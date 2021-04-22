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Половине новосибирцев хватает денег только на еду и оплату жилья

Чаще всего о нехватке денег заявляют женщины

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47% могут оплачивать только еду и жилье

47% могут оплачивать только еду и жилье

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Почти половина новосибирцев живет от зарплаты до зарплаты

У половины новосибирцев нет возможности копить деньги, так как приходится жить от зарплаты до зарплаты. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

— По данным онлайн-опроса, который был проведен компанией с 15 марта по 15 апреля во всех регионах страны (90% ответов — из Новосибирской области), 51% респондентов не имеет возможности копить: у 47% граждан средств хватает только на еду и оплату жилья, 32% указывают на наличие кредитов и других финансовых обязательств, 11% признались, что не имеют постоянной работы и работают лишь время от времени, — сообщает «Зарплата.ру». — Еще 15% граждан отметили, что за последний год их доход упал на 10–20%, причем женщины указывают на сокращение доходов чаще мужчин — 59% против 41%.

В марте Новосибирскстат опубликовал данные о средней зарплате в Новосибирской области за январь — декабрь 2020 года. Средняя зарплата по региону — 41 тысяча 120 рублей, что ниже среднего уровня по СФО (43 897 рублей). Новосибирцы в среднем зарабатывают больше, чем в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области. Выше заработок — в Красноярском крае (в среднем почти 54 тысячи рублей).

В своем исследовании аналитики сервиса приводят данные Центробанка: за последний год долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов и займов выросла, достигнув исторического максимума 11,7%, причем доля просроченных ссуд растет особенно быстро со второй половины 2020 года, на которую пришелся пик пандемии.

— При этом для большинства респондентов главная мечта — это собственное жилье, его хотели бы купить 26% жителей Новосибирской области. Еще 20% жителей региона мечтают приобрести автомобиль, 19% — сделать ремонт в квартире, 17% — накопить на отпуск, 11% — купить новый телефон последней модели, — сообщают аналитики «Зарплата.ру».

За прошлый год Новосибирская область стала лидером Сибирского федерального округа по сумме выданных кредитов.

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кредитысредняя зарплата
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