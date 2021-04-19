Правительство разрешило использовать «семейную ипотеку» для строительства

Правительство выпустило постановление, согласно которому будут расширены условия программы «Семейная ипотека»: кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно будет получить на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Ранее такой кредит предоставляли только на покупку готового жилья.



— Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность, — заявили в правительстве.

