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Правительство разрешило использовать «семейную ипотеку» для строительства

Но строить дом своими руками при этом нельзя

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Раньше льготную ипотеку можно было получить только на готовое жилье

Раньше льготную ипотеку можно было получить только на готовое жилье

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Правительство выпустило постановление, согласно которому будут расширены условия программы «Семейная ипотека»: кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно будет получить на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Ранее такой кредит предоставляли только на покупку готового жилья.

— Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность, — заявили в правительстве.

Правда, построить дом самостоятельно с использованием этого кредита всё еще нельзя. Обязательное условие — строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору. Если участок в собственности уже есть — учитывать будут только стоимость строительства.

Максимальная сумма кредита зависит от региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам возместит государство.

Еще один способ получить помощь от государства на строительство жилья — потратить на него материнский капитал. Правда, продать такой дом потом будет непросто, особенно если в дополнение к маткапиталу пришлось брать ипотеку и она еще не выплачена. В этом материале мы разбираемся почему.

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жильеипотекастроительство
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