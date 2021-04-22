Половине новосибирцев хватает денег только на еду и оплату жилья

Почти половина новосибирцев живет от зарплаты до зарплаты
У половины новосибирцев нет возможности копить деньги, так как приходится жить от зарплаты до зарплаты. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».
— По данным онлайн-опроса, который был проведен компанией
В марте Новосибирскстат опубликовал данные о средней зарплате в Новосибирской области за январь — декабрь
В своем исследовании аналитики сервиса приводят данные Центробанка: за последний год долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов и займов выросла, достигнув исторического максимума 11,7%, причем доля просроченных ссуд растет особенно быстро со второй половины
— При этом для большинства респондентов главная мечта — это собственное жилье, его хотели бы купить 26% жителей Новосибирской области. Еще 20% жителей региона мечтают приобрести автомобиль, 19% — сделать ремонт в квартире, 17% — накопить на отпуск, 11% — купить новый телефон последней модели, — сообщают аналитики «Зарплата.ру».
За прошлый год Новосибирская область стала лидером Сибирского федерального округа по сумме выданных кредитов.