Правительство разрешило использовать «семейную ипотеку» для строительства

Правительство выпустило постановление, согласно которому будут расширены условия программы «Семейная ипотека»: кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно будет получить на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Ранее такой кредит предоставляли только на покупку готового жилья.
— Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с
Правда, построить дом самостоятельно с использованием этого кредита всё еще нельзя. Обязательное условие — строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору. Если участок в собственности уже есть — учитывать будут только стоимость строительства.
Максимальная сумма кредита зависит от региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях —
Еще один способ получить помощь от государства на строительство жилья — потратить на него материнский капитал. Правда, продать такой дом потом будет непросто, особенно если в дополнение к маткапиталу пришлось брать ипотеку и она еще не выплачена. В этом материале мы разбираемся почему.