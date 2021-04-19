(Не)детская доля: как продать квартиру с материнским капиталом

Пока ипотека не выплачена, квартира находится под обременением: выделить доли можно, только если банк даст свое согласие. Банки такое согласие теоретически дать могут, но практически делать этого не любят, поскольку квартира в залоге гарантирует, что банк ничего не потеряет: если уж заемщик по долгам платить не сможет, квартиру продадут и так деньги получат обратно. А если в квартире есть детская доля, то продажу придется согласовывать с опекой.



Опека сделку не согласует, если нарушаются имущественные права ребенка. Например, если семья продает квартиру из-за трудной жизненной ситуации и хочет переехать в жилье поменьше и похуже, опека может это допустить, только если по факту материальное состояние детей не уменьшится — то есть тогда родителям придется увеличить детские доли в новом жилье за счет уменьшения своих. А если ребенка пытаются просто выселить в никуда, сделка не пройдет.



Юристы советуют все-таки погасить ипотечный кредит, выделить членам семьи доли и только после этого заниматься продажей.

