 рублей, доходя местами до 80 с лишним рублей.
Сахар, действительно, вырос в цене. По данным портала sugar.ru, если в середине ноября прошлого года его средняя цена была меньше 45 рублей за килограмм, то к середине января она взлетела выше 50 рублей (рост 11%). Учитывая тот факт, что помимо воды именно сахар является основным ингредиентом прохладительных напитков, рост в 7–8% для конечного продукта выглядит не просто естественным, а практически неизбежным.
Так же как и сахар, кофе — это биржевой товар глобальной торговли. И здесь тоже заметный рост — с примерно 1950 долларов за тонну в ноябре до более чем 2400 в январе. И если рынок сахара российские власти еще как-то могут регулировать хотя бы временно (делая невыгодным экспорт), то кофе жителям России придется пить по мировым ценам, у нас в стране он не растет.
Проще всего будет сдержать цены на полке там, где существуют значительные различия в цене сырья. Килограмм кофе может стоить и 600, и 3000 рублей, и если ценителям придется раскошелиться (или как-то снизить требования), то массовый покупатель может вовсе не заметить разницы в чеке. С сахаром будет сложнее.
Цена конкретного товара зависит от многих факторов, поэтому может как расти, так и снижаться. Однако, к сожалению, долговременный тренд очевиден. Скажем, по данным Новосибирскстата, в 2021 году розничная цена сахара изменилась с 50,8 рубля за килограмм (декабрь 2020) до более чем 58 рублей (декабрь 2021 года) — то есть рост одного из базовых видов сырья (от которого зависят цены на многие товары) уже превысил 14%. Что существенно больше официальной оценки инфляции в 8,4%.
В Новосибирске пакет сахара-песка сейчас можно купить в «Ашане» за 55 рублей 49 копеек, в METRO Cash&Carry — за 55 рублей 90 копеек. «Лента» предлагает сахар по 54 рубля 90 копеек, правда в этой сети в пакете только 900 грамм (то есть килограмм обойдется в 62 рубля 11 копеек). А «Яндекс.Маркет» и вовсе предлагает самый простой сахар-песок по 65 рублей за килограмм.
Не стоит думать, впрочем, что нынешнее подорожание коснулось только России. Живущий в США бывший новосибирец Александр Нечипорович говорит, что тоже заметил подорожание, которое произошло уже в этом году:
— Coca-Сola в стеклянной бутылке 12 унций (объем 0,33 литра. — Прим.ред.) стоила $1.29 (98 рублей), а сейчас уже минимум $1.59 (121 рубль), — отмечает он.
Рост цен и вызванное им снижение реальной платежеспособности значительной части населения повышает спрос в магазинах-дискаунтерах. Однако низкие цены «нищемаркетов» стоит воспринимать критически — нередко под похожими или вовсе одинаковыми названиями там предлагаются товары с иным составом.