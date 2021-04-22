Половине новосибирцев хватает денег только на еду и оплату жилья

У половины новосибирцев нет возможности копить деньги, так как приходится жить от зарплаты до зарплаты. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

— По данным онлайн-опроса, который был проведен компанией с 15 марта по 15 апреля во всех регионах страны (90% ответов — из Новосибирской области), 51% респондентов не имеет возможности копить: у 47% граждан средств хватает только на еду и оплату жилья, 32% указывают на наличие кредитов и других финансовых обязательств, 11% признались, что не имеют постоянной работы и работают лишь время от времени, — сообщает «Зарплата.ру». — Еще 15% граждан отметили, что за последний год их доход упал на 10–20% , причем женщины указывают на сокращение доходов чаще мужчин — 59% против 41%.